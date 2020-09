LIVE Moto3, GP Catalogna 2020 in DIRETTA: prove libere in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione GP Catalogna Moto3 – Appuntamenti week-end

Loading...

Loading...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio della Catalogna per quanto riguarda la Moto3. I giovani centauri del Motomondiale si apprestano a vivere la decima prova della stagione, la terza in terra iberica dopo il doubleheader di Jerez dello scorso luglio.

Al Montmelò, l’impianto che sorge vicino a Barcellona, tutto è pronto per un nuovo interessante round che potrebbe cambiare la leadership in campionato. Albert Arenas, alfiere di casa Aspar, approda sul tracciato di casa come il leader del Mondiale con un due lunghezze sul giapponese Ai Ogura. Il nipponico di Honda Asia ha praticamente annullato il gap con l’iberico grazie ai due podi consecutivi di Misano. Attenzione ai nostri Celestino Vietti (Sky), Andrea Migno (Sky), Tony Arbolino (Snipers), Dennis Foggia (Leopard) e Romano Fenati (Max Racing). Ricordiamo che quest’ultimo ha vinto in volata contro Vitti la prima edizione del Gran Premio dell’Emilia Romagna ed è pronto alla conferma in Catalogna.

Appuntamento alle 9.00 per Diretta Live della prima sessione di prove libere. Un saluto a tutti!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse