DIRETTA Motocross MXGP, GP Lombardia LIVE: Cairoli cerca la rimonta, Gajser si invola verso la vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16:48 Gara da dimenticare per Cairoli che chiude con un deludente 15° posto.

Loading...

Loading...

16:47 Settimo posto per Desalle che precede Jacobi ed Evans.

16:46 Vince in solitaria Gajser! Secondo Prado davanti a Febvre, poi Paulin, Coldenhoff e Seewer.

16:44 ULTIMO GIRO! Problemi per Lupino che scivola in classifica oltre la 20ma posizione.

16:42 ULTIMI DUE GIRI! Passerella per Gajser, dietro è viva la lotta tra Prado e Febvre.

16:40 Nooo! Errore di Cairoli superato da Tixier e Bogers, l’azzurro è 15°.

16:38 Prado respira un po’, 2″ di margine su Febrve.

16:36 Sorpasso immediato di Cairoli su Tixier per il 13° posto.

16:35 Il nostro alfiere perde due posizioni per montare gli occhialini, ora è 14°.

16:34 Cairoli perde gli occhiali, dovrà fermarsi per montarne degli altri.

16:33 Gajser ha preso il largo! Vantaggio di oltre 5″ per lo sloveno sulla coppia Prado-Febvre.

16:32 Seewer e Desalle superano Jacobi.

16:31 Jasikonis perde tantissime posizioni, ne approfitta anche Cairoli che sale 12°.

16:29 Jacobi si riprende la posizione su Seewer, Desalle scavalca Lupino.

16:28 Seewer scatenato! Doppio sorpasso su Lupino e Jacobi, l’elvetico è settimo.

16:27 Gajser si inserisce all’interno di Prado e si prende la vetta!

16:26 Seewer scavalca Desalle ed è nono dietro al nostro Lupino.

16:25 Prado chiude la porta a Febvre, ne approfitta Gajser che scavalca il francese!

16:24 Due sorpassi da paura di Cairoli, che è 13° ora.

16:21 Seewer dopo quell’errore non è lontanissimo, decimo l’elvetico.

16:20 Cairoli recupera due posizioni, l’azzurro è 15°.

16:19 Febvre continua a pressare Prado che per ora si difende alla grande.

16:18 Cairoli al momento è bloccato in 17ma posizione.

16:16 CADUTA PER SEEWER! Lo svizzero rischia di perdere il GP.

16:15 Paulin e Seewer sono rispettivamente in quarta e quinta piazza.

16:14 Battagliano Prado e Febvre, per ora resta a guardare Gajser.

16:13 Errore per Cairoli che scivola in 17ma posizione.

16:12 11° Cairoli che deve risalire subito la china.

16:11 SI COMINCIA! Parte alla grande Prado che si porta in testa seguito da Febvre e Gajser.

16:08 Mancano pochi minuti all’inizio di gara-2, tutto pronto per l’accensione dei motori.

16:05 Ricordiamo che oggi sono presenti anche 1000 spettatori a Mantova, i quali vogliono far sentire tutto il calore possibile al beniamino Tony Cairoli.

16:00 Lo sloveno, partito male, si è difeso ottenendo l’ottavo posto con una furiosa rimonta e sicuramente tenterà il tutto per tutto nella seconda manche.

15:55 Il centauro siciliano può comunque ritenersi soddisfatto, visto che è riuscito ad incrementare il margine in classifica su Tim Gajser a 14 punti.

15:50 Gara-1 ha visto la vittoria tranquilla dello svizzero Seewer davanti allo spagnolo Prado e al nostro Tony Cairoli.

15:45 Un saluto agli amici appassionati di motocross, alle ore 16:10 prenderà il via gara-2 del GP di Lombardia di MXGP.

Guida tv e programma – Presentazione gara

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-2 del Gran Premio di Lombardia 2020, nono round stagionale del Mondiale MXGP di motocross. Si tratta del quarto appuntamento in terra italiana per i centauri dello sterrato, dopo il trittico al Monte Coralli di Faenza. Stavolta si corre in quel di Mantova, dove si disputeranno altri tre GP, vale a dire sei manche e tanti punti in palio, nel giro di una settimana.

Tony Cairoli viene dal trionfo del GP dell’Emilia Romagna che gli ha consentito di balzare in testa al campionato, approfittando dell’assenza dell’olandese Jeffrey Herlings. Il tulipano, nel corso delle prove libere del GP di Faenza, è caduto infatti malamente procurandosi una serie lesione al rachide cervicale, che lo terrà lontano dalle gare e i tempi di recupero non sono ancora noti. Un incidente dalle conseguenze, quindi, importanti sull’esito di questo campionato.

Il nostro alfiere siciliano deve difendere dunque sette punti sullo sloveno Tim Gajser, campione in carica e secondo in classifica quest’anno, e punta ad aumentare il vantaggio su un tracciato molto gradito. Il ruolo di terzo incomodo è affidato alla spagnolo Jorge Prado (campione del mondo nel 2018 e nel 2019 della MX2), sempre più a suo agio all’interno della classe regina. Inoltre, saranno presenti anche 1000 spettatori a Mantova, i quali sicuramente sapranno sostenere con passione l’azzurro beniamino di casa.

La seconda manche del GP di Lombardia 2020 comincerà alle ore 16.10 per quanto riguarda la classe MXGP. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del Mondiale Motocross: buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL MOTOCROSS