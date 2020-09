Griglia di partenza MotoGP, GP San Marino 2020: risultati e classifica qualifiche. 2° Morbidelli, 4° Valentino Rossi!

Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP di San Marino 2020, sesta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Misano intitolato al compianto Marco Simoncelli. I piloti si sono dati battaglia per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara in programma domani. Grande spettacolo a suon di giri veloci e di temponi, su asfalto asciutto e sotto un sole pieno che ha portato temperature da fine estate su tutta la Riviera Romagnola.

Maverick Vinales ha conquistato la pole position del GP di San Marino 2020. Lo spagnolo ha firmato un superlativo giro nel finale della sessione e ha così soffiato la partenza al palo al nostro Franco Morbidelli. Valentino Rossi è ottimo quarto alle spalle del francese Fabio Quartararo, in un totale dominio della Yamaha: le prime quattro posizioni sono interamente occupate da moto della scuderia di Iwata. Buon sesto Francesco Bagnaia con la Ducati, Andrea Dovizioso è soltanto nono con la Ducati ufficiale. Di seguito la griglia di partenza del GP di San Marino 2020 e l’esito delle qualifiche della sesta tappa del Mondiale MotoGP.

GRIGLIA DI PARTENZA GP SAN MARINO MOTOGP 2020:

1. Maverick Vinales (Yamaha)

2. Franco Morbidelli (Yamaha)

3. Fabio Quartararo (Yamaha)

4. Valentino Rossi (Yamaha)

5. Jack Miller (Ducati)

6. Francesco Bagnaia (Ducati)

7. Alex Rins (Suzuki)

8. Joan Mir (Suzuki)

9. Andrea Dovizioso (Ducati)

10. Johann Zarco (Ducati)

11. Pol Espargarò (KTM)

12. Miguel Oliveira (KTM)

13. Aleix Espargarò (Aprilia)

14. Takaaki Nakagami (Honda)

15. Danilo Petrucci (Ducati)

16. Brad Binder (KTM)

17. Tito Rabat (Ducati)

18. Iker Lecuona (KTM)

19. Stefan Bradl (Honda)

20. Bradley Smith (Aprilia)

21. Alex Marquez (Honda)

RISULTATI QUALIFICHE GP SAN MARINO MOTOGP 2020:

Q2:

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1’31.411

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.0 1’31.723 0.312 / 0.312

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.7 1’31.791 0.380 / 0.068

4 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 287.2 1’31.877 0.466 / 0.086

5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 297.5 1’32.052 0.641 / 0.175

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 301.6 1’32.054 0.643 / 0.002

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’32.090 0.679 / 0.036

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1’32.102 0.691 / 0.012

9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 297.5 1’32.184 0.773 / 0.082

10 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 296.7 1’32.218 0.807 / 0.034

11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.8 1’32.266 0.855 / 0.048

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 291.8 1’32.323 0.912 / 0.057

Q1:

1 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.0 1’32.064

2 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.0 1’32.212 0.148 / 0.148

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.1 1’32.295 0.231 / 0.083

4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 292.6 1’32.382 0.318 / 0.087

5 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 298.3 1’32.418 0.354 / 0.036

6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 293.4 1’32.534 0.470 / 0.116

7 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 296.7 1’32.791 0.727 / 0.257

8 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 290.3 1’32.838 0.774 / 0.047

9 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 294.2 1’32.915 0.851 / 0.077

10 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1’33.166 1.102 / 0.251

11 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 294.2 1’33.333 1.269 / 0.167

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

Foto: Valerio Origo