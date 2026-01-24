LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Maasmechelen 2026 in DIRETTA: Van der Poel a caccia di un nuovo successo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tappa di Maasmechelen della Coppa del Mondo di ciclocross maschile 2025/2026. In Belgio torna protagonista il massimo circuito internazionale di ciclocross per l’ultimo week-end della stagione.

A Maasmechelen il favorito numero è Mathieu Van der Poel. Nelle ultime settimane l’olandese ha dimostrato di essere già in condizione smagliante in vista dei prossimi Mondiali vincendo 6 delle ultime 7 tappe della Coppa del Mondo. Il neerlandese sembrerebbe non avere rivali e quest’oggi va a caccia dell’ennesimo successo della stagione.

Alle spalle di Van der Poel c’è Thibau Nys. Il classe 2002 belga ha vinto 3 gare in stagione: Tabor e Flamanville a fine novembre e l’ultima gara del 2025 a Dendermonde. Un successo in stagione anche per Michael Vanthourenhout, che ha trionfato nella tappa italiana di Terralba. Entrambi i rappresentanti del Belgio saranno al via a Maasmechelen e proveranno a trionfare davanti al proprio pubblico.

Saranno 4 gli italiani al via della gara di Maasmechelen. L’Italia sarà rappresentata da Gioele Bertolini, Federico Ceolin, Lorenzo Dallarosta e Nicola Parenti. Bertolini prova a ripartire dalla sedicesima posizione ottenuta nell’ultima uscita in quel di Benidorm (Spagna). Non sarà al via della gara Filippo Agostinacchio, migliore degli azzurri nella tappa iberica, che non parteciperà neppure ai Mondiali.

La tappa di Maasmechelen della Coppa del Mondo di ciclocross maschile scatterà alle 15.10. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Maasmechelen con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!