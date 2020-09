LIVE Pesaro-Dinamo Sassari, Serie A basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Pesaro-Dinamo Sassari, incontro valido per la prima giornata della Serie A di basket 2020/2021. In campo due squadre che si sono già affrontante a più riprese nella Supercoppa Italiana.

I marchigiani di Repesa cercheranno di partire bene, in casa, al cospetto di un avversario tosto. L’obiettivo per la Carpegna Prosciutto è quello di andare subito a mettere una vittoria a referto per far capire a tutti di non voler disputare una altra stagione di sofferenza, dopo le ultime, magari arrampicandosi in zona playoff.

Dall’altra parte i sardi di Pozzecco che, dopo aver perso la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Virtus Bologna poco più di una settimana fa, hanno voglia (al netto di qualche problema di infortuni) di far valere da subito il peso del loro roster. Inutile nasconderlo: i sassaresi puntano ad avere una delle prime quattro teste di serie al termine della regular season e a fare bene in Europa.

Un’ultima nota, riservata ai precedenti stagionali. Come detto sopra, appunto, le due squadre si sono fronteggiate già due volte in Supercoppa Italiana: il bilancio è in perfetta parità, sull’uno a uno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Pesaro-Dinamo Sassari, valevole per la prima giornata della Serie A, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 18.30!

