MotoGP in tv, GP Catalogna 2020: programma Sky, DAZN e TV8, orari, streaming

Neanche il tempo di rifiatare ed è già arrivato il momento di scendere nuovamente in pista per i piloti del Motomondiale, che si apprestano ad affrontare da venerdì 25 a domenica 27 settembre il Gran Premio di Catalogna 2020. Si gareggia sul tracciato del Montmelò, tappa fissa per i campionati iridati più importanti di due e quattro ruote ormai dal 1992 a questa parte. La MotoGP entra di fatto questo weekend nella seconda metà della stagione con l’ottavo appuntamento di un campionato caratterizzato dall’equilibrio e da un’incertezza forse senza precedenti. Andrea Dovizioso, grazie all’assenza di Marc Marquez per infortunio, guida il Mondiale ma il suo vantaggio è praticamente nullo nei confronti di Fabio Quartararo, Maverick Vinales (entrambi a -1) e Joan Mir (a -4 dalla vetta). Possono comunque ancora sognare in grande diversi altri centauri come Franco Morbidelli, Jack Miller, Valentino Rossi, Miguel Oliveira, Pol Espargarò e Brad Binder, mentre Francesco Bagnaia è spalle al muro ed è chiamato a non commettere più errori per sperare in una rimonta praticamente impossibile.

Il fine settimana del Gran Premio di Catalogna 2020, ottavo round stagionale del Mondiale MotoGP, verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN. Su TV8 sarà invece possibile seguire in chiaro qualifiche e gara di tutte le classi in differita. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta di tutte le sessioni della tre-giorni catalana con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dell’ottava tappa del Mondiale MotoGP 2020. Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend del GP di Catalogna 2020 per il Motomondiale:

PROGRAMMA WEEKEND GP CATALOGNA MOTOMONDIALE 2020

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD

Venerdì 25 settembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 26 settembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 27 settembre

ore 9.40-10.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 10.10-10.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 10.40-11.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 12.00, Moto3, Gara, diretta

ore 13.20, Moto2, Gara, diretta

ore 15.00, MotoGP, Gara, diretta

La programmazione in differita di TV8/HD

Sabato 26 settembre

ore 15.50, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 27 settembre

ore 14.05, Moto3, Gara, differita

ore 15.25, Moto2, Gara, differita

ore 17.05, MotoGP, Gara, differita

