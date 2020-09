Internazionali d’Italia 2020: Lorenzo Sonego eliminato dal norvegese Casper Ruud

Si interrompe al secondo turno il cammino di Lorenzo Sonego agli Internazionali d’Italia 2020. Il piemontese è stato sconfitto dal norvegese Casper Ruud, numero 34 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e quarantotto minuti di gioco. Restano i rimpianti per un primo set cominciato male e che poi aveva visto l’azzurro rimontare, prima di perdere il servizio. Nel secondo, invece, ha fatto la differenza un unico break.

Un primo set all’insegna dei problemi al servizio. Il piemontese ha un avvio letteralmente letargico: break subito nel secondo e nel quarto game e 4-0 pesante. Incredibilmente però Ruud si disunisce, dando modo al dritto di Sonego di entrare in azione. Ne consegue una risalita inaspettata nella quale l’azzurro strappa il servizio in due circostanze allo scandinavo, ridando vita alla frazione. Purtroppo, però, la resa con il fondamentale della battuta è decisamente deficitaria per Lorenzo, come il 48% dei punti vinti con la prima di servizio e il 42% con la seconda confermano. Percentuali penalizzanti per il tennista tricolore che deve capitolare sul 6-3 al cospetto del n.34 del ranking.

Loading...

Loading...

Nel secondo set l’avvio è ancora una volta con il fiatone per l’italiano, costretto ad annullare tre palle break nel proprio servizio, salvandosi con un’autentica magia. Ruud però spinge sul pedale dell’acceleratore e arriva il break nel quinto game, approfittando della sua profondità con i colpi da fondo. Purtroppo è un break decisivo, perché il piemontese non riesce mai ad avere occasioni nei turni di servizio del norvegese, che chiude il set per 6-4 e si qualifica per gli ottavi.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse