LIVE Musetti-Gabashvili, Challenger Forlì 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Il ranking ATP che certifica l’ingresso nei primi 200 di Musetti – Sull’exploit romano di Musetti

Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Challenger di Forlì tra Lorenzo Musetti e il russo Teymuraz Gabashvili.

Dopo gli ottavi raggiunti, partendo dalle qualificazioni, al Foro Italico di Roma, Musetti si rimette in gioco a in terra forlivese, dove ha ricevuto una wild card ed è capitato in uno spot di tabellone nel quale, oltre al veterano Gabashvili, si trovano l’americano Frances Tiafoe, che di questa partita attende il vincitore al secondo turno ed è anche lui presente con wild card, e Andreas Seppi.

Il diciottenne di Carrara affronta la sua prima partita da giocatore all’interno dei primi 200 del mondo, essendo salito al numero 180 con la sua spettacolare cavalcata romana e le tantissime lodi ricevute. In quest’occasione ritrova un avversario con il quale ha perso al Challenger di Quimper disputato tra gennaio e febbraio sul veloce indoor, con il punteggio di 6-3 7-6(6).

Gabashvili è un veterano del circuito ATP, anche se oggi è sceso al numero 262 del ranking mondiale. Nato a Tbilisi, ma cresciuto in Russia e sportivamente russo, è stato numero 43 del mondo e ha raggiunto due volte gli ottavi al Roland Garros, giocando 19 finali Challenger in carriera e vincendone 10. Nel corso degli anni ha battuto quattro giocatori in quel momento tra i top ten: Fernando Gonzalez, Andy Roddick, David Ferrer, Andy Murray.

Il match tra Lorenzo Musetti e Teymuraz Gabashvili comincerà non prima delle ore 11:30, e comunque dopo quello tra Filippo Baldi e l’americano Bjorn Fratangelo. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

