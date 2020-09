LIVE Sonego-Ruud 3-6 4-6, Internazionali d’Italia DIRETTA: il norvegese vince in due set e vola agli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.15 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match tra Lorenzo Sonego e Casper Ruud e buon proseguimento di serata.

21.13 Nonostante il risultato Sonego è stato autore di una buona partita, almeno per quanto concerne l’attitudine e la grinta. L’azzurro ha avuto un po’ troppi problemi al servizio e in certe fasi del match è stato troppo falloso. Solido Ruud che ha sfruttato al meglio l’occasione!

6-4 RUUD! Il norvegese batte un combattivo Sonego in due set!

40-30 Prima vincente di Ruud sulla quale Sonego sbaglia, match point per il norvegese.

30-30 Scambio dura nel quale Sonego trova la profondità col rovescio, il back di Ruud si spegne in rete.

30-15 Servizio, dritto e volée comoda a rete per Ruud.

15-15 Stesso schema di prima per Ruud ma questa volta Sonego trova il giusto passante di rovescio.

15-0 Servizio e dritto precisissimo del norvegese!

5-4 Ruud. Bravo Sonego a rimanere in scia!

40-30 Prima e dritto, bravo Sonego!

30-30 Prima vincente dell’azzurro.

15-30Gran dritto di Ruud che prende in mano lo scambio e costringe Sonego all’errore.

15-15 Prima esterna e dritto ad incrociare da manuale!

0-15 Ruud spinge sulla seconda di Sonego e trova il dritto ad incrociare in contropiede. L’azzurro cerca di motivarsi.

5-3 Ruud. Il norvegese tiene il servizio.

40-30 Dritto ad incrociare di Ruud che prende in contropiede Sonego!

30-30 La risposta profonda di Sonego manda fuori giri Ruud che esagera col dritto e sbaglia.

30-15 Bravo Sonego a prendere in mano lo scambio e a chiudere col dritto ad incrociare.

30-0 Prima vincente del norvegese.

15-0 Prima esterna e dritto ad incrociare di Ruud, lungo il tentativo di recupero di Sonego.

4-3 Ruud. Di certo quel che non si può rimproverare a Sonego è la grinta e l’attitudine!

A-40 Sonego accelera ma sbaglia lo smash ma poi rimedia con una volée e un seguente schiaffo al volo.

40-40 Incredibile punto di Ruud!!!!!! Accelerazione di dritto di Sonego che sembra vincente, Ruud ci arriva in allungo e trova un passante che con l’effetto pizzica la riga e provoca la stizza dell’azzurro.

A-40 Prima vincente di Sonego.

40-40 Servizio esterno e dritto lungo linea precisissimo di Sonego.

30-40 Sonego stecca completamente il dritto in uscita dal servizio. Palla break Ruud.

30-30 Servizio e dritto lungo linea di Sonego che tira in corridoio.

30-15 Ancora uno scambio a rete con Sonego che trova un buon lob sulla demi-volée di Ruud, lo schiaffo al volo del norvegese finisce in rete.

15-15 Duro scambio col dritto chiusa da Sonego con una palla corta.

0-15 Bravo Ruud che sale a rete e con una buona demi-voleé manda in crisi Sonego che tira in rete il recupero.

4-2 Ruud. Nonostante la grande abnegazione di Sonego il norvegese porta a casa il punto.

A-40 Prima e dritto lungo linea del norvegese.

40-40 Scambio incredibile con Sonego che corre a destra e a sinistra come un matto, alla fine però volée comoda per Ruud.

30-40 Sonego è incredibile! Riesce a recuperare su quattro fendenti di dritto di Ruud, alla fine il norvegese tira out il colpo. Palla break per l’azzurro.

30-30 Sonego forza troppo il rovescio sulla seconda del norvegese e sbaglia.

15-30 Molto aggressivo Sonego sulla seconda di Ruud, la risposta tra i piedi del norvegese costringe quest’ultimo all’errore.

15-15 Punto incredibile di Ruud! Sonego trova un lungo linea precisissimo ma il dritto in corsa ad incrociare del norvegese è da antologia!

0-15 Sonego prende in mano lo scambio e trova l’ennesima smorzata perfetta!

3-2 BREAK RUUD. Calato al servizio in questa game l’azzurro, il norvegese ne ha immediatamente approfittato.

15-40 Sonego spinge col dritto e sale in maniera avventata a rete, Ruud lo infila con un buon passante.

15-30 Grande soluzione di Ruud col rovescio lungo linea che lascia di sasso Sonego.

15-15 Ruud spinge bene sulla seconda dell’azzurro che non trova rimedio.

15-0 Servizio e smorzata delicatissima di Sonego sulla quale Ruud non arriva.

2-2. Il norvegese ritrova subito la parità.

40-30 Prima vincente che pizzica la riga, Sonego può solo toccare.

30-30 Prima vincente di Ruud.

15-30 Prima e accelerazione di dritto di Rudd, lungo il recupero in back di Sonego.

0-30 Braccio di ferro incredibile tra Sonego e Ruud alla fine è quest’ultimo a sbaglia il dritto di poco lungo.

0-15 Ottima risposta di Sonego sulla prima di Ruud, il norvegese sbaglia il dritto.

2-1 SONEGO. L’azzurro si riporta avanti! Partita molto spettacolare e combattutta.

40-15 Prima esterna vincente dell’azzurro!!!!

30-15 ACE SONEGO!!!!

15-15 Servizio vincente dell’azzurro.

0-15 Ruud martella prima col rovescio ad incrociare, poi col dritto a sventaglio a seguire una volée alta e per chiudere ancora un rovescio ad incrociare. Sonego costretto a correre in maniera vana.

1-1. Ruud risponde subito e si riporta in parità.

40-30 Regalo di Ruud che sulla difesa di Sonego forza il dritto a sventaglio che finisce abbondantemente fuori.

40-15 Ruud tiene in mano lo scambio, trova un gran lungo linea di dritto il back di Sonego si spegne in rete.

30-15 Bravissimo Sonego che recupera con grande velocità su una smorzata dell’avversario e sul seguente tentativo di lob chiude con lo smash.

30-0 Stesso schema del norvegese, servizio al centro e dritto, la risposta di Sonego in corridoio.

15-0 Servizio e dritto di Ruud.

1-0 SONEGO!!!!! Che grinta l’azzurro non molla mai!

A-40 Servizio esterno e palla corta delicatissima dell’azzurro.

40-40 Ottimo lungo linea di Sonego, Ruud prova a recuperare ma stecca.

40-A Sfortunato l’azzurro! Ruud pizzica la linea e il rimbalzo inganna Sonego che stecca completamente. Ancora palla break per il norvegese.

40-40 Ruud forza sulla seconda dell’azzurra col dritto e sbaglia.

40-A Ruud trova la profondità col dritto, Sonego prova a replicare ma sbaglia.

40-40 MAGIAAAA DI SONEGOOOOOOO!!!! Serve and volley corto di Sonego, Ruud trova un ottimo passante ma l’azzurro colpisce di spalle all’avversario in maniera incredibile!

30-40 Ruud spinge bene col dritto sulla seconda di Ruud, Sonego preso in contropiede non riesce a recuperare.

30-30 Prima e dritto lungo linea dell’azzurro, la riposta del norvegese finisce in corridoio.

15-30 Ace al centro di Sonego!

0-30 Ruud prende in mano lo scambio col dritto e avanza a rete, il lob di Sonego questa volta finisce out.

0-15 Buona prima esterna dell’azzurro ma Sonego sbaglia il seguente rovescio.

SI RIPARTE, al servizio Sonego.

6-3 RUUD. Il norvegese porta a casa il primo set nonostante un combattivo Sonego.

40-15 Ruud sempre in spinta col dritto, questa volta Sonego non riesce a difendersi.

30-15 Lunga la risposta di Sonego sulla seconda di Ruud.

15-15 Prima esterna e dritto ad incrociare di Ruud.

0-15 Meraviglioso Sonego! Si difende su un gran dritto il seguente smash e poi trova un passante fantastico!!!!!

5-3 BREAK RUUD. Il norvegese sfrutta la situazione.

30-40 Pesantissimo doppio fallo di Sonego.

30-30 Prima e dritto ad incrociare di Sonego!

15-30 Ruud spinge bene col dritto e Sonego stecca.

15-15 Sonego prova il serve and volley ma Ruud trova il passante lungo linea incredibile!

15-0 Bravissimo Sonego. Prima, palla corta e smash indietreggiando, Ruud recupera ma il dritto seguente è imprendibile!

4-3 Ruud. BREAK SONEGO!!!!!!!! Fantastico game dell’azzurro di grinta, qualità, voglia, tecnica e cuore!!!!

40-A Nonostante Ruud spinga con precisione Sonego non molla e il norvegese tira in rete la smorzata, onestamente non impossibile.

40-40 Sonego continua a lottare su ogni palla anche se è costretto a rincorrere alla fine Ruud tira lungo il dritto vincente.

40-30 Sonego spinge forte col rovescio e costringe Ruud a rimanere lontano dal campo, alla fine il norvegese sbaglia.

40-15 Grande cuore di Sonego che corre sul dritto e sulla palla corta del norvegese ma l’ultimo recupero finisce in rete.

30-15 Sonego non tiene lo scambio sulla diagonale di rovescio.

15-15 Fantastico Sonego!!!! L’azzurro trova un passante incrociato in corsa da sogno!

15-0 Ruud si apre bene il campo col rovescio e chiude col dritto a sventaglio.

4-2 Ruud. Sonego rimane in scia!

40-15 Bravo Sonego col dritto ad incrociare, il recupero con il lungo linea di Ruud si spegne in corridoio.

30-15 Ruud forza il dritto da fondo campo a ricerca della profondità ma sbaglia.

15-15 Regalo di Ruud. Sonego sbaglia l’ennesimo smash, il norvegese sale a rete ma sbaglia il rovescio vincente.

0-15 Buona prima ma il dritto lungo linea di Sonego finisce in corridoio.

4-1 Ruud. BREAK SONEGO. Reazione d’orgoglio e di qualità dell’azzurro.

30-40 Spettacolare Sonego! L’azzurro trova un dritto a sventaglio che bacia la linea. Palla break per il piemontese.

30-30 Prima e dritto del norvegese, Sonego arriva in ritardo sulla palla e stecca.

15-30 Magia di Sonego che per difendersi sul dritto in avanzamento di Ruud trova un pallonetto meraviglioso!

15-15 Prima esterna vincente di Ruud.

0-15 Grande risposta di dritto di Sonego sulla prima di Ruud, il norvegese non riesce a recuperare.

4-0 BREAK RUUD! Ancora in difficoltà Sonego contro la freschezza atletica del norvegese.

30-40 Buon servizio esterno ma l’azzurro sbaglia il dritto vincente.

30-30 Il rovescio di Ruud pizzica la riga il recupero di Sonego finisce in rete.

30-15 Peccato per Sonego! L’azzurro trova un gran rovescio in contropiede ma sbaglia la volée di rovescio a rete.

30-0 Servizio vincente dell’azzurro.

15-0 Bravissimo Sonego che finta fino all’ultimo secondo e trova la palla corta.

3-0 Ruud. Sonego in difficoltà anche perchè ha trovato poche prime sin qui.

40-0 Prima al centro e dritto a sventaglio di Ruud.

30-0 Prima e dritto del norvegese.

15-0 Ruud domina lo scambio col rovescio, Sonego tira in corridoio.

2-0 BREAK RUUD. Nell’ultimo punto Sonego sbaglia lo smash.

40-A Che sofferenza in questo game. Il rimbalzo della palla inganna Sonego che stecca il rovescio.

40-40 Prima e dritto di Sonego.

40-A Ancora palla break per Ruud che spinge bene col dritto.

40-40 Prima vincente di Sonego.

40-A Bravissimo Ruud che costringe Sonego a correre come un matto ma nonostante tutto il norvegese trova il dritto vincente.

40-40 Questa volta è Ruud a prendere in mano lo scambio, il tentativo di dritto di Sonego è out.

A-40 Prima vincente di Sonego.

40-40 Sonego è costretto a spostarsi velocemente verso destra sul rovescio di Ruud ma il suo recupero di dritto è lungo.

A-40 Bravo Sonego a tenere sulla diagonale di rovescio e manda fuori giri Ruud.

40-40 Servizio, accelerazione di dritto e smash, scambio da manuale di Sonego.

30-40 Sbaglia il dritto in arretramento l’azzurro, prima palla break per Ruud.

30-30 Spettacolare Sonego!!!! Smorzata nascosta fino all’ultimo istante che inganna Ruud.

15-30 Ruud spinge sul servizio dell’azzurro, il recupero di Sonego si spegne in rete.

15-15 Sonego prende in mano lo scambio e tira un dritto precisissimo e potente all’incrocio delle righe.

0-15 Grandissimo recupero di Ruud che sale a rete e trova una splendida demi-volée.

1-0 Ruud. Il norvegese tiene il servizio.

40-30 Prima vincente di Ruud.

30-30 Peccato, Sonego tira in rete un rovescio abbastanza comodo.

15-30 Bravo Ruud che trova un dritto all’incrocio delle righe.

0-30 Ruud prova il contropiede di dritto in uscita dal servizio ma tira in corridoio.

0-15 Subito una risposta impressionante di Sonego sulla prima del norvegese.

SI COMINCIA, al servizio Ruud.

19.23 Il vincitore di questa sfida incontrerà ai quarti Marin Cilic.

19.20 Sonego e Ruud sono scesi in campo per il riscaldamento.

19.15 Si tratta della prima sfida in carriera tra i due tennisti.

19.10 Si è appena concluso match tra Hubert Hurkacz e Andrey Rublev con la vittoria del polacco in tre set. A breve quindi scenderanno in campo l’azzurro e il norvegese.

19.05 Buonasera e benvenuti alla diretta live del match tra Lorenzo Sonego e Casper Ruud, valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2020.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2020 che vedrà impegnati il nostro Lorenzo Sonego contro Casper Ruud. Una partita che si preannuncia abbastanza complicata per l’azzurro anche in considerazione di ciò che il norvegese ha fatto vedere nel primo turno.

Il numero 34 del ranking Atp, infatti, ha superato 2-1 il russo numero 11 del seeding Karen Khachanov. Una sfida di buon livello nella quale Ruud ha pagato a caro prezzo qualche passaggio a vuoto dal servizio ma che in linea generale ha gestito per lunghi tratti. Ottimo esordio quello di Sonego al Foro Italico, l’azzurro si è sbarazzato con un nettissimo 6-3 6-1 del georgiano Nikoloz Basilashvili.

Nonostante la complessità della sfida, il piemontese dovrà giocarsi tutte le proprie carte e sfruttare la maggiore adattabilità del suo gioco sulla terra rossa con l’obiettivo di staccare il pass per gli ottavi di finale. Si tratta della prima sfida in assoluto tra Sonego e Ruud, tra i due tennisti, infatti, non ci sono precedenti. Sin qui gli Internazionali d’Italia hanno regalato grandi emozioni e soddisfazioni ai tennisti azzurri, la speranza è che il 25enne nativo di Torino possa continuare questo trend.

Lorenzo Sonego-Casper Ruud sarà l’ultimo match della Grand Stand Arena. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

