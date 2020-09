DIRETTA Juventus-Sampdoria, Serie A LIVE: gol, azioni, risultato prima giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Sampdoria match della Serie A Tim 2020-21, i bianconeri iniziano il campionato contro la squadra di Ranieri.

Aspettando il centravanti titolare e probabilmente anche la riserva, Pirlo domani giocherà con gli uomini contati. In porta Szczesny con la linea difensiva a tre che sarà Bonucci, Chiellini e uno tra Danilo e Demiral. Esterni di centrocampo Cuadrado a destra e Luca Pellegrini a sinistra al post dell’infortunato Alex Sandro (De Sciglio rimane comunque in corsa). Centrocampo con Bentancur e Rabiot in vantaggio su Arthur e Mckennie. Trequartista Ramsey dietro a Kulusevski e Cristiano Ronaldo, in panchina Douglas Costa.

Ranieri si affida al solito 4-4-2: l’allenatore romano dovrà fare i conti con l’indisponibilità di Gabbiadini, assenza molto importante. In porta Audero, difesa a quattro composta da destra a sinistra con Bereszynski, Yoshida, Tonelli (favorito nel ballottaggio con Colley) e Augello. A centrocampo Depaoli esterno destro, Thorsby ed Ekdal al centro e Jankto a sinistra; in avanti ci saranno invece l’ottimo Bonazzoli e l’ex bianconero Quagliarella.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Sampdoria, partita valevole per la Serie A Tim 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

