LIVE Sonego-Ruud, Internazionali d’Italia DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2020 che vedrà impegnati il nostro Lorenzo Sonego contro Casper Ruud. Una partita che si preannuncia abbastanza complicata per l’azzurro anche in considerazione di ciò che il norvegese ha fatto vedere nel primo turno.

Il numero 34 del ranking Atp, infatti, ha superato 2-1 il russo numero 11 del seeding Karen Khachanov. Una sfida di buon livello nella quale Ruud ha pagato a caro prezzo qualche passaggio a vuoto dal servizio ma che in linea generale ha gestito per lunghi tratti. Ottimo esordio quello di Sonego al Foro Italico, l’azzurro si è sbarazzato con un nettissimo 6-3 6-1 del georgiano Nikoloz Basilashvili.

Nonostante la complessità della sfida, il piemontese dovrà giocarsi tutte le proprie carte e sfruttare la maggiore adattabilità del suo gioco sulla terra rossa con l’obiettivo di staccare il pass per gli ottavi di finale. Si tratta della prima sfida in assoluto tra Sonego e Ruud, tra i due tennisti, infatti, non ci sono precedenti. Sin qui gli Internazionali d’Italia hanno regalato grandi emozioni e soddisfazioni ai tennisti azzurri, la speranza è che il 25enne nativo di Torino possa continuare questo trend.

Lorenzo Sonego e Casper Ruud entreranno in campo sul Centrale alle ore 11:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

