LIVE Berrettini-Coria 7-5 6-1, Masters1000 Roma in DIRETTA: il romano attende Coric o Travaglia

Prossimo impegno con uno tra il nostro Stefano Travaglia e il croato Borna Coric, che stanno mettendo piede proprio in questo momento sul Grandstand.

VINCE MATTEO BERRETTINI 7-5 6-1! Dritto, volée di dritto e smash vincente per chiudere la partita in un’ora e 20 minuti e approdare agli ottavi!

40-0 TRE MATCH POINT BERRETTINI. Obiettivo terzo turno vicinissimo.

30-0 Ace numero sette di Berrettini.

15-0 Prima vincente di Berrettini.

5-1 BREAK BERRETTINI! Coria si libera dello scambio giocando la palla corta di dritto, Matteo ci arriva, gioca la controsmorzata di rovescio che muore appena al di là della rete e va a servire per il match!

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: MAESTOSA RISPOSTA DI DRITTO LUNGOLINEA!

40-40, 3a parità: Coria si affida al dritto per inchiodare Berrettini in un angolo e poi vincere il punto.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: l’azzurro chiama a rete Coria, che non riesce ad arrivare bene e spedisce lunga la palla.

40-40, 2a parità: resta aggrappato alla partita Coria disegnando il campo con il dritto.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: rallenta con il rovescio Coria, ne approfitta Matteo per scaricare il dritto vincente.

40-40 Scambio lungo, è Coria il primo a sbagliare con il rovescio.

40-30 All’avvicinarsi dell’ora e un quarto di gioco Berrettini butta fuori dal campo Coria con il dritto e poi esegue comodamente la volée vincente.

40-15 Altra buona prima di Coria.

30-15 Risposta di dritto profonda di Berrettini che Coria non controlla.

30-0 Sbaglia la risposta Berrettini.

15-0 Si ferma sul nastro il rovescio di Berrettini.

4-1 Berrettini, non si è praticamente giocato in questo suo turno di servizio.

40-0 Piazza l’ace Berrettini, è il sesto.

30-0 Altra gran prima centrale di Berrettini.

15-0 Prima vincente di Berrettini.

3-1 Berrettini, Coria spedisce lontano dal campo l’azzurro e poi gioca lo smash vincente.

Vantaggio Coria, comanda ancora con il dritto l’argentino.

40-40, 3a parità: prima centrale di Coria.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: e adesso arriva anche il lungolinea vincente con il rovescio!

40-40, 2a parità: non controlla la risposta Berrettini.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: pazzesco rovescio in recupero che complica la vita alla volée bassa di dritto di Coria, poi Matteo può tirare il facile dritto vincente!

40-40 Rovescio in rete di Coria, game che si riapre.

40-30 Dritto incrociato micidiale di Berrettini.

40-15 Rovescio in rete di Coria.

40-0 Lunga la risposta di Berrettini.

30-0 Rovescio in rete di Berrettini.

15-0 Accelerazioni varie di dritto di Berrettini, ma lo smash finisce in rete.

3-0 Berrettini, break confermato con il quinto ace (a 226 km/h!).

40-0 Servizio e dritto di Berrettini.

30-0 Dritto in rete di Coria.

15-0 Profondo rovescio di Berrettini, non alza il proprio Coria.

2-0 BREAK BERRETTINI! Strepitoso recupero con il dritto che mette fuori causa Coria, che aveva lasciato aperto tutto il lato destro del campo!

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: molto bene il romano con l’avanzamento verso la rete e successivo smash vincente!

40-40 Il rovescio di Berrettini finisce in rete.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: in spinta continua col dritto Matteo, va sempre più lontano Coria e alla fine sbaglia di dritto.

30-30 Rovescio in corsa in rete di Coria.

30-15 Rovescio in rete di Berrettini.

15-15 Dritto lungo di Berrettini.

0-15 Splendida volée bassa di rovescio di Berrettini dopo aver preso campo e dominato il punto!

1-0 Berrettini, altro violento dritto dopo il servizio col quale chiude il game.

40-30 Rovescio in rete di Berrettini.

40-15 Non perfetto lo smash di Berrettini a rete, ma tanto basta per vincere il punto.

30-15 Berrettini sbaglia male il dritto dopo il servizio, mettendolo in rete.

30-0 Gran dritto dal centro in uscita dal servizio di Berrettini!

15-0 Servizio e dritto di Berrettini.

Comincia il secondo set.

7-5 SET BERRETTINI! Punto giocato bene in difesa, arriva l’errore di Coria che mette in rete il rovescio e dopo 46 minuti arriva il primo parziale portato a casa da Matteo nella sua terra.

0-40 TRE SET POINT BERRETTINI: ed è un altro dritto violento quello dell’azzurro, Coria non può replicare!

0-30 ANCORA BERRETTINI CON IL DRITTO VINCENTE!

0-15 Spinge con il dritto Berrettini, e stavolta nessun dubbio!

Lob difensivo di Berrettini fuori, ma chiamato buono da Lahyani una volta sceso: si ripete il punto.

6-5 Berrettini, Coria costretto a un paio di complicatissimi recuperi, ma sul secondo dritto non può nulla. L’azzurro si assicura almeno il tie-break.

40-0 Prende sempre più campo con il dritto Berrettini e va a guadagnarsi il punto.

30-0 Ace di Berrettini, è il quarto.

15-0 Appena lunga una gran risposta di Coria di dritto, si salva Berrettini.

5-5 Prova a spingere col dritto Berrettini, ma il secondo lo mette in rete.

Vantaggio Coria, rimane parecchio lontano dalla riga di fondo Berrettini e alla fine sbaglia di dritto.

40-40 Doppio fallo dopo l’ace per Coria.

40-30 Primo ace di Coria nel momento più importante.

30-30 NUMERO DI BERRETTINI! Coria viene a rete, l’azzurro decide di passarlo con un incrociato stretto di rovescio che sa di finezza!

30-15 Berrettini controlla lo scambio con il dritto e chiude il punto in avanzamento.

30-0 Buona prima di Coria.

15-0 Comanda lo scambio con il dritto Coria.

5-4 Break Coria, Berrettini tradito dal servizio con due doppi falli consecutivi (il nastro s’è portato via l’ultima seconda).

30-40 Palla break Coria: rischia troppo sulla seconda Berrettini e commette il suo primo doppio fallo.

30-30 Berrettini lascia troppo campo a Coria, che ci si infila con il dritto; quello in recupero dell’azzurro non passa la rete.

30-15 Coria decide di giocare un paio di violenti dritti, il secondo è vincente.

30-0 Terzo ace di Berrettini.

15-0 Servizio e dritto id Berrettini, ma questo è veramente di valore perché tirato andando indietro.

5-3 BREAK BERRETTINI! Mischia le carte l’azzurro, ottiene l’errore con il dritto di Coria e va a servire per il set.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: appena largo il rovescio in uscita dal servizio di Coria.

40-40, 2a parità: Coria inchioda Berrettini sul rovescio e ottiene il punto con l’errore in rete dell’azzurro.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: IL PASSANTE DI ROVESCIO! Coria prende la rete e viene beffato dal colpo di Matteo.

40-40 Risposta sulla riga di Berrettini, il rimbalzo beffa Coria. Secondo game ai vantaggi.

40-30 Viene a rete Berrettini, ma non ha bisogno di altro perché è Coria a sbagliare.

40-15 Rovescio slice in rete di Berrettini.

30-15 Ancora una buona prima quasi al corpo giocata da Coria.

15-15 Buona prima di Coria.

0-15 Gira subito lo scambio Berrettini con il dritto e va a prendersi il punto.

4-3 Berrettini con il secondo ace.

40-15 Servizio e dritto di Berrettini.

30-15 Appena larga la risposta di Coria sulla seconda di Berrettini.

15-15 Servizio e dritto incrociato di Berrettini.

0-15 Gran risposta di dritto in allungo di Coria che sorprende Berrettini.

3-3 Non trova la risposta Berrettini.

40-0 Continuano le prime profonde di Coria.

30-0 Ancora una buona prima di Coria.

15-0 Buona prima di Coria.

3-2 Berrettini, prima centrale vincente.

40-15 Spinge con il dritto Berrettini, e in questo senso c’è storia per pochi.

30-15 GRAN SCAMBIO DI BERRETTINI! Viene a rete, non riesce a chiudere per l’ottima difesa di Coria, ritorna a rete e stavolta chiude con la volée di rovescio!

15-15 Prima e dritto incrociato di Berrettini.

0-15 Clamoroso errore di Berrettini, che appoggia quella che dovrebbe essere una palla corta conclusiva in rete.

2-2 Berrettini è bravo a buttare fuori dal campo Coria, ma la palla corta gli esce male dalla racchetta e non supera la rete.

Vantaggio Coria, buona prima centrale.

40-40 Non controlla un dritto abbastanza gestibile Berrettini.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: il nastro porta via la palla a Coria.

30-30 Rovescio in rete di Coria.

30-15 Scivola bene sulla terra Berrettini per giocare il rovescio nei piedi di Coria e sulla riga.

30-0 Servizio e rovescio lungolinea all’incrocio delle righe di Coria.

15-0 Gira lo scambio Berrettini, ma mette il dritto in rete quando si tratta di cercare l’accelerazione decisiva.

2-1 Berrettini, servizio e dritto incrociato per chiudere facilmente il game.

40-0 Prima centrale di Berrettini che Coria può solo scheggiare.

30-0 Prima esterna di Berrettini.

15-0 Risposta lunga di Coria.

1-1 Servizio e dritto in avanzamento di Coria, Berrettini non trova un complicato recupero di dritto.

40-0 Non controlla la risposta Berrettini.

30-0 Altra buona prima di Coria.

15-0 Comincia con una buona prima Coria.

1-0 Berrettini, Coria contesta il punto di atterraggio della prima di Matteo, ma la palla è buona.

40-30 Appena lungo il dritto di Berrettini, anche in questo caso sulla seconda.

40-15 Servizio e dritto di Berrettini.

30-15 Prima vincente esterna di Berrettini.

15-15 Entra con il rovescio vincente lungolinea in risposta Coria sulla seconda di Berrettini.

15-0 Rovescio in rete di Coria.

Al servizio Berrettini.

11:10 Giocatori di nuovo alle loro sedie, si comincia!

11:06 E si comincia ora con il palleggio di riscaldamento. Berrettini affronta il torneo da numero 4 del seeding, e per questo ha ricevuto un bye.

11:03 Naturalmente muniti di mascherina, ecco entrare sul Centrale Berrettini e Coria.

11:00 Possiamo ora dirlo: inizia la terza giornata di tabellone principale al Foro Italico di Roma.

10:57 Il programma completo del Centrale

Yes, you read it right: it’s Rafa’s turn! 🤩 And it’s only one of the highly anticipated matches of today! 👇https://t.co/qdgud8ruf4#IBI20 pic.twitter.com/4qgBcE68cG — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) September 16, 2020

10:53 Cartoline dal Foro Italico

✨ The only magic we believe in without reserve! ✨#IBI20 pic.twitter.com/szFdqdYJz1 — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) September 16, 2020

10:50 C’è il sole su Roma, una Roma che ieri sera è stata leggermente disturbata dalla pioggia, ma che, questa settimana, non dovrebbe dare particolari problemi. Ricordiamo che, naturalmente, il torneo si gioca interamente a porte chiuse.

10:45 Giornata intensissima, quella dei colori italiani al Foro Italico oggi, con ben sei che oggi sono impegnati nel secondo turno, cinque uomini (Berrettini, Stefano Travaglia, Jannik Sinner, Salvatore Caruso e Marco Cecchinato) e una donna (Jasmine Paolini).

10:40 Nel tabellone cadetto, infatti, Coria ha battuto Paolo Lorenzi, poi il canadese Steven Diez e infine il bosniaco Damir Dzumhur, prima di approdare in main draw ed estromettere il tedesco Jan-Lennard Struff, che si era messo in luce di recente sul veloce. Classe 1992, di Rosario, è fratello di Guillermo, non ha l’altezza di Berrettini, cui rende 15 centimetri, ma ha saputo costruire lentamente una buona carriera.

10:35 Quarta partecipazione per Berrettini al torneo di casa sua: ogni volta ha superato un turno in più, dal 2017 a oggi. Questa volta esordisce contro un avversario già rodato, che ha brillantemente superato le qualificazioni.

10:30 Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d’esordio di Matteo Berrettini al Foro Italico di Roma. Per lui c’è l’argentino Federico Coria.

Il programma di oggi – La presentazione della giornata di oggi – Gli italiani di oggi

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2020 che mette di fronte Matteo Berrettini e l’argentino Federico Coria.

Esordio al Foro Italico di Roma per l’uomo che vorrebbe essere profeta nella sua terra, dove per la prima volta scende in campo da top ten. Gli ottavi di finale degli US Open hanno restituito all’Italia un Berrettini in buona forma, ma ancora in una certa fase di rodaggio. Proprio sul Centrale, lo scorso anno, per lui è arrivata una delle prime grandi vittorie della carriera, quella contro il tedesco Alexander Zverev, prima di finire la corsa contro il greco Stefanos Tsitsipas.

L’avversario odierno, Federico Coria, arriva dalle qualificazioni, dove ha sconfitto tra gli altri il nostro Paolo Lorenzi. Il cognome non è casuale: è infatti fratello di quel Guillermo finalista Slam nel 2004 (al Roland Garros, l’ultimo dell’era pre-Nadal) e finalista anche a Roma nel 2005, nella sfida che segnò l’inizio dell’epopea rossa del mancino di Manacor. Classe ’92, Federico Coria è numero 5 d’Argentina ed è molto vicino a entrare nei primi 100 (cosa che, senza grossi cataclismi, dovrebbe accadere dopo Roma).

Non ci sono precedenti tra i due giocatori. La parte di tabellone è quella in cui si trovano ben tre italiani: oltre a Berrettini, infatti, troviamo Stefano Travaglia e Lorenzo Sonego, e in un ipotetico quarto di finale il belga David Goffin. Il vincitore di questo match sfiderà proprio uno tra Travaglia e il croato Borna Coric, impegnati poco più tardi sul Grandstand.

Matteo Berrettini e Federico Coria entreranno in campo sul Centrale alle ore 11:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

federico.rossini@oasport.it

Foto: LaPresse