Roland Garros 2020, i risultati tabellone femminile del 29 settembre. Pliskova, Kenin e Martic al secondo turno

Si è appena concluso il primo turno del tabellone femminile del Roland Garros 2020. Vittoria sofferta di Karolina Pliskova che ha superato in tre set contro l’egiziana Mayar Sherif (6(9)-7 6-2 6-4). La tennista ceca dovrà necessariamente alzare il livello del suo gioco se intende arrivare alla fase finale della manifestazione.

Clamoroso quanto accaduto tra Laura Siegemund e Kristina Mladenovic. La francese avanti 5-1 nel primo set ha giocato una punto vincente sul set point, una palla corta che ha rimbalzato per due volte, la tedesca ha ribattuto solo dopo il secondo tocco ma la giudice di sedie ha sbagliato clamorosamente la chiamata. Da questo punto in poi la transalpina è uscita di fatto dal match perdendo 7-5 6-3.

Vittoria tutt’altro che agevole per Sofia Kenin che ha piegato in tre set Liudmila Samsonova. La statunitense è andata a corrente alternata, imponendosi 6-4 3-6 6-3. Successo agevole per Petra Martic che si è imposta 7-6(2) 7-5 nel match contro la giapponese Misaki Doi.

ROLAND GARROS 2020: RISULTATI TABELLONE FEMMINILE 29 SETTEMBRE

Hibino N. (Jpn)-Kostyuk M. (Ukr) 6-4 6-0

Ostapenko J. (Lat)-Brengle M. (Usa) 6-2 6-1

Pliskova Ka. (Cze)-Sherif M. (Egy) 6(9)-7 6-2 6-4

Van Uytvanck A. (Bel)-Peterson R. (Swe) 2-6 6-3 6-1

Bogdan A. (Rou)-Babos T. (Hun) 6-4 6-2

Tauson C. (Den)-Brady J. (Usa) 6-4 3-6 9-7

Collins D. R. (Usa)-Niculescu M. (Rou) 2-6 6-2 6-1

Rybakina E. (Kaz)-Cirstea S. (Rou) 6-0 6-3

Kenin S. (Usa)-Samsonova L. (Rus) 6-4 3-6 6-3

Bara Irina M. (Rou)-Vekic D. (Cro) 6-3 6-4

Siegemund L. (Ger)-Mladenovic K. (Fra) 7-5 6-3

Jabeur O. (Tun)-Diyas Z. (Kaz) 4-6 6-3 6-1

Ferro F. (Fra)-Watson H. (Gbr) 7-6(4) 6-4

Badosa G. P. (Esp)-Kozlova Kat. (Ukr) 6-2 4-6 6-3

Goerges J. (Ger)-Riske A. (Usa) 6-3 6(4)-7 6-1

Stephens S. (Usa)-Diatchenko V. (Rus) 6-2 6-2

Kasatkina D. (Rus)-Tan H. (Fra) 6-1 6-2

Martic P. (Cro)-Doi M. (Jpn) 7-6(2) 7-5

Sabalenka A. (Blr)-Pegula J. (Usa) 6-1 6-3

Kudermetova V. (Rus)-Parmentier P. (Fra) 6-2 6-3

