VIDEO Giustino-Moutet, Roland Garros 2020: highlights e sintesi della partita. Il napoletano gioisce dopo oltre sei ore

Lorenzo Giustino, con una partita che rimarrà nella storia e nei libri dei record, ha vinto per la prima volta un match in un tabellone principale di un torneo dello Slam al Roland Garros. Il napoletano ha sconfitto per 0-6 7-6(7) 7-6(3) 2-6 18-16 il padrone di casa Corentin Moutet, e dunque prosegue quel viaggio iniziato nelle qualificazioni.

Per lui ora ci sarà l’argentino Diego Schwartzman, uno degli uomini più difficili da affrontare in questo periodo e più in generale sulla terra rossa, oltre che finalista agli Internazionali d’Italia con annesso scalpo di Rafael Nadal nei quarti, contro tutti i pronostici.

Loading...

Loading...

Diversi i primati di questo match: è il decimo a superare le sei ore nella storia, almeno in singolare, l’ottavo più lungo di sempre, il quarto in uno Slam e il secondo al Roland Garros. Nessun italiano è stato in campo più a lungo di lui in singolare, in nessun ambito. Ed in chiave azzurra è bello che questo sia successo vedendo anche Giustino alzare le braccia al cielo nello stendersi a terra felice dopo l’ultimo punto.

GIUSTINO-MOUTET: HIGHLIGHTS DELLA PARTITA



CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Roberta Corradin / LivePhotoSport.it