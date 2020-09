DIRETTA Hellas Verona-Roma, Serie A LIVE: Mirante va in porta, Dzeko parte dalla panchina!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.07 Il nuovo acquisto della Roma, Pedro, ha preso parte a otto gol negli ultimi otto esordi stagionali tra Liga e Premier League (cinque reti e tre assist).

20.04 Con una rete, Henrikh Mkhitaryan diventerebbe il sesto giocatore a trovare almeno 10 reti in tre dei Top-5 campionati europei a partire dal 2013/14 (suo esordio in Bundesliga).

20.01 Ecco le formazioni ufficiali:

VERONA: Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Veloso, Danzi, Dimarco; Tameze, Tupta; Di Carmine.

ROMA: Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.

19.58 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Verona-Roma anticipo serale della Serie A Tim 2020/21.

Nel Verona non ci sarà Kumbulla, appena diventato un giocatore proprio della Roma: dentro l’ex romanista Cetin nel ruolo di terzo difensivo assieme a Gunter ed Empereur. Fuori per infortunio Lazovic, a sinistra ci sarà Dimarco, mentre Zaccagni dovrebbe recuperare e giostrare sulla trequarti alle spalle di Stepinski e Di Carmine. In mezzo al campo si candida l’ex Atalanta Tameze al fianco di Miguel Veloso. A destra il solito Faraoni.

La Roma dovrebbe confermare la difesa a tre dello scorso campionato come modulo: Kumbulla partirà dalla panchina, al centro della retroguardia agirà Cristante come difensore d’impostazione. Sulle fasce spazio per Karsdorp e Spinazzola, Diawara e Veretout formeranno la coppia di centrocampo. Sulla trequarti Pellegrini e Carles Perez giostreranno alle spalle di Mkhitaryan. Dzeko convocato ma dovrebbe partire dalla panchina. Piccolo dubbio in porta tra Pau Lopez e Mirante ma dovrebbe vincere il ballottaggio lo spagnolo.

