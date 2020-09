LIVE Atletica, Diamond League Doha 2020 in DIRETTA: si chiude la stagione, Armand Duplantis per l’ultimo botto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Diamond League 2020 di atletica leggera, oggi il massimo circuito internazionale itinerante fa tappa a Doha (Qatar) per l’ultimo appuntamento di questa stagione tormentata dall’emergenza sanitaria.

Riflettori puntati in particolar modo sullo svedese Armand Duplantis, fresco di record del mondo all’aperto (6.15 metri al Golden Gala di Roma) e desideroso di migliorarsi ulteriormente nel salto con l’asta. Attenzione anche alla giamaicana Elaine Thompson-Herah sui 100 metri, mentre sui 200 metri maschili spazio al confronto tra l’ivoriano Arthur Cissé e il giamaicano Julian Forte. Spettacolo assicurato nel mezzofondo con grandi big keniani come Timothy Cheruiyot, Conseslus Kipruto, Faith Kipyegon, Hellen Obiri.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della tappa di Doha valida per la Diamond League 2020 di atletica leggera: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse