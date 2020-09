DIRETTA MotoGP, GP San Marino 2020 LIVE: podio possibile per Valentino Rossi. Griglia di partenza e analisi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

VALENTINO ROSSI METTE IL PODIO NEL MIRINO. E SE NON SI STACCASSE NEI PRIMI GIRI…

VIDEO VALENTINO ROSSI: IL NUOVO CASCO CON IL DISEGNO DEL VIAGRA. FA RIDERE TUTTI…

MAVERICK VINALES: “PER DOMANI HO UN BUON PASSO, LA POLE MI RIEMPIE DI GIOIA”

14.58 La classifica della Q2.

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1’31.411

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.0 1’31.723 0.312 / 0.312

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.7 1’31.791 0.380 / 0.068

4 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 287.2 1’31.877 0.466 / 0.086

5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 297.5 1’32.052 0.641 / 0.175

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 301.6 1’32.054 0.643 / 0.002

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’32.090 0.679 / 0.036

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1’32.102 0.691 / 0.012

9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 297.5 1’32.184 0.773 / 0.082

10 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 296.7 1’32.218 0.807 / 0.034

11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.8 1’32.266 0.855 / 0.048

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 291.8 1’32.323 0.912 / 0.057

14.58 Nono Andrea Dovizioso: l’obiettivo massimo per la Ducati sembra la top5, ma non sarà facile. In gara farà fatica Bagnaia dopo l’infortunio, ma la seconda fila odierna è ottima!

14.57 Franco Morbidelli parte secondo e ha dimostrato di avere un passo importante. Non deve avere timori reverenziali: può giocarsela con Vinales e Quartararo. Deve solo crederci.

14.56 Valentino Rossi quest’anno era partito dalla seconda fila solo nel GP di Andalucia, chiudendo sul podio. Sarà proprio questo l’obiettivo di domani, ma c’è da scommetterci che il Dottore proverà a dare fastidio anche a Vinales e Quartararo. Di sicuro sembra che per la vittoria sia un discorso riservato alle Yamaha.

14.53 Vinales ha realizzato il classico giro perfetto. Si tratta della seconda pole stagionale per lo spagnolo.

14.52 1’31″411 per Vinales, record della pista. Morbidelli a 0.312, Quartararo a 0.380, Rossi a 0.466. Quattro Yamaha davanti. 5° Miller a 6 decimi, poi Bagnaia, Rins, Mir, Dovizioso, Zarco, Pol Espargarò e Oliveira.

14.51 POLE DI VINALES davanti a Franco Morbidelli e Fabio Quartararo! 4° Valentino Rossi, che comunque ha disputato la miglior qualifica della stagione!

14.50 VINALES DAVANTI A MORBIDELLI! Non si migliora Quartararo. Neanche Valentino Rossi.

14.49 Valentino Rossi si rialza, si giocherà tutto all’ultimo giro.

14.48 Risale Dovizioso ed è sesto.

14.47 Valentino Rossi non si sta migliorando nel primo tentativo con queste gomme.

14.46 Altro cambio gomme per Vinales.

14.45 POLE PROVVISORIA DI VINALES! 1’31″787! Beffa Quartararo di 4 millesimi! Ora Rossi è terzo a 0.090. Le tre Yamaha sono in un fazzoletto.

14.45 Rientra Valentino Rossi per gli ultimi tentativi.

14.43 Vinales si migliora, ma resta a 0.303 da Quartararo. Attenzione a Valentino Rossi, se migliora il terzo settore….

14.42 1’31″791 per Quartararo, Rossi a 0.086, Morbidelli a 0.234, 4° un Bagnaia sorprendente (+0.263), al rientro dall’infortunio. 5° Vinales a 0.339, poi Miller, Mir, Dovizioso, Zarco, Rins.

14.40 ROSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! E’ secondo a 0.086 da Quartararo! Si sta giocando la pole! Fantastico Morbidelli, è terzo! Poi Bagnaia, grande Italia! Manca solo Dovizioso, che è ottavo!

14.39 Vinales in testa in 1’32″130, poi Bagnaia, Miller, Morbidelli e Rossi. Quartararo ha trovato le bandiere gialle dopo la caduta di Espargarò.

14.38 Caduto Pol Espargarò, non è una novità per lo spagnolo.

14.37 Si lancia ora Valentino Rossi.

14.37 Quasi tutti in pista con gomma media all’anteriore e soft al posteriore. Hard all’anteriore per Bagnaia, Quartararo e Morbidelli.

14.36 Dentro anche Valentino Rossi.

14.35 I primi ad entrare in pista sono Pol Espargarò e Dovizioso.

14.35 INIZIATA LA Q2! 15 minuti di fuoco per definire la griglia di partenza a Misano.

14.33 Valentino Rossi non parte dalla prima fila dal GP di Gran Bretagna 2019. Quest’anno ha ottenuto un quarto posto in griglia come miglior risultato nel GP di Andalucia.

14.32 Quartararo va a caccia della terza pole-position stagionale.

14.31 Fabio Quartararo sarà il grande favorito di questa Q2, seguito a ruota da Vinales e Morbidelli. Valentino Rossi, con un giro perfetto, può ambire alla prima fila. Attenzione anche alla mina vagante Pol Espargarò ed alle Suzuki.

14.30 Ora la Q2. 15 minuti per delineare la griglia di partenza.

14.26 Pol Espargarò (1’32″064) ha preceduto Oliveira di 0.148. Partiranno dalla 13ma posizione in poi i seguenti piloti: Aleix Espargarò, Petrucci, Binder, Rabat, Lecuona, Bradl, Smith ed Alex Marquez, ultimo con la Honda.

14.25 Fuori Petrucci. Si qualificano Pol Espargarò e Oliveira con le Ktm.

14.24 Oliveira si prende la seconda posizione. Petrucci si migliora al primo intermedio.

14.23 1’32″064 per Pol Espargarò, è un tempone che anche nel Q2 potrebbe portarlo molto in alto.

14.23 Petrucci si rialza per far rifiatare le gomme. Gli resta un ultimo tentativo.

14.22 Si sta migliorando Pol Espargarò, purtroppo non Petrucci.

14.19 Petrucci rientra con gomma soft nuova al posteriore. Deve recuperare 123 millesimi ad Aleix Espargarò per qualificarsi.

14.18 Al momento Pol Espargarò precede il fratello Aleix, Petrucci, Oliveira, Binder, Nakagami, Rabat, Lecuona, Bradl, Smith ed Alex Marquez.

14.17 Oliveira e Binder sono quarto e quinto. Qui a Misano la Ktm non sta brillando.

14.15 Pol Espargarò (Ktm), con media al posteriore, è al comando con 0.136 sul fratello Aleix (Aprilia). 3° Petrucci con la Ducati a 0.259.

14.14 Subito davanti i fratelli Espargarò. Aleix in 1’32″295 precede Pol di 0.213.

14.12 Bradl, Pol Espargarò, Aleix Espargarò, Nakagami, Lecuona, Petrucci, Oliveira, Binder, Smith, Alex Marquez, Rabat: sono i piloti in pista nella Q1.

14.11 La Q1 durerà 15 minuti. Solo i primi due piloti accederanno alla Q2. Tutti gli altri scatteranno dalla 13ma posizione in poi sulla griglia di partenza.

14.10 INIZIATE LE QUALIFICHE!

14.06 Fabio Quartararo superiore a tutti sul passo gara. Non distanti Morbidelli e Vinales. Valentino Rossi ha ben figurato con gomme soft usate, poi nel finale ha trovato il feeling anche con le hard. Il Dottore può coltivare l’obiettivo podio, ma dovrà fare bene in qualifica.

14.03 Quartararo ha concluso la FP4 in testa davanti a Vinales, Bagnaia, Pol Espargarò, Rins, Morbidelli, Mir, Rossi, Dovizioso e Oliveira. 16° Petrucci.

14.00 Fabio Quartararo si migliora sino in fondo e chiude in 1’32″404. Ultima tornata in 1’33″016 per Valentino Rossi, ottavo.

13.59 Scivolata per Zarco alla curva 6.

13.58 1’33″058 per Dovizioso con soft al posteriore. Segnali di vita per il forlivese, è ottavo.

13.58 Valentino Rossi migliora con le gomme hard e gira in 1’33″0. E’ decimo.

13.57 Vinales sale in seconda piazza a soli 70 millesimi da Quartararo. Sono i più forti, ma in gara dovranno dimostrarlo…

13.56 Quartararo stampa un 1’32″6, ma sta utilizzando gomme nuove.

13.55 Valentino Rossi non sembra a suo agio con le hard. Ancora un ottimo 1’33″0 per Morbidelli con gomme ormai logore.

13.54 Impressionante Quartararo! Si migliora e vola in 1’32″461! Resta il favorito n.1 per la vittoria.

13.52 Doppia hard per Valentino Rossi. Quartararo, con media al posteriore, vola in testa in 1’32″611.

13.51 Rins sale in seconda piazza a 0.063 da Bagnaia.

13.50 Valentino Rossi torna in pista con gomma hard all’anteriore.

13.50 10 minuti al termine della FP4.

13.49 Un martello Vinales, ancora 1’33″0. Ma anche Rins sta rispondendo con la Suzuki, girando sui tempi del connazionale.

13.48 A proposito di passo gara…Altro 1’33″0 per Vinales…La Yamaha si sta esaltando a Misano.

13.47 Valentino Rossi è 13° a 7 decimi da Bagnaia, ma sappiamo come la FP4 conti poco o nulla in termini assoluti. E’ fondamentale provare il passo per la gara.

13.46 La Suzuki, come di consueto, sembra crescere alla distanza, denotando un’ottima gestione degli pneumatici.

13.44 Vinales sale in seconda piazza in 1’33″041. Resta in testa Bagnaia, che si è inventato un tempo quasi da qualifica.

13.44 Valentino Rossi è rientrato ai box. Ha girato su un passo importante con una soft usata al posteriore.

13.43 Molto bene anche Vinales, gira in 1’33″0 come Morbidelli.

13.42 1’33″5 per Rossi, 1’33″3 Quartararo. Dovizioso al momento è 11° a 8 decimi da Bagnaia.

13.41 1’33″066 per Morbidelli, in questa fase è il migliore in assoluto per costanza sul passo. Per lui hard-soft.

13.40 Quartararo, con hard usata, è più veloce di Rossi, sempre di quei 3-4 decimi che si stanno portando dietro da ieri.

13.40 1’33″6 per Rossi. Con gomme usate non è affatto male…

13.38 BAGNAIAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 1’32″762! Un tempone! Hard all’anteriore e soft al posteriore. L’Italia ha ritrovato un talento dopo l’infortunio.

13.38 Stavolta Morbidelli si prende veramente la vetta in 1’33″153. Sta girando su un buon passo.

13.37 Cancellato il tempo di Morbidelli per aver oltrepassato il track limit. Bene Valentino Rossi, quinto a 0.172 da Pol Espargarò.

13.36 Morbidelli al comando in 1’33″241. Secondo Pol Espargarò a 0.124, poi Vinales, Quartararo e Zarco.

13.35 Valentino Rossi sta utilizzando una gomma soft già utilizzata in mattinata.

13.35 1’33″6 per Zarco, i tempi iniziano a diventare interessanti.

13.34 Rossi parte con un 1’34″7. Sarà importante girare sull’1’33” basso.

13.32 Doppia gomma hard per Dovizioso e Quartararo. Rossi stupisce e inizia con una media all’anteriore e soft al posteriore. Una scelta aggressiva per il Dottore.

13.31 Ricordiamo che vi sono circa 10000 spettatori sugli spalti a Misano.

13.31 Subito in pista Valentino Rossi e Quartararo.

13.30 INIZIATA LA FP4!

13.28 La FP4 sarà fondamentale per provare le gomme in vista della gara di domani. Durerà 30 minuti.

13.27 Valentino Rossi è rimasto bambino nell’animo. Oggi indossa un casco con scritto “La doppia di Misano” e, soprattutto, con rappresentata una pastiglia di viagra…Si sono messi tutti a ridere.

13.25 Il grande favorito per la pole sarà il francese Fabio Quartararo, grande specialista del giro secco. Maverick Vinales sarà il grande rivale, ma occhio a Valentino Rossi che si è dimostrato a suo agio a Misano. Per il Dottore, ad ogni modo, l’obiettivo sarà la prima fila. Da non sottovalutare la mina vagante Franco Morbidelli.

13.15 Le FP3 hanno messo in mostra una Yamaha superiore al resto della concorrenza. Tra questo fine settimana e il prossimo, sempre a Misano, la scuderia di Iwata dovrà provare a massimizzare ed ottenere il maggior numero di punti.

13.08 Valentino Rossi ha concluso la FP3 davanti a tutti. Di seguito la classifica.

1 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1’31.861

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 295.0 1’31.936 0.075 / 0.075

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 292.6 1’31.961 0.100 / 0.025

4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 299.1 1’32.129 0.268 / 0.168

5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 294.2 1’32.206 0.345 / 0.077

6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.4 1’32.238 0.377 / 0.032

7 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 301.6 1’32.248 0.387 / 0.010

8 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 299.1 1’32.268 0.407 / 0.020

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 290.3 1’32.281 0.420 / 0.013

10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 300.8 1’32.418 0.557 / 0.137

11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.0 1’32.567 0.706 / 0.149

12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.7 1’32.613 0.752 / 0.046

13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 293.4 1’32.630 0.769 / 0.017

14 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 297.5 1’32.695 0.834 / 0.065

15 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 292.6 1’32.702 0.841 / 0.007

16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.0 1’32.791 0.930 / 0.089

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 293.4 1’33.000 1.139 / 0.209

18 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 297.5 1’33.251 1.390 / 0.251

19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 298.3 1’33.270 1.409 / 0.019

20 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.7 1’33.336 1.475 / 0.066

21 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 295.0 1’33.523 1.662 / 0.187

13.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di FP4 e qualifiche del GP di San Marino 2020 di MotoGP.

11.00 La classifica ufficiale della FP3:

1 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1’31.861

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 295.0 1’31.936 0.075 / 0.075

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 292.6 1’31.961 0.100 / 0.025

4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 299.1 1’32.129 0.268 / 0.168

5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 294.2 1’32.206 0.345 / 0.077

6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.4 1’32.238 0.377 / 0.032

7 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 301.6 1’32.248 0.387 / 0.010

8 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 299.1 1’32.268 0.407 / 0.020

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 290.3 1’32.281 0.420 / 0.013

10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 300.8 1’32.418 0.557 / 0.137

11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.0 1’32.567 0.706 / 0.149

12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.7 1’32.613 0.752 / 0.046

13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 293.4 1’32.630 0.769 / 0.017

14 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 297.5 1’32.695 0.834 / 0.065

15 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 292.6 1’32.702 0.841 / 0.007

16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.0 1’32.791 0.930 / 0.089

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 293.4 1’33.000 1.139 / 0.209

18 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 297.5 1’33.251 1.390 / 0.251

19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 298.3 1’33.270 1.409 / 0.019

20 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.7 1’33.336 1.475 / 0.066

21 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 295.0 1’33.523 1.662 / 0.187

10.53 I qualificati per la Q2: Valentino Rossi, Vinales, Quartararo, Miller, Rins, Mir, Bagnaia, Zarco, Morbidelli, Dovizioso.

10.50 Sul passo però il migliore è stato Fabio Quartararo con la hard al posteriore. Valentino Rossi ha ben impressionato con una doppia coppia di medie, ma il francese resta ancora un pelo avanti.

10.46 Cosa è successo a Valentino Rossi? A 5 minuti dal termine stava effettuando un tempo eccezionale, da primo posto. Ma lo stava per ottenere con gomma soft USATA. Per questo, forse inconsapevolmente, è rientrato ai box senza portare a termine il giro. A quel punto mancavano solo 2’30” ed aveva appena un tentativo a disposizione. Il Dottore non ha fallito: PRIMO POSTO con la soft nuova al posteriore! Ottimi segnali in vista delle qualifiche. L’obiettivo è la prima fila. Si può sognare…

10.44 Valentino Rossi ha chiuso in testa la FP3, sta festeggiando ai box con i meccanici. In tribuna, dove finalmente c’è il pubblico, si fa festa e si sogna! 2° Vinales a 0.075, 3° Quartararo a 0.100. Seguono Miller, Rins, Mir, Bagnaia, Zarco, Morbidelli e Dovizioso. 16° Petrucci. Gli italiani, al momento giusto, si sono ritrovati.

10.43 CE LA FA ANCHE ANDREA DOVIZIOSO! E’ decimo, al Q2 per un soffio!

10.41 UN GIRO INCREDIBILE DI VALENTINO ROSSI! Ha fatto la differenza nel quarto settore! 1’31″861, è davanti a tutti!

10.40 PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ROSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! ESPLODE MISANOOOOOOOOOOOOOOO!!!!

10.38 Quartararo in testa in 1’31″961. 2° Miller, 3° Vinales, 4° Zarco, 5° Morbidelli, 6° Bagnaia, 7° Dovizioso, 15° Rossi.

10.37 Rossi rientra ai box e monta una nuova gomma nuova. Rientra in pista a 2’30” dal termina, è durissima. E’ 13°.

10.36 NOOOOO!!! Rossi stava effettuando un grandissimo giro, ma è rientrato ai box. Ora la situazione è critica…

10.35 Morbidelli si migliora ed è quarto. Valentino Rossi si sta migliorando.

10.35 Brutta caduta per Pol Espargarò!

10.35 Anche Quartararo non si migliora con gomme nuove!

10.34 Morbidelli non si migliora con gomma soft al posteriore e rimane quinto.

10.33 Rientra ora Rossi dopo una lunga sosta ai box. Gomma soft, ovviamente.

10.33 Valentino Rossi è 10°, ma a a 7 minuti dal termine non ha ancora effettuato neppure un time-attack.

10.32 Dovizioso torna in pista, al momento è 11°, dunque fuori dalla Q2.

10.31 Rossi è rientrato ai box. Attenzione perché mancano 8 minuti ed è nono…

10.31 BENTORNATO BAGNAIA! Quarto a 0.221!

10.31 Rins sale in quinta posizione.

10.30 Dovizioso sale in ottava posizione a 0.645 da Miller, ma rischia di non bastare. Anche Valentino Rossi in pista con soft al posteriore nuova.

10.29 SI FA SUL SERIO! Miller (Ducati Pramac) in testa in 1’32″129, fa meglio di 60 millesimi rispetto a Quartararo.

10.27 Gomma soft al posteriore nuova per Dovizioso, ma non si migliora nel primo tentativo.

10.26 13 minuti al termine, i piloti stanno temporeggiando, ma ora è tempo di time-attack!

10.26 Valentino Rossi si asciuga il sudore ai box, fa tanto caldo, temperature da piena estate a Misano.

10.25 Caduta senza conseguenze per Lecuona (Ktm Tech3).

10.24 Ottimo 1’32″382 per Vinales con gomma hard nuova al posteriore.

10.23 Quartararo rientra i box dopo un long-run che ha fatto paura.

10.21 Un’immagine suggestiva di Valentino Rossi.

Providing the boost @ValeYellow46 needs on home soil! 💊 A new look for The Doctor this morning! 😎#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/Q3hshg5e58 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 12, 2020

10.20 Venti minuti al termine. Mir sale in ottava posizione. Da ora in poi prenderemo in considerazione solo la classifica combinata, ovvero quella che conta per approdare in Q2.

10.19 Valentino Rossi sta girando alle spalle di Quartararo per provare a capire le traiettorie del francese.

10.17 In questa fase Quartararo è più veloce di circa 7 decimi rispetto a Valentino Rossi. Ma va considerato il livello di degrado delle gomme che stanno utilizzando.

10.16 1’32″8, Quartararo sta martellando. Quando è a suo agio con la moto, il francese è difficile da battere. Le cose cambiano su piste meno favorevoli, ma la sensazione è che tra domani e domenica prossima, quando si gareggerà sempre a Misano, il transalpino possa provare a dare una spallata al Mondiale.

10.15 Per il momento nessuno ha provato il time-attack.

10.14 Valentino Rossi è quinto nella classifica parziale e sesto in quella combinata. Entrambe sono comandate da Quartararo.

10.12 Dovizioso continua a girare abbastanza piano, un passo da 1’34″5.

10.11 Molto bene Franco Morbidelli sul passo. Il romano piazza un importante 1’32″930, anche se sta usando una soft al posteriore. Ricordiamo invece la hard di Quartararo. Dovizioso al momento è 13° nella classifica della FP3, 15° Bagnaia, 20° Petrucci.

10.09 Valentino Rossi rientra ai box. Ha ottenuto buone risposte con gomme medie usate. Quartararo però continua ad avere qualcosa in più.

10,07 Quartararo guida la FP3 davanti a Vinales, Pol Espargarò, Morbidelli e Valentino Rossi. Non è cambiata per ora la classifica combinata di ieri.

10.07 La Yamaha paga circa 10 km/h di differenza rispetto alla Ducati, ma fa la differenza in percorrenza di curva.

10.06 Costante Valentino Rossi, 1’33″4.

10.05 Arriva un 1’33″3 per Rossi. Quartararo vola in 1’32″660 con hard al posteriore, è in testa alla FP3, distante mezzo secondo dal miglior tempo ottenuto ieri.

10.03 1’33″1 per Valentino Rossi con gomme usate. Quartararo e Vinales sono sempre più veloci di quei 3-4 decimi.

10.02 Pol Espargarò davanti a Morbidelli nella FP3, Quartararo sempre in testa alla classifica combinata, che per ora non è mutata.

10.00 Media all’anteriore per Valentino Rossi. Media all’anteriore e soft al posteriore per Morbidelli. Quartararo monta una hard al posteriore.

9.59 Ecco il nuovo casco di Valentino Rossi…con il viagra!

9.57 Quartararo rientra subito ai box e fa un cambio moto volante.

9.56 Valentino Rossi entra in pista e saluta i tifosi. Che bella sensazione.

9.56 Intanto fa sorridere il casco di Valentino Rossi che indossa per l’occasione. C’è scritto “La doppia di Misano”, con una pastiglia di viagra disegnata in mezzo…

9.55 INIZIATA LA FP3! Fabio Quartararo il primo a scendere in pista!

9.54 Cal Crutchlow (Honda) ha dato forfait. C’è il rischio di un’infezione all’avambraccio operato.

9.53 Ricordiamo che a Misano sono presenti 10000 spettatori sugli spalti. Sarà così anche domani.

9.51 Valentino Rossi ieri ha convinto, ottenendo un tempo importante pur senza utilizzare la gomma soft al posteriore. Il problema è il passo: il Dottore, per sua stessa ammissione, deve limare circa 3-4 decimi da Quartararo e Vinales.

9.50 Andrea Dovizioso ieri è apparso in grande difficoltà, come quasi tutti i piloti della Ducati. Il forlivese dovrà assolutamente provare ad entrare nella Q2 per non compromettere prematuramente il fine settimana.

9.37 La classifica dopo le prime due sessioni del venerdì:

1 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’32.748 24 1’32.189 21

2 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.198 21 1’32.742 24 0.009 0.009

3 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’33.694 8 1’32.367 19 0.178 0.169

4 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.569 11 1’32.476 18 0.287 0.109

5 27 I.LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’34.553 12 1’32.675 17 0.486 0.199

6 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.693 20 1’32.732 20 0.543 0.057

7 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’34.101 17 1’32.825 19 0.636 0.093

8 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.828 21 1’32.920 13 0.731 0.095

9 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’34.645 14 1’32.935 21 0.746 0.015

10 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.949 16 1’32.936 19 0.747 0.001

11 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’33.868 13 1’32.945 19 0.756 0.009

12 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’33.654 20 1’32.975 17 0.786 0.030

13 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.040 18 1’33.015 11 0.826 0.040

14 5 J.ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’33.181 18 1’33.049 17 0.860 0.034

15 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’33.497 13 1’33.124 20 0.935 0.075

16 38 B.SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’33.244 19 1’33.568 19 1.055 0.120

17 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’33.502 11 1’33.368 11 1.179 0.124

18 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’34.154 7 1’33.400 17 1.211 0.032

19 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’33.538 17 1’33.696 20 1.349 0.138

20 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’34.323 11 1’33.631 18 1.442 0.093

21 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.921 21 1’33.806 20 1.617 0.175

22 53 T.RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’34.619 21 1’33.923 20 1.734 0.117

9.28 I primi 10 della classifica combinata dei tempi di FP1, FP2 e FP3 si qualificheranno direttamente per la Q2.

9.26 La FP3 scatterà alle 9.55.

9.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del GP di San Marino 2020 di MotoGP.

Il programma del GP San Marino (12 settembre) – La presentazione del GP San Marino – Il meteo del GP San Marino – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP3 del GP di San Marino, sesto round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Misano le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per centrare il pass per la Q2 e quindi arrivare al time-attack nel migliore dei modi.

Nel corso delle prove libere le Yamaha hanno dimostrato di trovarsi piuttosto bene su questo lay-out. Il francese Fabio Quartararo e lo spagnolo Maverick Vinales l’hanno fatta da padroni, mettendo in evidenza una grande velocità sia nel time-attack che sui long run. Per questo motivo i due centauri dovrebbero essere i favoriti per ottenere il best time. Attenzione però alla KTM e alla Suzuki che, soprattutto per l’adattamento alle gomme Michelin, sono stati tra le più veloci in tutte le condizioni. In particolare, Pol Espargaro e Joan Mir hanno fatto vedere un gran passo e potrebbero essere le mine vaganti nelle qualifiche.

Per quanto concerne Valentino Rossi, il rendimento del “Dottore” nel corso del giorno di prove libere è stato in crescendo e questo può confortare per quanto avverrà. Non è un mistero che le qualifiche siano state il vero punto debole per lui e quindi partire il più avanti possibile domani sarà il suo target. Lo stesso dicasi per Andrea Dovizioso, in grande difficoltà però con la sua Ducati. Attualmente fuori dalla Q2 (undicesimo), il forlivese non ha il feeling con le coperture e fatica tantissimo a inserire la moto in curva. Servirà voltare completamente pagina oggi, ma non sarà affatto facile.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della FP3 del GP di San Marino, sesto round del Mondiale 2020 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.55, mentre la FP4 è prevista alle 13.30 a precedere le qualifiche. Buon divertimento!

