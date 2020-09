Roland Garros 2020: i risultati del tabellone maschile (28 settembre). Ok Nadal e Thiem, maratone vincenti per Giustino e Sonego, eliminato Fognini

La seconda giornata del Roland Garros 2020 vedeva l’esordio del torneo di due super favoriti per la vittoria finale, Rafael Nadal e Dominic Thiem. Lo spagnolo ha superato in tre set il bielorusso Egor Gerasimov con il punteggio di 6-4 6-4 6-2 in poco più di due ore di gioco. Nel prossimo turno Nadal se la vedrà con l’americano Mackenzie McDonald, che ha battuto il canadese Diez.

Molto convincente l’ingresso nel torneo di Dominic Thiem. Il campione dello US Open 2020 ha sconfitto brillantemente in tre set il croato Marin Cilic in tre set per 6-4 6-3 6-3. Doveva essere un esordio molto ostico ed invece l’austriaco è stato bravissimo a renderlo agevole, sprecando poche energie in vista di un secondo turno che lo vedrà affrontare l’americano Jack Sock, che ha fatto suo il derby a stelle e strisce contro Reilly Opelka. Esce invece di scena, e non è una reale sorpresa, il russo Daniil Medvedev, che si trova male sulla terra e perde per 6-4 7-6 2-6 6-1 con il coriaceo ungherese Marton Fucsovics.

Il norvegese Casper Ruud si conferma uno dei tennisti più in forma del momento, come dimostra la schiacciante vittoria contro il giapponese Sugita per 6-1 6-3 6-1 in un’ora e mezza di gioco. Giappone che si è rifatto con il successo a sorpresa di Yoshihito Nishioka, che ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime in tre set con il punteggio di 7-5 6-3 6-3.

Escono alcune importanti teste di serie e tra queste, purtroppo, c’è Fabio Fognini. Il ligure è stato sconfitto in quattro set dal kazako Mikhail Kukushkin (7-5 3-6 7-6 6-0), ma il match si è praticamente concluso sul primo punto del tie-break del terzo set, quando Fognini si è procurato un infortunio che non gli ha permesso più di muoversi in campo. Tra i facenti parte del seeding salutano anche Filip Krajinovic (numero 26), battuto nel derby serbo da Nikola Milojevic per 6-4 3-6 6-3 6-1, e il polacco Hubert Hurkacz, sconfitto in rimonta per 11-9 al quinto set dall’americano Tennys Sandgren. Altro big ad uscire è stato il francese Gael Monfils, sconfitto sempre da un kazako, Alexander Bublik 6-4 7-5 3-6 6-3.

Quest’ultimo sarà il prossimo avversario di Lorenzo Sonego, che si è reso protagonista di una delle maratone vincenti della giornata tra le fila azzurre. Il piemontese ha superato in cinque set l’ecuadoregno Emilio Gomez con il punteggio di 6-7 6-3 6-1 6-7 6-3 dopo oltre quattro ore di gioco. Ne sono servite oltre sei, invece, ad un eroico Lorenzo Giustino, che ha sconfitto per 18-16 al quinto set il francese Corentin Moutet nel prolungamento del match interrotto ieri per pioggia. Una vittoria che vale una carriera per il tennista napoletano, che ha conquistato la prima vittoria in uno Slam ed ora affronterà l’argentino Diego Schwartzman. Eliminato invece Salvatore Caruso, battuto per 7-6 6-7 7-5 6-4 dall’argentino Guido Pella.

