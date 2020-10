Ciclocross, X2O Badkamers Trofee 2020-2021: Eli Iserbyt domina il Koppenbergcross

Il belga Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) domina letteralmente il Koppenbergcross, prima prova stagionale di X2O Badkamers Trofee 2020-2021. Il campione uscente della Challenge che si svolge solamente in Belgio ha preceduto il neerlandese Lars van der Haar (Telenet Baloise Lions) e il connazionale e grande rivale Toon Aerts (Telenet Baloise Lions). Ora Iserbyt non solo è il leader della competizione, ma grazie ai distacchi davvero consistenti rifilati agli avversari ha già un vantaggio importante su tutti nella graduatoria generale che ricordiamo essere a tempi e non a punti, al contrario di quelle di Superprestige e Coppa del Mondo.

Iserbyt ha preso la testa già nel giro inaugurale, ma non ha mai premuto il piede sull’acceleratore nelle prime due tornate, se non sul muro, e Aerts è riuscito a tenergli la ruota. Van der Haar, Quinten Hermans (Tormans) e Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal), invece, perdevano contatto sul Koppenberg, ma rientravano nel tratto successivo.

Nel corso del terzo giro, dopo un primo attacco di van der Haar, Iserbyt si è prodotto in una violenta accelerazione. Aerts è riuscito a rimanere a pochi metri dal Folletto Fiammingo fino all’imbocco del Koppenberg. Sul muro, tuttavia, Iserbyt ha rinforzato l’andatura e ha preso il largo. Da quel momento in avanti, il campione in carica dello X2O Badkamers Trofee ha guadagnato sui rivali tornata dopo tornata, mentre Toon è andato in crisi ed è stato ripreso e staccato anche dal compagno van der Haar.

Per quanto concerne i distacchi, Iserbyt ha rifilato 43″ a van der Haar, 1’20” ad Aerts, 1’39” a Quinten Hermans, 1’49” a Michael Vanthourenhout e 2’25” alla grande sorpresa di giornata Toon Vandenbosch (Pauwels Sauzen-Bingoal). Tutti gli altri partecipanti hanno subito un passivo superiore ai tre minuti.

