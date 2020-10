ATP Anversa 2020: subito fuori Luca Nardi e Salvatore Caruso. De Minaur supera Gasquet, il giovane Bergs batte Ramos-Viñolas

Il torneo ATP di Anversa perde subito i due italiani iscritti al tabellone. Sconfitta onorevole per il classe 2003 Luca Nardi, che al suo primo match nel circuito ATP tramite wild card si arrende a Marcos Giron, numero 94 del mondo, in tre set, e perde la chance di affrontare David Goffin al secondo turno. Il giovane azzurro se la gioca bene, vincendo la prima frazione con personalità e lottando nella seconda, ma le energie svaniscono nel finale e arriva il ko per 4-6 6-4 6-1.

Ko anche l’altro azzurro, Salvatore Caruso, al cospetto di Daniel Evans. Il britannico si dimostra in palla, riuscendo a far suo il primo set per 6-2 con tre break conquistati. Nel secondo c’è la reazione di Caruso, che alza il livello in risposta e trionfa 6-3, Evans riprende però il controllo delle operazioni e vince in poco meno di due ore. Al secondo turno affronterà Tiafoe.

Tra le altre partite, facile il successo di Pablo Andujar, che affronterà Grigor Dimitrov nel secondo turno. Lo spagnolo passeggia contro Federico Coria per 6-2 6-3 in 75 minuti. Altrettanto semplice la vittoria di Cameron Norrie, che ci mette poco più di un’ora per sbarazzarsi di Emil Ruusuvuori per 6-3 7-6, per lui al secondo round uno tra Milos Raonic ed Aljaz Bedene, i quali giocheranno domani.

Il sudafricano Lloyd Harris ha ragione in due set di Corentin Moutet, mentre il big match della giornata tra Alex De Minaur e Richard Gasquet è vinto in rimonta dall’australiano. In una battaglia di due ore e venti il numero 8 del tabellone riesce a piegare la resistenza dell’ex enfant prodige del tennis francese per 3-6 7-6 6-3. L’ultima partita regala invece una sorpresa, con il 21enne Zizou Bergs, numero 528 al mondo, che vince la sua prima partita nel circuito ATP contro Albert Ramos-Viñolas, con un doppio 7-5.

RISULTATI ATP ANVERSA

Daniel Evans b. Salvatore Caruso 6-2 3-6 6-3

Cameron Norrie b. Emil Ruusuvuori 6-3 7-6

Marcos Giron b. Luca Nardi 4-6 6-4 6-1

Pablo Andujar b. Federico Coria 6-2 6-3

Lloyd Harris b. Corentin Moutet 7-5 6-2

Alex De Minaur b. Richard Gasquet 3-6 7-6 6-3

Zizou Bergs b. Albert Ramos-Viñolas 7-5 7-5

Foto: LaPresse