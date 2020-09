Volley, Superlega 2020-2021: tutti gli italiani ruolo per ruolo. Pochi schiacciatori ed opposti titolari

Domenica 27 settembre incomincerà la SuperLega 2020-2021, il massimo campionato italiano di volley maschile. Civitanova, Perugia e Trento sono le tre grandi favorite per la conquista dello scudetto, ma attenzione anche a Modena (nonostante la diaspora di tanti big) e alla possibile outsider Piacenza. Al torneo parteciperanno 12 squadre, le migliori otto accederanno ai playoff. Questa annata agonistica sarà molto importante perché condurrà alle Olimpiadi di Tokyo e dunque il CT Chicco Blengini dovrà scegliere quali saranno i 12 uomini che faranno parte della Nazionale, motivata a dire la sua ai Giochi dopo l’argento conquistato quattro anni fa.

Precisando che l’opposto titolare Ivan Zaytsev si è trasferito in Russia (col Kuzbass Kemerovo), quali saranno gli italiani che giocheranno in SuperLega? Purtroppo non sono tantissimi gli uomini di punta del nostro movimento e pochi saranno titolari (almeno tre italiani devono essere contemporaneamente in campo, da regolamento). Spicca soprattutto la carenza di opposti titolari, saranno soltanto tre: Luca Vettori a Modena, Giulio Pinali a Ravenna, Giulio Sabbi a Cisterna, mentre Andrea Argenta sarà riserva a Trento. Non pullulano nemmeno gli schiacciatori: Osmany Juantorena è il faro di Civitanova, Dick Kooy è passato a Trento, andranno seguiti Daniele Lavia a Modena e Luigi Randazzo a Cisterna, Filippo Lanza si rimette in gioco a Monza, Oleg Antonov proverà a farsi spazio a Piacenza.

Loading...

Loading...

Decisamente più nutrita la pattuglia dei centrali, tra cui spiccano soprattutto Simone Anzani, Matteo Piano, Davide Candellaro, Alberto Polo, Daniele Mazzone, Roberto Russo (tra questi dovrebbero nascondersi i quattro titolari dell’Italia). Simone Giannelli è il palleggiatore di punta dell’intero movimento, spicca il fatto che quasi tutte le compagini puntino su un libero italiano (Massimo Colaci, Fabio Balaso, Salvatore Rossini sono quelli più in vista). Di seguito tutti gli italiani della SuperLega 2020-2021, ruolo per ruolo (abbiamo riportato soltanto i titolari o i papabili a un ruolo da protagonista in questa stagione).

GLI ITALIANI RUOLO PER RUOLO IN SUPERLEGA 2020-2021:

PALLEGGIATORI: Dragan Travica (Perugia), Simone Giannelli (Trento), Riccardo Sbertoli (Milano), Luca Spirito (Verona), Davide Saitta (Vibo Valentia),

OPPOSTI: Luca Vettori (Modena), Giulio Pinali (Ravenna), Giulio Sabbi (Cisterna), Andrea Argenta (Trento)

SCHIACCIATORI: Osmany Juantorena (Civitanova), Jiri Kovar (Civitanova), Daniele Lavia (Modena), Dick Kooy (Trento), Alessandro Michieletto, Sebastiano Milan (Padova), Francesco Recine (Ravenna), Oleg Antonov (Piacenza), Filippo Lanza (Monza), Luigi Randazzo (Cisterna)

CENTRALI: Simone Anzani (Civitanova), Roberto Russo (Perugia), Daniele Mazzone (Modena), Matteo Piano (Milano), Marco Volpato (Padova), Marco Vitelli (Padova), Stefano Mengozzi (Ravenna), Davide Candellaro (Piacenza), Alberto Polo (Piacenza), Thomas Beretta (Monza), Edoardo Caneschi (Verona), Enrico Cester (Vibo Valentia)

LIBERI: Fabio Balaso (Civitanova), Massimo Colaci (Perugia), Salvatore Rossini (Trento), Nicola Pesaresi (Milano), Leonardo Scanferla (Piacenza), Filippo Federici (Monza), Federico Bonami (Verona), Marco Rizzo (Vibo Valentia), Domenico Cavaccini (Cisterna)

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIVB