Motocross, GP Lombardia 2020: Tony Cairoli rilancia la sua sfida verso il 10° titolo a Mantova, Gajser l’avversario, Herlings out

La parola d’ordine è trittico. Dopo il tris di appuntamenti a Faenza, il Mondiale 2020 di Motocross fa rotta verso Mantova e i centauri dello sterrato saranno attesi da un altro tris di appuntamenti: sei manche in una settimana per loro e tanti punti in palio.

Tony Cairoli viene dal trionfo del GP dell’Emilia Romagna, ottavo round di quest’annata sconvolta dalla pandemia globale. Con due secondi conquistati con le unghie e con i denti il siciliano è balzato in testa al campionato, approfittando dell’assenza dell’olandese Jeffrey Herlings. Il tulipano, nel corso delle prove libere del GP di Faenza, è caduto infatti malamente procurandosi una serie lesione al rachide cervicale, che lo terrà lontano dalle gare e i tempi di recupero non sono ancora noti. Un incidente dalle conseguenze, quindi, importanti sull’esito di questo campionato, ricordando che Herlings dopo aver il vinto il GP d’Italia era leader con 60 punti di vantaggio su Cairoli.

La storia è cambiata e Tony con l’ultimo centro si è portato a casa il 91° trionfo (il secondo quest’anno) della carriera, oltre che la vetta iridata come detto con sette punti di vantaggio sul campione in carica Tim Gajser. In un quadro del genere, quindi, il vero rivale del centauro italiano potrebbe essere proprio lo sloveno che in quest’annata non è stato un mostro di continuità, basti pensare a quanto è accaduto nell’ultima apparizione: quinto in gara-1 e poi vincitore in gara-2. In un contesto livellato verso l’alto, tenuto conto della crescita esponenziale dello spagnolo Jorge Prado (campione del mondo nel 2018 e nel 2019 della MX2), ogni punto saprà fare la differenza.

Il pilota italiano della KTM può contare su una buona condizione fisica e sul fatto di disputare tre appuntamenti su di un tracciato che gradisce particolarmente. Ci saranno, tra l’altro, 1000 spettatori a Mantova. Una bella notizia anche per assaporare un pezzetto di normalità che male proprio non fa a chi vuol regalare spettacolo e nutrirsi della passione di chi sarà in loco per assistere.

Foto: Valerio Origo