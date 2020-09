LIVE Cecchinato-Londero 6-3 6-2 3-3, Roland Garros 2020 in DIRETTA: l’argentina recupera il break di ritardo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sbaglia Cecchinato in questo caso, tentando il passante al corpo. 3-3 e break vanificato. Si ricomincia in questo 3° set.

Loading...

Loading...

Vantaggio Londero, bravo stavolta lui a eseguire la palla corta. Palla break.

40-40 Si salva Cecchinato con una splendida prima al centro.

30-40 Cecchinato sparacchia out un rovescio non difficile. Palla break per l’argentino.

30-30 ATTENZIONE! Seconda troppo morbida di Cecchinato e rovescio lungolinea risolutivo di Londero.

30-15 In rete il rovescio di controbalzo di Cecchinato, colto di sorpresa all’uscita dal servizio.

30-0 ANCORA PALLA CORTA! Traiettoria a rientrare e nulla da fare.

15-0 Splendido pallonetto di rovescio di Cecchinato, che si salva alla grande!

Lungo il rovescio di Cecchinato e Londero rimane in scia. 3-2 per Cecchinato, avanti di un break nel 3° set dopo aver vinto i primi due. Il siciliano andrà a servire.

Vantaggio Londero, stecca con il rovescio incrociato Cecchinato.

40-40 Scende a rete Londero e conquista il punto.

30-40 Sparacchia out il dritto anomalo Londero e palla break!

30-30 Perde completamente la misura con il rovescio incrociato Londero, in difficoltà contro il top-spin di Cecchinato.

30-15 Colpisce male con il rovescio Cecchinato e palla che arriva a mezza rete.

15-15 Stecca con il dritto Londero, che cerca di serrare i tempi.

15-0 Dritto anomalo di Londero ben eseguito.

SERVIZIO ALLA T DI CECCHINATO E 3-1! L’azzurro guida anche il 3° set, Londero alla battuta.

Vantaggio Cecchinato, dritto lungolinea risolutivo dopo una buona prima di servizio al centro.

40-40 Due errori consecutivi di Cecchinato, che si fa sorprendere dalle risposte di Londero.

40-15 Largo il dritto di Cecchinato.

40-0 Bruttissima giocata a rete di Londero che fallisce una comoda chance.

30-0 Altra strepitosa palla corta con il rovescio di Cecchinato.

15-0 Grandissima palla corta di Cecchinato!

OUT IL DRITTO ANOMALO DI LONDERO!!! C’è il break per Cecchinato, che va avanti 2-1 in questo terzo set. L’azzurro andrà a servire.

30-40 Non trova l’angolo con il rovescio lungolinea Cecchinato e Londero lo punisce con il dritto incrociato.

15-40 Splendido dritto incrociato di Cecchinato che trova l’angolo alla destra di Londero. Due palle break!

15-30 Affonda con il dritto Cecchinato e per Londero c’è poco da fare.

15-15 Splendida risposta di dritto di Cecchinato molto profonda.

15-0 Occasione sprecata da Cecchinato che centra il nastro con il dritto a campo spalancato e venendo passato da Londero.

Splendido servizio-dritto di Cecchinato che annulla una palla break e pareggia il conto sull’1-1 nel 3° set. Londero andrà a servire.

Vantaggio Cecchinato! Ottimo dritto in top-spin e palla corta risolutiva.

40-40 Si salva Cecchinato, rovescio lungolinea in corridoio di Londero di pochissimo.

30-40 Perde il controllo con il dritto Cecchinato.

30-30 Splendido servizio a uscire da sinistra di Cecchinato e niente da fare per Londero.

15-30 Sul nastro il dritto incrociato di Cecchinato che ora deve fare attenzione!

15-15 Sbaglia direzione con il passante di rovescio Cecchinato e Londero fa buona guardia a rete.

15-0 Ace centrale di Cecchinato!

Terzo errore con il rovescio per Cecchinato che non deve assolutamente staccare la spina ora. 1-0 per Londero nel 3° set e Cecchinato alla battuta.

40-15 Resta sulla racchetta di Cecchinato questo tentativo di palla corta.

30-15 Affossa in rete il rovescio incrociato Londero.

30-0 Non controlla il rovescio in risposta il siciliano sulla buona prima di Londero.

15-0 Largo il rovescio di Cecchinato sul lungolinea.

Si ricomincia con Londero al servizio in questo 3° set.

Londero è uscito dal campo, per cercare di riordinare un po’ le idee. Per Cecchinato, al momento, una partita magistrale.

LUNGA LA RISPOSTA DI LONDERO! Cecchinato si aggiudica anche il secondo set 6-2, dominando letteralmente in quest’ultima parte del parziale. Il siciliano è avanti 6-3 6-2 in questo match.

40-0 Regalo di Londero con il dritto che, a campo spalancato, spara in rete. 3 set-point per Cecchinato!

30-0 Rovescio lungolinea splendido di Cecchinato, a disegnare il campo in maniera geometrica!

15-0 Splendido servizio al centro di Cecchinato e dritto a sventaglio risolutivo.

ALTRO BREAK!!!! L’azzurro butta fuori dal campo con il rovescio incrociato Londero e conclude con l’incrociato di dritto. 5-2 nel 2° set e il siciliano potrà servire per chiudere la frazione.

30-40 Out il rovescio in risposta di Cecchinato.

15-40 PALLE BREAK! Bravissimo Cecchinato a leggere la palla corta di Londero e a conquistare il quindici!

15-30 Ancora un errore di Londero in manovra con il rovescio.

15-15 Largo il rovescio lungolinea di Londero, in uscita dal servizio.

15-0 In rete la risposta di rovescio di Cecchinato.

Altra splendida palla corta di Cecchinato che con il rovescio mette in mostra ancora il suo tocco. L’azzurro conduce 4-2 nel 2° set e Londero andrà a servire.

40-30 Il nastro devia in corridoio il dritto in contropiede di Londero.

30-30 Splendida prima al corpo sulla riga di Cecchinato, niente da fare per Londero.

15-30 Gioca troppo lontano dalla riga di fondo Cecchinato e per Londero è facile prendere campo e affondare i colpi.

15-15 Gratuito di Londero che spreca tutto, dopo una splendida difesa. Cecchinato ringrazia.

0-15 Prende il tempo con il dritto Londero e niente da fare per Cecchinato.

Bella palla corta di Londero, tenta il recupero Cecchinato, ma l’argentino a rete fa buona guardia. Il sudamericano in scia in questo 2° set, ma Cecchinato guida 3-2 con un break di vantaggio.

40-30 Cecchinato si fa sorprendere dal rovescio lungolinea di Londero, bravo a trovare quasi l’incrocio delle righe.

30-30 Dritto risolutivo molto ben eseguito da Londero, vicino alla riga. Poco da fare per Cecchinato.

15-30 Servizio al centro ben eseguito da Londero, niente da fare per Cecchinato in questo caso.

0-30 Cerca la riga con il dritto lungolinea Londero, ma non la trova.

0-15 Splendida risposta in top-spin di dritto di Cecchinato e rovescio incrociato vincente dell’azzurro.

Splendido servizio al centro di Cecchinato e out la risposta di Londero. L’azzurro avanti 3-1 contro Londero in questo 2° set, l’argentino al servizio.

40-15 Servizio a uscire e dritto lungolinea di Cecchinato vincente.

30-15 Bravo ad aprirsi il campo Londero con il dritto a sventaglio e smash risolutivo.

30-0 Splendida palla corta di rovescio con effetto a rientrare di Cecchinato.

15-0 Altro errore di rovescio di Londero che non trova il campo sul lungolinea.

OUT IL DRITTO DI LONDERO!!!! 2-1 Cecchinato, c’è il break, mentre Londero sfoga la sua rabbia contro la sede. L’azzurro potrà servire per confermare il break!

Vantaggio Cecchinato! Dritto completamente fuori misura di Londero.

40-40 Gioca troppo corto Cecchinato e dritto a sventaglio risolutivo dell’argentino.

Vantaggio Cecchinato! Gratuito di Londero con il rovescio e palla break!

40-40 Splendido rovescio lungolinea di Cecchinato e in rete il dritto di Londero.

40-30 Tentativo di pallonetto di rovescio in corridoio di Cecchinato.

30-30 Corta la risposta di Cecchinato e rovescio lungolinea risolutivo di Londero.

15-30 Dritto anomalo in avanzamento di Londero sul back corto di Cecchinato.

0-30 Dritto a sventaglio molto carico di Cecchinato e in rete la risposta di rovescio di Londero.

0-15 Splendido dritto lungolinea di Cecchinato in avanzamento.

Il servizio dà una mano all’italiano e 1-1 in questo 2° set, dopo che l’azzurro ha vinto il primo 6-3. Londero andrà a servire.

40-30 Risposta profonda di rovescio di Londero e Cecchinato stecca nel tentativo di rimettere in gioco la palla.

40-15 Servizio potente di Cecchinato sul rovescio di Londero, che non tiene.

30-15 Doppio fallo di Cecchinato.

30-0 Fuori di poco il cross stretto di dritto di Londero.

15-0 Splendida palla corta di Cecchinato.

Ace centrale di Londero che tiene a zero il primo servizio del 2° set. 1-0 per lui e Cecchinato al servizio.

40-0 Si ferma sul nastro il passante di rovescio di Cecchinato.

30-0 Ace centrale di Londero.

15-0 Lungo il dritto in risposta di Cecchinato.

Al servizio in questo 2° set Londero per cominciare.

Si effettua la pulizia del campo prima di riprendere il gioco.

CHIUDE CECCHINATO! Ace centrale per lui e 6-3 per il siciliano in questo primo set!

Vantaggio Cecchinato, prima di servizio poderosa e out la risposta di Londero. Set-point!

40-40 Altro ottimo servizio alla T di Cecchinato e Londero non può nulla.

30-40 Bella prima di servizio al centro di Cecchinato.

15-40 Brutto errore di Cecchinato che non trova il campo con il rovescio lungolinea. Due palle del controbreak per Londero.

15-30 Scappa in corridoio il rovescio incrociato a Cecchinato, attenzione!

15-15 In rete il rovescio in uscita dal servizio di Cecchinato.

15-0 Bravo Marco che spinge con il dritto lungolinea, senza che l’argentino possa nulla.

Altra prima convincente di Londero al centro e 3-5 nel 1° set. Cecchinato servirà per chiudere la frazione!

40-0 Stecca con il rovescio Cecchinato e palla che vola via.

30-0 Ancora in rete la risposta di rovescio di Cecchinato su una prima solida di Londero.

15-0 In rete questo rovescio in back difensivo di Cecchinato.

Bravo Cecchinato con un dritto a uscire da sinistra e poi a chiudere con il dritto in contropiede. L’azzurro guida 5-2 in questo primo set e ora Londero servirà per rimanere nel 1° set.

40-30 Out il dritto di Cecchinato a cercare l’angolo sinistro di Londero.

40-15 Bravo Cecchinato a rimediare con un non semplice smash a un dritto in avanzamento poco convincente.

30-15 Ottimo dritto di Londero stavolta in pressione e out il rovescio di Cecchinato.

30-0 Ottima serie di due servizi al centro di Cecchinato che conquista due punti “gratuiti”.

A zero Londero conclude questo game. L’argentino accorcia le distanze, ma Cecchinato guida 4-2 nel 1° set e andrà a servire.

40-0 Dritto in contropiede di Londero, che spinge bene in questo scambio.

30-0 Bravo Londero a difendersi in questo caso e con il rovescio lungolinea realizza il vincente.

15-0 Esagera con il rovescio Cecchinato, cercando di uscire dalla pressione del dritto di Londero.

STREPITOSO CECCHINATO! Dritto lungolinea ad aprirsi il campo e sventaglio vicinissimo alla riga e vincente. 4-1 per l’azzurro in questo primo set e ora Londero andrà a servire.

40-0 Servizio al centro pesantissimo di Cecchinato e in rete la risposta di Londero.

30-0 Dritto pesante al centro di Cecchinato e il back di Londero finisce out.

15-0 Splendido rovescio in contropiede di Cecchinato, che con l’incrociato sta mettendo in difficoltà Londero.

GRANDISSIMO CECCHINATO! Dritto lungolinea ad aprirsi il campo e rovescio incrociato risolutivo. L’azzurro comanda 3-1 in questo 1° set e ora andrà a servire.

Palla break Cecchinato! Dritto in risposta sulla riga del siciliano e in rete il dritto dell’argentino.

40-40 Out il dritto in attacco di Londero, si va ai vantaggi.

40-30 Rovescio in back in rete di Cecchinato, poco reattivo con le gambe.

30-30 Comanda lo scambio Londero e chiude con un buon rovescio incrociato, nonostante il tentativo in difesa di Cecchinato.

15-30 Out il dritto a sventaglio di Londero, che esagera nel cercare l’angolo alla sinistra di Cecchinato.

15-15 Bravo Cecchinato ad aprirsi il campo con il rovescio incrociato, concludendo poi con il lungolinea di dritto.

15-0 Servizio slice da destra di Londero, niente da fare in risposta per Cecchinato.

Lungo il dritto di Londero e Cecchinato guida questo primo set 2-1, non ci sono stati break. Spetterà all’argentino andare in battuta.

40-30 Troppo morbida la seconda del siciliano e il dritto in risposta di Londero è risolutivo.

40-15 Ace da sinistra, con effetto a uscire, di Cecchinato.

30-15 Grande rovescio lungolinea di Cecchinato che sorprende Londero in questo scambio.

15-15 Sbaglia la contro-smorzata Cecchinato, sul tentativo di sorprendere l’argentino in questo caso.

15-0 Ottimo servizio al corpo dell’italiano e in rete la risposta di rovescio di Londero.

A zero tiene il servizio Londero e dunque 1-1 nel 1° set. Cecchinato al servizio.

40-0 Va fuori giri con il dritto Cecchinato, sul pressing da fondo di Londero.

30-0 Risposta corta di Cecchinato e dritto lungolinea micidiale di Londero.

15-0 Ottima giocata a rete di mezzo volo di Londero sul passante di rovescio di Cecchinato.

A zero Cecchinato tiene il primo servizio del match, approfittando del dritto steccato in risposta di Londero. L’argentino va a servire.

40-0 Ace centrale di Cecchinato e tre palle dell’1-0 nel 1° set.

30-0 Tanto peso sul dritto incrociato di Cecchinato e out la risposta dell’argentino.

15-0 Out il rovescio lungolinea di Londero.

SI COMINCIA! Cecchinato al servizio!

17.28: I due giocatori stanno effettuando la fase di riscaldamento.

17.25: Pertanto l’incontro è aperto a qualsiasi risultato e, senza dubbio, anche le condizioni climatiche influenzeranno la sfida.

17.22: Da capire quali saranno le condizioni del sudamericano dopo una partita così impegnativa. Guardando ai precedenti, il nostro portacolori può sorridere avendo vinto tre volte in quattro occasioni, tutte disputate sulla terra. Tuttavia, nell’ultimo confronto (a Cordoba quest’anno), Londero si è imposto per 6-2 7-5.

17.19: Vero è che la sfida, sulla carta, si presenta equilibrata, specie se l’azzurro dovesse mostrare lo stesso tennis del primo round: palle corte e buona profondità nei colpi sono state le sue armi. Londero, da par suo, viene dal match maratona contro il connazionale Federico Delbonis con vittoria al quinto set (14-12).

17.16: Cecchinato, semifinalista due anni fa qui a Parigi, sta cercando di ricostruirsi tecnicamente e psicologicamente dopo un periodo molto complicato che l’ha portato a perdere diverse posizioni nella graduatoria, costretto di fatto a giocarsi l’ingresso nel tabellone principale nelle qualificazioni.

17.13: Sul campo n.12 il siciliano vorrà continuare la propria corsa, dopo aver esordito molto bene contro l’australiano Alex de Minaur.

17.10: Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il 2° turno del Roland Garros 2020 tra Marco Cecchinato e l’argentino Juan Ignacio Londero.

Il programma di Cecchinato-Londero – L’ordine di gioco del Roland Garros (30 settembre) – Gli azzurri in campo oggi (30 settembre)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il 2° turno del Roland Garros 2020 tra Marco Cecchinato e l’argentino Juan Ignacio Londero. Sul campo n.12 il siciliano vorrà continuare la propria corsa, dopo aver esordito molto bene contro l’australiano Alex de Minaur.

Cecchinato, semifinalista due anni fa qui a Parigi, sta cercando di ricostruirsi tecnicamente e psicologicamente dopo un periodo molto complicato che l’ha portato a perdere diverse posizioni nella graduatoria, costretto di fatto a giocarsi l’ingresso nel tabellone principale nelle qualificazioni. Vero è che la sfida, sulla carta, si presenta equilibrata, specie se l’azzurro dovesse mostrare lo stesso tennis del primo round: palle corte e buona profondità nei colpi sono state le sue armi. Londero, da par suo, viene dal match maratona contro il connazionale Federico Delbonis con vittoria al quinto set (14-12).

Da capire quali saranno le condizioni del sudamericano dopo una partita così impegnativa. Guardando ai precedenti, il nostro portacolori può sorridere avendo vinto tre volte in quattro occasioni, tutte disputate sulla terra. Tuttavia, nell’ultimo confronto (a Cordoba quest’anno), Londero si è imposto per 6-2 7-5. Pertanto l’incontro è aperto a qualsiasi risultato e, senza dubbio, anche le condizioni climatiche influenzeranno la sfida. Le previsioni parlano di una perturbazione in arrivo e, nello stesso tempo, di grande variabilità. I giocatori dovranno prepararsi ad affrontare un turno in cui vi potrebbero essere diverse interruzioni.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il 2° turno del Roland Garros 2020 tra Marco Cecchinato e l’argentino Juan Ignacio Londero: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita è la terza sul campo n.12, per cui verosimilmente si comincerà nel pomeriggio. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse