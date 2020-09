LIVE Dinamo Sassari-Pesaro, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: tra poco al via l’ultimo match a Olbia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI DINAMO SASSARI-PESARO

20:56 Siamo pronti ora a scoprire i quintetti base delle due squadre.

20:53 In corso la presentazione delle due squadre, seguita dall’inno nazionale.

20:50 Pesaro ha invece recuperato, già dal match contro Brindisi, l’apporto di Carlos Delfino, che aveva subito una squalifica di due giornate per storie tese proprio contro la Dinamo.

20:45 La partita d’andata si è chiusa sul 71-86 in favore del Banco di Sardegna, che nella sfida contro Roma ha ritrovato Justin Tillman, proveniente da un momento psicologico durissimo dovuto alla morte di entrambi i genitori provocata dal Covid-19.

20:40 Questo pomeriggio l’Happy Casa Brindisi ha battuto la Virtus Roma per 98-62, e può dunque ancora sperare nel passaggio del turno, ma deve sperare in una larga vittoria di Pesaro.

20:35 Sono in corso anche i match del girone C, in cui nessuna squadra è al momento qualificata, ed allora diamo un aggiornamento in merito: a metà secondo quarto Venezia è avanti 34-23 su Trento, Trieste invece è sotto 28-32 contro Treviso. Stando così le cose, la Reyer andrebbe alle Final Four.

20:30 Buona serata a tutti, e benvenuti a quello che, a tutti gli effetti, è l’ultimo match della Supercoppa Italiana 2020 per quanto riguarda la fase a gironi. Si affrontano Sassari e Pesaro nella bolla di Olbia.

Sassari-Roma – I brividi di Reggio Emilia-Virtus Bologna

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di Supercoppa Italiana 2020 targata Eurosport che mette di fronte Banco di Sardegna Sassari e Carpegna Prosciutto Pesaro.

Ultimo match in assoluto, quello che vi andiamo a raccontare, per quel che concerne l’intera fase a gironi dell’evento. Si gioca all’interno della bolla istituita al GeoVillage di Olbia, che qualche ora fa ha visto chiudere il programma anche a Brindisi e Virtus Roma, le altre due formazioni impegnate in questa sede per ragioni, in particolare, di costi per le tre squadre coinvolte, tutte a grande distanza l’una dall’altra a differenza di quelle negli altri raggruppamenti.

Il Banco non ha ancora conquistato la qualificazione matematica alle Final Four, ma potrà averla con una vittoria in maniera certa. Pesaro, da parte sua, può ancora sperare, anche se le combinazioni che potrebbero giungere da una classifica avulsa a tre con Brindisi, in caso di successo anche dell’Happy Casa contro Roma, saranno determinanti. Ove invece fosse la Virtus a vincere, allora “basterebbe” ribaltare il -16 dell’andata.

Se la VL ha recuperato già da una partita Carlos Delfino, oltre a stoppare un interessante numero di voci di mercato, la Dinamo ha avuto il piacere di riavere in campo Justin Tillman. La sua storia, quella di un giocatore che ha perso entrambi i genitori per il Covid-19, è stata anche quella di un costante sostegno da parte della sua squadra, che l’ha rimandato in campo nel match contro Roma per riassaporare le sensazioni di un campo che, per un po’, pareva lontanissimo.

Dinamo Sassari-Pesaro, match di sesta giornata della Supercoppa, inizierà alle ore 21:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

