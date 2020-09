LIVE Musetti-Gabashvili 6-2 6-4, Challenger Forlì 2020 in DIRETTA: esordio agevole per l’azzurro, ora c’è Tiafoe!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GABASHVILI

Si chiude dunque così la nostra DIRETTA LIVE.

Un’ora e 24 minuti la durata dell’incontro.

VINCE LORENZO MUSETTI! 6-2 6-4 per il diciottenne azzurro, che ora sfiderà Frances Tiafoe in un secondo turno che si preannunciava attesissimo fin dalla compilazione del tabellone.

40-15 DUE MATCH POINT MUSETTI: SERVIZIO DA SOTTO A SORPRESA! Gabashvili sorpreso e poi passato a rete con il dritto!

30-15 Settimo ace di Musetti.

15-15 Molto bravo Musetti a giocare sempre in spinta con il dritto incrociato, che alla fine è vincente.

0-15 Musetti chiama a rete Gabashvili, che però con il rovescio allontana l’azzurro, il cui dritto finisce in rete.

5-4 Musetti, Gabashvili risolve con lo smash un game complicatissimo, dove ha annullato quattro match point; ora però è l’azzurro a servire per chiudere.

Vantaggio Gabashvili, stecca la risposta con il dritto Musetti sulla seconda.

40-40, 4a parità: rovescio strettissimo di Musetti che sbilancia Gabashvili, che con il proprio non riesce a tirare su la palla.

Vantaggio Gabashvili, servizio e dritto in avanzamento per il russo.

40-40, 3a parità: contropiede di dritto di Gabashvili che annulla anche questa chance.

Vantaggio Musetti, MATCH POINT: è il quarto, e conquistato con un punto perfetto in difesa, Gabashvili gioca una non perfetta volée di dritto e si espone al preciso passante incrociato dell’azzurro con il rovescio.

40-40, 2a parità: Gabashvili fa tutto bene prima di avanzare verso la rete, ma sbaglia l’ultima cosa: il dritto, che va fuori.

Vantaggio Gabashvili, viene a rete il russo e deve giocare un colpo in più per la tenace resistenza di Musetti (che poi rischia un clamoroso numero in recupero).

40-40 Musetti forse resta un pochino ad attendere un errore di Gabashvili che non arriva, poi lo scambio sulla diagonale del rovescio lo chiude il russo che spara un brillante vincente lungolinea che centra metà della riga.

30-40 MATCH POINT MUSETTI: gioca in spinta Gabashvili da fondo, sempre dal centro, spostando l’azzurro e costringendolo all’errore.

15-40 DUE MATCH POINT MUSETTI: non entra la risposta, che rimane in rete.

0-40 TRE MATCH POINT MUSETTI: sesto doppio fallo di Gabashvili.

0-30 Sbaglia ancora Gabashvili.

0-15 Doppio fallo numero 5 di Gabashvili.

5-3 Musetti, conferma il break di vantaggio l’azzurro, e adesso Gabashvili serve per restare nel match.

40-15 Risposta vincente di dritto di Gabashvili, una sassata.

40-0 Altra palla corta vincente di Musetti, che adesso si sta anche divertendo, non riesce a recuperare con il rovescio Gabashvili.

30-0 Altro bellissimo punto di Musetti, che allontana Gabashvili con il rovescio e poi gioca la palla corta vincente.

15-0 Risposta di dritto appena lunga di Gabashvili verso l’incrocio delle righe.

4-3 BREAK MUSETTI: ed ecco anche il vantaggio per l’azzurro, che si carica! Gabashvili finisce spinto fuori dal campo e costretto a sbagliare, quattro giochi consecutivi vinti dal diciottenne di Carrara.

Vantaggio Musetti, PALLA BREAK: NUMERO DI LORENZO! Dritto vincente incrociato in corsa sulla riga quando pareva ormai punto chiuso per Gabashvili!

40-40, 3a parità: spinge da fondo Gabashvili e per l’ottava volta salva palla break in questo incontro.

Vantaggio Musetti, PALLA BREAK: se ne va oltre la riga di fondo il rovescio di Gabashvili, in difficoltà su questo spostamento.

40-40, 2a parità: buona prima esterna di Gabashvili.

Vantaggio Musetti, PALLA BREAK: scambio lungo sulla diagonale del rovescio, il primo a sbagliare è Gabashvili nel tentativo di cambiare.

40-40 E c’è un magnifico rovescio vicinissimo all’incrocio delle righe di Musetti!

40-30 Viene a rete Gabashvili dopo la battuta, prova il passante di dritto Musetti, ma il russo si protegge con la volée di rovescio.

30-30 Dritto in rete di Gabashvili in uscita dal servizio.

30-15 Servizio e dritto di Gabashvili.

15-15 Colpisce male di rovescio Musetti, palla che s’impenna ed esce.

0-15 Perde la misura del dritto Gabashvili.

3-3 Musetti, recupero completato con servizio e dritto vicino all’incrocio delle righe.

40-15 Risposta di dritto in rete di Gabashvili.

30-15 Servizio e dritto dell’azzurro, che poi scende a rete con la volée di dritto, ma finisce passato dal dritto in corsa di Gabashvili.

30-0 Musetti ferma lo scambio perché vede larga una palla di Gabashvili incrociata; il giudice di sedia conferma l’impressione dell’azzurro, il russo si mette a discutere con lui.

15-0 Prima profonda esterna di Musetti che è vincente.

2-3 Gabashvili, BREAK MUSETTI: l’azzurro recupera lo svantaggio con un altro errore di dritto del russo, molto falloso in questo game. Il merito di Musetti è però quello di aver messo pressione grazie al punto importante sul 40 pari.

Vantaggio Musetti, PALLA BREAK: l’azzurro gioca, in difesa, un dritto incrociato strettissimo che sorprende Gabashvili, il quale non riesce a mandare oltre la rete il proprio.

40-40 Secondo ace di Gabashvili, che si tira fuori dalla buca per propri meriti.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: riga con la prima e riga con il dritto incrociato a chiudere per Gabashvili.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI: altro doppio fallo di Gabashvili.

15-30 Terzo doppio fallo di Gabashvili.

15-15 Servizio e dritto di Gabashvili per spostare Musetti, ma il russo sbaglia poi il rovescio successivo mettendolo appena sotto il nastro.

15-0 Gabashvili prende campo con il dritto e chiude con lo smash.

1-3 Gabashvili, Musetti piazza il sesto ace.

40-0 Altra buona prima di Musetti al centro.

30-0 Ace di Musetti, è il quinto.

15-0 Ricomincia bene al servizio Musetti.

0-3 Gabashvili, break confermato con il primo ace.

40-0 Prima sulla riga vicina alla T di Gabashvili, Musetti non tiene in campo la palla.

30-0 Altro rovescio in rete di Musetti, stavolta in risposta.

15-0 Non controlla il rovescio, praticamente al corpo, Musetti.

0-2 Break Gabashvili, risposta complicata da gestire per Musetti che mette il rovescio incrociato in rete e perde per la prima volta la battuta.

Vantaggio Gabashvili, palla break: sbaglia Musetti.

40-40 E con una bella palla corta la palla break è annullata!

30-40 Palla break Gabashvili, annullata la prima.

15-40 Due palle break Gabashvili, le prime del match.

15-30 Per la prima volta Gabashvili in situazione favorevole.

15-15 Sbaglia l’approccio a rete Musetti, mettendo la palla sotto il nastro in avanzamento.

15-0 Si esibisce in un altro bellissimo rovescio lungolinea vincente Musetti.

0-1 Gabashvili, prima vincente del russo.

Vantaggio Gabashvili: per poco il nastro non da una mano a Musetti, che non riesce a recuperare sulla volée di rovescio del russo.

40-40 Gabashvili costringe a lunghe corse Musetti, comandando con il dritto e provocandone infine un recupero lungo.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: il toscano cerca il rovescio vincente da tre metri fuori, gli esce di poco.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI: dritto in rete di Gabashvili in uscita dal servizio.

15-30 Prende il comando dello scambio con il dritto Musetti e lo vince con un penetrante lungolinea.

15-15 Stavolta non rimane in campo la risposta di Musetti.

0-15 Grande risposta di dritto di Musetti che lascia fermo Gabashvili!

6-2 SET MUSETTI: poca storia in questo primo parziale, chiuso da una prima esterna ingestibile dell’azzurro, dominatore finora con i punti vinti sulla seconda (60%-22%).

40-0 TRE SET POINT MUSETTI: dritto in rete di Gabashvili.

30-0 Altra buona prima di Musetti che Gabashvili non controlla.

15-0 Prima profonda di Musetti, esce la risposta di Gabashvili.

5-2 BREAK MUSETTI: sbaglia un complesso dritto Gabashvili (annunciato per errore come vincitore del game dal giudice di sedia, quasi in stile Federer, anzi Djokovic, qualche giorno fa a Roma). L’azzurro servirà per il set al cambio di campo.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI: si carica l’azzurro, dopo aver portato ben lontano dal campo Gabashvili con il dritto, poi utilizzato per chiudere.

15-30 Musetti risponde in rete di dritto su una seconda attaccabile di Gabashvili.

0-30 Doppio fallo di Gabashvili, è il secondo.

0-15 Gabashvili riesce a spingere lontano Musetti, ma non arriva bene con il rovescio dentro al campo, mettendolo fuori.

4-2 Musetti, prima vincente e game rapidamente chiuso.

40-0 Ace numero quattro di Musetti.

30-0 Brillante palla corta di Musetti con il dritto, stavolta Gabashvili è preso in contropiede!

15-0 Prende la rete Musetti e di dritto conquista il punto.

3-2 Musetti, tiene il servizio Gabashvili con servizio e dritto.

Vantaggio Gabashvili: Musetti cerca l’accelerazione di dritto, la rete gli dice di no.

40-40 Non controlla il dritto Gabashvili.

40-30 Prima centrale vincene di Gabashvili.

30-30 Musetti cerca il back di rovescio, che però gli resta in rete.

15-30 Lungo il dritto in recupero di Musetti.

0-30 E Musetti scarica un gran rovescio vincente lungolinea, di quelli che hanno fatto parlare di lui già da ben prima del Foro Italico!

0-15 SPLENDIDO PUNTO! Entrambi non si danno per vinti, Gabashvili cerca di mandare fuori dal campo Musetti, che però gioca la palla corta di dritto; il russo risponde, l’azzurro scivola, ma lo passa.

3-1 Musetti, confermato il break di vantaggio con lo schema servizio-dritto.

Vantaggio Musetti: l’azzurro fa sparire dal campo Gabashvili, poi chiude con lo smash vincente.

40-40, 3a parità: Musetti viene mandato da Gabashvili in una complicata zona di campo, cerca il rovescio vincente che però è appena lungo.

Vantaggio Musetti: terzo ace della partita.

40-40, 2a parità: altra palla corta di Musetti, stavolta di dritto, e stesso risultato di prima, con Gabashvili che ci arriva e passa dalla stessa parte e allo stesso modo.

Vantaggio Musetti, stavolta con il dritto riesce a ottenere il punto.

40-40 Aggressivo in risposta Gabashvili, viene a prendersi il punto a rete con la volée di rovescio.

40-30 Gioca profondo Musetti per guadagnare campo, ma l’ultimo dritto incrociato lo sbaglia mettendolo in corridoio.

40-15 Musetti sposta Gabashvili con il dritto, finisce in rete il recupero del russo.

30-15 Palla corta un po’ troppo alta di Musetti con il rovescio, Gabashvili ci arriva e lo passa mettendo il dritto sulla riga in lungolinea.

30-0 Secondo ace, anche questo al centro, di Musetti.

15-0 Prende campo Musetti con il dritto e vince il punto.

2-1 BREAK MUSETTI: Gabashvili regala con il primo doppio fallo, che gli costa carissimo.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: battaglia sui back di rovescio, l’azzurro ne esce cercando il dritto vincente che però è lungo.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI: buona prima di Gabashvili.

0-40 TRE PALLE BREAK MUSETTI: scambio ben gestito dall’azzurro, che gioca rovescio in back, dritto dall’altra parte, palla corta sempre di dritto e sul recupero di Gabashvili chiude in allungo.

0-30 Cerca il vincente di dritto lungolinea Gabashvili, ma non gli riesce. Musetti in questo caso ha giocato un paio di palle dalle traiettorie alte per allontanare il russo.

0-15 Musetti gioca sulle righe, è costretto a cercare un complesso recupero Gabashvili, ma il rovescio non rimane in campo.

1-1 Musetti gioca sulla diagonale del rovescio di Gabashvili prima proprio con questo colpo e poi con il dritto per chiudere il punto e il game.

40-30 Primo ace, al centro, di Musetti.

30-30 Lungo il dritto di Musetti in uscita dal servizio.

30-15 Buona prima esterna di Musetti che Gabashvili non controlla.

15-15 Doppio fallo di Musetti.

15-0 Appena largo il rovescio di Gabashvili.

0-1 Gabashvili, prima profonda del russo che vince il game.

40-30 Musetti gira molto bene lo scambio prendendo campo e avanzando con il dritto, per chiudere poi a rete.

40-15 Dritto in rete di Gabashvili dopo una traiettoria profonda di rovescio di Musetti.

40-0 Servizio e dritto di Gabashvili.

30-0 Musetti cerca di giocare il rovescio vincente, ma la palla esce in lunghezza.

15-0 Subito gioca con servizio e dritto Gabashvili.

12:34 Giocatori alle loro sedie, si sta per cominciare! Il primo a servire sarà Gabashvili, che ha vinto il sorteggio e ha effettuato questa scelta.

12:31 Chiamati dal giudice di sedia i tre minuti all’inizio.

12:28 I due giocatori stanno svolgendo in questo momento il riscaldamento.

12:25 Ci si trova nel lato di tabellone nel quale sono stati sorteggiati contemporaneamente l’americano Frances Tiafoe (avversario del vincitore di questo match), il brasiliano Thomaz Bellucci e Andreas Seppi, impegnato anche lui più tardi. In breve, fatte le dovute proporzioni, più che uno spot di un Challenger sembra quello di un valido ATP 250.

12:22 Seconda sfida tra Musetti e Gabashvili, divisi sostanzialmente da una generazione tennistica: l’esperto russo, nato a Tbilisi, attuale capitale della Georgia, ha vinto la prima a Quimper, in Francia, poco prima del lockdown.

12:19 Si è concluso anche un altro match, un derby italiano nel quale Riccardo Bonadio, che sta giocando a 27 anni forse la miglior stagione della carriera, ha superato con un doppio 6-3 Giulio Zeppieri, classe 2001 del quale Musetti è amico fraterno e di tre mesi più giovane, ed era entrato in tabellone superando agilmente le qualificazioni.

12:16 Si è concluso l’incontro tra Baldi e Fratangelo con la vittoria dell’americano per 6-2 3-6 7-5 dopo due ore e sei minuti, e dunque è il momento di avvicinarci a Musetti-Gabashvili.

12:02 Baldi e Fratangelo stanno ancora lottando nel terzo set, appena termineranno comincerà il match tra Musetti e Gabashvili.

11:30 Il match tra Lorenzo Musetti e Teymuraz Gabashvili inizierà più tardi di almeno 30 minuti poiché Filippo Baldi e Bjorn Fratangelo hanno appena cominciato il terzo set.

Il ranking ATP che certifica l’ingresso nei primi 200 di Musetti – Sull’exploit romano di Musetti

Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Challenger di Forlì tra Lorenzo Musetti e il russo Teymuraz Gabashvili.

Dopo gli ottavi raggiunti, partendo dalle qualificazioni, al Foro Italico di Roma, Musetti si rimette in gioco a in terra forlivese, dove ha ricevuto una wild card ed è capitato in uno spot di tabellone nel quale, oltre al veterano Gabashvili, si trovano l’americano Frances Tiafoe, che di questa partita attende il vincitore al secondo turno ed è anche lui presente con wild card, e Andreas Seppi.

Il diciottenne di Carrara affronta la sua prima partita da giocatore all’interno dei primi 200 del mondo, essendo salito al numero 180 con la sua spettacolare cavalcata romana e le tantissime lodi ricevute. In quest’occasione ritrova un avversario con il quale ha perso al Challenger di Quimper disputato tra gennaio e febbraio sul veloce indoor, con il punteggio di 6-3 7-6(6).

Gabashvili è un veterano del circuito ATP, anche se oggi è sceso al numero 262 del ranking mondiale. Nato a Tbilisi, ma cresciuto in Russia e sportivamente russo, è stato numero 43 del mondo e ha raggiunto due volte gli ottavi al Roland Garros, giocando 19 finali Challenger in carriera e vincendone 10. Nel corso degli anni ha battuto quattro giocatori in quel momento tra i top ten: Fernando Gonzalez, Andy Roddick, David Ferrer, Andy Murray.

Il match tra Lorenzo Musetti e Teymuraz Gabashvili comincerà non prima delle ore 11:30, e comunque dopo quello tra Filippo Baldi e l’americano Bjorn Fratangelo. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse