LIVE Fognini-Humbert 5-7 6-7, Masters1000 Roma in DIRETTA: il transalpino vince un match combattuto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

Loading...

Loading...

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

Humbert accede agli ottavi di finale dove affronterà il canadese Denis Shapovalov.

Restano i rimpianti per un Fognini sicuramente lontano dalla miglior condizione. Mancano partite sulle gambe al ligure, che deve continuare a lavorare e trovare il feeling con la palla.

6-7 Humbert conquista il tie-break del second set e vola agli ottavi di finale.

4-7 Fognini sbaglia ancora di rovescio e finisce la partita.

4-6 Ci sono due match point per Humbert. Sbaglia Fognini con il dritto.

4-5 Accelerazione di dritto del transalpino ed è lungo il recupero di Fognini.

4-4 Scappa via il dritto del ligure.

4-3 Importante ace di Fognini.

3-3 In rete il dritto di Humbert.

2-3 Lungo il rovescio di Fognini.

2-2 Servizio ad uscire e rovescio incrociato. Schema perfetto del transalpino.

2-1 Brutto errore di dritto di Fognini.

2-0 Fognini sfonda con il dritto e chiude con lo smash.

1-0 Humbert sbaglia subito di rovescio.

6-6 SI VA AL TIE-BREAK!

40-0 Dritto vincente del ligure.

30-0 Humbert sbaglia malamente di dritto.

5-6 Ace del transalpino ed ora Fognini serve per restare nel match.

40-30 Prima vincente di Humbert.

30-30 Humbert spara il rovescio in corridoio.

30-15 palla corta strepitosa di Fognini.

30-0 Lungo il rovescio di Fognini.

5-5 Pareggia Fognini!

40-0 Prima vincente di Fognini.

30-0 Perfetta chiusura a rete del ligure.

15-0 Humbert sbaglia con il dritto.

4-5 CONTROBREAK DI FOGNINI! Il ligure non molla.

15-40 Scambio durissimo e ci sono due palle break per Fognini.

15-30 Prima carica del transalpino.

0-30 In corridoio il rovescio di Humbert.

3-5 Break di Humbert. Brutto game per Fognini che ha sbagliato molto.

15-40 Due palle break per Humbert.

15-30 In rete un comodo dritto per il ligure.

0-15 Scappa via il rovescio di Fognini.

3-4 Humbert tiene il servizio e torna avanti nel secondo set.

40-30 Servizio vincente di Humbert.

30-30 Lungo il rovescio del transalpino. Occasione per il ligure.

30-15 In corridoio il dritto di Fabio.

15-15 Palla corta vincente del ligure.

3-3 Fognini pareggia i conti.

40-0 Humbert spara la risposta fuori.

30-0 Prima vincente di Fognini.

2-3 Controbreak di Fognini che sfrutta l’errore di rovescio del transalpino.

30-40 In rete la risposta di Fognini.

15-40 Subito due palle del controbreak per Fognini.

15-15 Vincente di dritto di Fognini

1-3 BREAK DI HUMBERT! Purtroppo il recupero di Fognini è in rete.

40-A Terza palla break per Humbert.

40-40 Sbaglia di rovescio il transalpino.

30-40 Palla corta meravigliosa di Fognini.

15-40 Due palle break per Humbert.

15-30 Doppio fallo del ligure.

15-15 Errore di Fognini.

1-2 Perfetto il passante del francese, che resta avanti nel secondo set.

40-30 Errore di rovescio di Fognini.

30-30 Lungo il recupero di Fognini.

15-30 Lungo il rovescio del transalpino.

1-1 Regalo di Humbert e Fognini tiene il servizio.

A-40 Lungolinea di rovescio vincente del ligure.

40-40 Scappa via il rovescio a Fognini.

40-30 Non passa la palla corta di Fognini.

40-15 Accelerazione di dritto del ligure.

30-0 Bella chiusura a rete di Fognini.

0-1 Tanti errori di Fognini che lancia la racchetta in segna di nervosismo.

40-30 Il nastro aiuta il rovescio di Fognini.

40-15 Fognini sbaglia la risposta.

30-15 Ottimo dritto incrociato del francese.

0-15 Primo punto del secondo set per Fognini.

Ricomincia il match.

5-7 PRIMO SET HUMBERT! Resta il rimpianto per Fognini che si è trovato per tre volte avanti di un break.

0-40 Ci sono tre set point per Humbert.

0-30 Vincente di rovescio del transalpino.

0-15 Lungo il rovescio di Fognini.

5-6 Fognini affossa la risposta di dritto. Ora serve tenere il servizio per andare al tie-break

40-15 Risposta lunga dell’azzurro.

30-15 Scambio lunghissimo, ma poi Fognini sbaglia con il dritto.

5-5 Game rapidissimo di Fognini

40-0 Tutto facile per l’azzurro.

30-0 Prima vincente di Fognini

4-5 Prima vincente di Humbert ed ora Fognini serve per restare nel primo set.

40-15 Lunga la risposta di Fognini.

15-15 Ace di Humbert.

4-4 Finalmente Fognini tiene il servizio. Grande equilibrio nel primo set.

30-30 Errore in risposta del francese

15-30 Doppio fallo dell’azzurro.

15-15 In rete il dritto di Fognini

3-4 Primo turno di servizio tenuto nel match. Il francese si porta avanti nel set.

30-30 Fognini sbaglia la risposta.

15-30 Altro errore di Humbert.

15-15 In corridoio il rovescio di Fognini.

3-3 Passante di rovescio di Humbert. Sesto break consecutivo.

30-40 Lungo il rovescio del transalpino.

15-40 Serve&volley di Fognini.

0-40 Tre palle del controbreak.

0-30 Largo il dritto di Fognini.

3-2 Terzo break consecutivo di Fognini, che torna avanti nel primo set.

15-40 Ancora due palle break per Fognini!

15-30 Fognini stecca di rovescio.

0-30 Ottima volèe di Fognini.

2-2 C’è ancora il controbreak di Humbert che sfrutta una palla corta sbagliata di Fognini.

30-40 Ancora una palla del controbreak per il francese.

30-30 Humbert chiude con la smorzata.

30-15 Lungo il dritto dell’azzurro.

30-0 Servizio vincente di Fognini.

2-1 BREAK DI FOGNINI! Il ligure trova il lungolinea di dritto vincente.

40-A Altra palla break per Fognini.

40-40 Rovescio in corridoio del transalpino.

A-40 Lunga la risposta di Fognini.

40-40 Humbert la annulla con un bel dritto

40-A Palla break per Fognini.

40-40 Stupenda accelerazione di rovescio del ligure.

A-40 Lungo il recupero di Fognini.

40-40 Errore di rovescio del francese.

40-30 Splendida risposta di Fabio, che poi chiude a rete in allungo.

40-15 Prima vincente di Humbert.

30-15 Lungo il rovescio di Fognini.

15-15 Doppio fallo di Humbert.

1-1 Doppio fallo di Fognini ed immediato controbreak di Humbert.

30-40 Dritto vincente di Fognini.

15-40 Scappa via il rovescio del francese.

0-40 Sbaglia di rovescio Fabio e ci sono tre palle del controbreak.

0-30 Errore di Fognini con il dritto.

1-0 Break a zero di Fognini, che chiude con lo schiaffo di dritto.

0-40 Subito tre palle break per Fognini.

0-30 Altro errore, stavolta di rovescio, del francese.

0-15 Sbaglia subito il dritto Humbert

COMINCIA LA PARTITA! Serve Humbert per primo.

16.06: Ultime fase di riscaldamento per Fognini e Humbert.

16.00: Entrano in campo i due giocatori.

15.55: L’Italia va a caccia del record di tennisti azzurri agli ottavi. Finora si sono qualificati Berrettini, Travaglia (si affronteranno) e Sinner. Oggi toccherà a Fognini, Sonego e Musetti. Ricordiamo che nel 1979 furono quattro.

15.52: Non sarà una partita facile per Fognini, che si troverà dall’altra parte della rete il mancino francese. Humbert è reduce dallo US Open, dove è stato sconfitto al secondo turno da Matteo Berrettini in tre set.

15.49: Da capire ovviamente la condizione fisica di Fognini, rientrato nel circuito dopo la doppia operazione alle caviglie di quest’estate. Il ritorno a Kitzbuehel non è stato dei migliori, con una netta sconfitta contro lo svizzero Huesler.

15.45: E’ finito il match tra Muguruza e Gauff. A minuti entreranno sul Centrale Fabio Fognini e Ugo Humbert.

15.00: Il match tra Fabio Fognini e Ugo Humbert comincerà al termine della sfida Muguruza-Gauff. Attualmente la sfida è al terzo set.

Il programma dei match del 17 ottobre– I risultati di ieri del tabellone maschile

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Ugo Humbert, match valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2020. Esordio nel Masters 1000 romano per il ligure, che è tornato a giocare la scorsa settimana a Kitzbuehel dopo la doppia operazione alle caviglie. Un rientro difficile per il nativo di Arma di Taggia, che è stato nettamente sconfitto in due set dal numero 303 del mondo. Ci sarà dunque da valutare lo stato di forma di Fognini, che spera di aver raggiunto un buon livello anche in ottica Roland Garros.

Non sarà una partita facile per Fognini, che si troverà dall’altra parte della rete il mancino francese. Humbert è reduce dallo US Open, dove è stato sconfitto al secondo turno da Matteo Berrettini in tre set. Il numero 42 del mondo ha vinto all’esordio a Roma contro il sudafricano Kevin Anderson in due set con il punteggio di 6-3 7-5.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Fognini-Ugo Humbert, match valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match è in programma come terzo match sul centrale (non prima delle 15.00).

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Romain Biard / Shutterstock.com