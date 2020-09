DIRETTA F1, GP Toscana LIVE: griglia di partenza. Charles Leclerc si supera ed è quinto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

GRIGLIA DI PARTENZA

LEWIS HAMILTON: “HO LAVORATO SODO PER STARE DAVANTI A BOTTAS”

16.05: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport.

16.02: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:15.144 5

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.059 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.365 4

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.810 5

5 Charles LECLERC Ferrari+1.126 6

6 Sergio PEREZ Racing Point+1.167 5

7 Lance STROLL Racing Point+1.212 5

8 Daniel RICCIARDO Renault+1.399 5

9 Carlos SAINZ McLaren+2.726 6

10 Esteban OCON Renault- – 5

11 Lando NORRIS McLaren- – 4

12 Daniil KVYAT AlphaTauri- – 4

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 4

14 Sebastian VETTEL Ferrari- – 4

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 4

16 Pierre GASLY AlphaTauri- – 2

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

18 George RUSSELL Williams- – 3

19 Nicholas LATIFI Williams- – 3

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

16.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

15.59: Lewis Hamilton ottiene la pole-position n.95 in carriera su questo magico tracciato a precedere di 59 millesimi Bottas e di 0″365 Verstappen. Bravissimo Charles Leclerc che ottiene il quinto tempo a 1″126. Eccezionale il monegasco con questa macchina. Il finlandese danneggiato da un errore di Ocon che ha portato alla bandiera gialla.

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:15.144 5

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.059 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.365 4

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.810 5

5 Charles LECLERC Ferrari+1.126 6

6 Sergio PEREZ Racing Point+1.167 5

7 Lance STROLL Racing Point+1.212 5

8 Daniel RICCIARDO Renault+1.399 5

9 Carlos SAINZ McLaren+2.726 6

10 Esteban OCON Renault- – 5

11 Lando NORRIS McLaren- – 4

12 Daniil KVYAT AlphaTauri- – 4

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 4

14 Sebastian VETTEL Ferrari- – 4

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 4

16 Pierre GASLY AlphaTauri- – 2

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

18 George RUSSELL Williams- – 3

19 Nicholas LATIFI Williams- – 3

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

15.56: Dentro tutti per quest’ultimo run e con Leclerc che dovrà fare un miracolo per essere in terza fila.

15.55: 5′ al termine delle qualifiche, ultimo colpo per tutti.

15.53: Perez si porta in quinta posizione a 1″167 da Hamilton, con Leclerc che scala in ottava.

15.51: Hamilton realizza un grandissimo crono di 1’15″144 con 59 millesimi di vantaggio su Bottas. Verstappen è terzo a 0″402. Leclerc è settimo con 2″595 di ritardo, ma in pista con gomme usate in questo primo tentativo.

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:15.144 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.059 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.402 3

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.810 4

5 Lance STROLL Racing Point+1.212 4

6 Daniel RICCIARDO Renault+1.399 4

7 Charles LECLERC Ferrari+2.595 5

8 Carlos SAINZ McLaren+2.726 5

9 Sergio PEREZ Racing Point- – 5

10 Esteban OCON Renault- – 4

11 Lando NORRIS McLaren- – 4

12 Daniil KVYAT AlphaTauri- – 4

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 4

14 Sebastian VETTEL Ferrari- – 4

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 4

16 Pierre GASLY AlphaTauri- – 2

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

18 George RUSSELL Williams- – 3

19 Nicholas LATIFI Williams- – 3

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

15.48: Si comincia con le monoposto sul tracciato per il primo run nella Q3.

15.46: VIA ALLA Q3!!!

15.44: Si è alzato un po’ il vento, che potrebbe danneggiare i piloti nel loro giro.

15.41: Mercedes che conferma il proprio dominio dunque, ma attenzione a Verstappen che potrebbe giocarsi il colpo. Difficile per Leclerc puntare alla terza fila per il monegasco.

15.39: Niente da fare per Vettel che quindi risulta escluso dalla Q3, concludendo in 14ma posizione, mentre Leclerc è ottavo a 1″015 da Hamilton. Di seguito la classifica della Q2:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:15.309 3

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.013 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.162 2

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.605 3

5 Daniel RICCIARDO Renault+0.934 3

6 Lance STROLL Racing Point+0.962 3

7 Esteban OCON Renault+0.988 4

8 Charles LECLERC Ferrari+1.015 4

9 Sergio PEREZ Racing Point+1.180 4

10 Carlos SAINZ McLaren+1.213 4

11 Lando NORRIS McLaren+1.331 4

12 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.545 4

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.545 4

14 Sebastian VETTEL Ferrari+1.549 4

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.945 4

16 Pierre GASLY AlphaTauri- – 2

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

18 George RUSSELL Williams- – 3

19 Nicholas LATIFI Williams- – 3

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

15.35: Tornano in pista i piloti a 5′ dal termine di questa Q2.

15.32: A rischio eliminazione Kvyat, Sainz, Vettel, Grosjean e Raikkonen nell’ordine.

15.30: Nel primo colpo Hamilton mostra i muscoli, realizzando il nuovo record della pista di 1’15″309 con 13 millesimi di vantaggio su Bottas e 0″162 su Verstappen, bravissimo nel t-3. Albon quarto con l’altra Red Bull, Leclerc settimo a 1″015, mentre Vettel 13° al momento è escluso con 1″693 di ritardo.

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:15.309 3

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.013 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.162 2

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.605 3

5 Daniel RICCIARDO Renault+0.934 3

6 Lance STROLL Racing Point+0.962 2

7 Charles LECLERC Ferrari+1.015 3

8 Esteban OCON Renault+1.133 3

9 Sergio PEREZ Racing Point+1.180 3

10 Lando NORRIS McLaren+1.362 3

11 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.545 3

12 Carlos SAINZ McLaren+1.545 3

13 Sebastian VETTEL Ferrari+1.697 3

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.893 3

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 3

16 Pierre GASLY AlphaTauri- – 2

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

18 George RUSSELL Williams- – 3

19 Nicholas LATIFI Williams- – 3

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

15.27: In pista tutti con gomme soft.

15.25: Mercedes quindi che ha confermato il proprio predominio in questa Q1 e Verstappen il primo degli umani.

15.22: Di seguito l’elenco dei piloti esclusi dalla Q2. C’è purtroppo anche Antonio Giovinazzi.

END OF Q1 Drivers eliminated! ❌ Gasly 📸

Giovinazzi

Russell

Latifi

Magnussen#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Mc4xDzC6sp — Formula 1 (@F1) September 12, 2020

15.20: CHE BRIVIDO! Vettel ultimo a salvarsi in 15ma posizione per entrare in Q2, mentre escluso Gasly, vincitore di Monza. Grande prova di Leclerc sesto con questa macchina. Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:15.749 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.029 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.586 1

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.778 2

5 Sergio PEREZ Racing Point+0.847 2

6 Charles LECLERC Ferrari+0.949 2

7 Lance STROLL Racing Point+0.952 1

8 Esteban OCON Renault+1.076 2

9 Lando NORRIS McLaren+1.146 2

10 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.179 2

11 Daniel RICCIARDO Renault+1.232 2

12 Carlos SAINZ McLaren+1.244 2

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.310 2

14 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.320 2

15 Sebastian VETTEL Ferrari+1.323 2

16 Pierre GASLY AlphaTauri+1.376 2

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.471 2

18 George RUSSELL Williams+1.483 3

19 Nicholas LATIFI Williams+1.571 3

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.599 2

15.17: Si rilanciano tutti quando mancano 3′ al termine.

15.16: Perez migliora il proprio riscontro, portandosi in quarta piazza a 0″847 da Bottas, Stroll quinto.

15.14: Di seguito la classifica generale aggiornata:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:15.749 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.029 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.586 1

4 Lance STROLL Racing Point+0.952 1

5 Sergio PEREZ Racing Point+1.259 2

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.269 1

7 Charles LECLERC Ferrari+1.299 1

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.329 1

9 Carlos SAINZ McLaren+1.341 1

10 Daniel RICCIARDO Renault+1.395 1

11 Esteban OCON Renault+1.414 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.544 1

13 Nicholas LATIFI Williams+1.571 2

14 Sebastian VETTEL Ferrari+1.594 1

15 Lando NORRIS McLaren+1.601 1

16 Pierre GASLY AlphaTauri+1.617 1

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.628 1

18 George RUSSELL Williams+1.726 2

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.835 1

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.183 1

15.12: Ottavo tempo per Kvyat, mentre l’altra AlphaTauri di Gasly, vincitore a Monza, è sedicesimo e a rischio eliminazione.

15.10: Leclerc piazza la Ferrari in settima posizione a 1″299 da Bottas, mentre Vettel è 13° a 1″594 dal vertice. Dal quinto al 17° posto grande equilibrio.

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:15.749 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.029 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.586 1

4 Lance STROLL Racing Point+0.952 1

5 Sergio PEREZ Racing Point+1.259 1

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.269 1

7 Charles LECLERC Ferrari+1.299 1

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.329 1

9 Carlos SAINZ McLaren+1.341 1

10 Daniel RICCIARDO Renault+1.395 1

11 Esteban OCON Renault+1.414 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.544 1

13 Sebastian VETTEL Ferrari+1.594 1

14 Lando NORRIS McLaren+1.601 1

15 Pierre GASLY AlphaTauri+1.617 1

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.628 1

17 George RUSSELL Williams+1.726 2

18 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.835 1

19 Nicholas LATIFI Williams+2.175 2

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.183 1

15.08: Uno-due Mercedes con Bottas che segna il fantascientifico crono di 1’15″749 con 29 millesimi di vantaggio su Hamilton. Verstappen è terzo a 0″586. Si attendono le due Ferrari.

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:15.749 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.029 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.586 1

4 Lance STROLL Racing Point+0.952 1

5 Sergio PEREZ Racing Point+1.259 1

6 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.329 1

7 Carlos SAINZ McLaren+1.341 1

8 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.544 1

9 Lando NORRIS McLaren+1.601 1

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.628 1

15.05: Sul tracciato ora i grossi calibri: le due Mercedes con gomme soft, Verstappen e le Ferrari.

15.04: Latifi ottiene il miglior crono di 1’17″924 a precedere il compagno di squadra Russell (+0″100).

15.03: Russell si lancia per il primo giro cronometrato con gomme soft.

15.02: Subito in pista la Williams di Russell, protagonista di un problema al brake-by-wire nella FP3.

15.00: INIZIA LA Q1!!!

14.57: I piloti si preparano per scendere in pista al Mugello, quando mancano 3′ al via della Q1.

14.54: Per quanto si è visto Max Verstappen cercherà di giocare un brutto scherzo alle Mercedes, avendo messo in mostra una buona velocità, specie nell’ultimo settore.

14.51: Meno di 10′ al via delle qualifiche è la speranza che le Ferrari riescano a entrare entrambe nella Q2.

14.48: Gustiamoci un giro a bordo della Ferrari di Charles Leclerc:

14.45: Non vi sono aggiornamenti particolari in casa Ferrari. Il deficit di potenza è troppo grande e la vettura, per ritrovare competitività, deve essere completamente stravolta. Per riuscire a migliorare nel breve termine serve carico aerodinamico senza andare ad incrementare sensibilmente la resistenza all’avanzamento. Non servirà per garantire performance ma la SF1000 scenderà in pista con una livrea particolare per festeggiare i 1000 Gp in Formula 1. Al Mugello, infatti, Leclerc e Vettel scenderanno in pista con una livrea con il Rosso pantone per ricordare la tonalità usata nel GP di Monaco del 1950.

14.42: Settima piazza per la Ferrari di Charles Leclerc, che ha lasciato sul piatto 9 decimi nei confronti di Bottas. Il monegasco ha comunque confermato che, almeno nelle sue mani, la SF1000 può essere decisamente più competitiva rispetto a Spa-Francorchamps e Monza. A questo punto, non vedere il ventiduenne del Principato nel Q3 dovrebbe essere considerato sorprendente. Al contrario è in grossa difficoltà Sebastian Vettel, mestamente diciottesimo.

14.39: Il trentunenne nordico ha fermato i cronometri sull’1’16”530, senza però evidenziare grande margine. Infatti Max Verstappen e Lewis Hamilton si sono rivelati vicinissimi al leader. L’olandese ha pagato solamente 17 millesimi, mentre il britannico è risultato più “lento” di appena 83 millesimi. Insomma, grandissimo equilibrio al vertice che fa sperare in una lotta per la pole position che possa coinvolgere, per una volta, anche l’alfiere della Red Bull.

14.36: La FP3 ha rappresentato l’ultima occasione per testare gli assetti in vista delle qualifiche del pomeriggio e per la gara di domani. Sia nella FP1 che nella FP2, il migliore in assoluto era stato Valtteri Bottas. Il finlandese ha confermato il suo ruolo di uomo più veloce del Mugello realizzando il miglior tempo anche nel turno conclusivo di free practice.

14.33: Pirelli rende omaggio al 1000° GP della Ferrari in questo modo:

14.30: Pirelli per questo primo Gp del Mugello porterà in pista le tre mescole più dure: C1 Bianche, C2 Medie e C3 Soft. Questa scelta è stata fatta perché la pista è nuova e quindi non si hanno dati degli scorsi anni ma anche per le caratteristiche del tracciato che metteranno a dura prova gli pneumatici.

14.27: Sarà fondamentale la parte ibrida, in special modo MGU-H, avrà un’importanza fondamentale per essere competitivi in qualifica e gara. Essendoci poche frenate molto violente il recupero di energia tramite MGU-K sarà piuttosto basso mentre MGU-H potrà recuperare parecchia energia grazie ai tratti veloci dove il motore lavora a piena potenza.

Using 𝐀𝐋𝐋 the kerb 🔥 Valtteri Bottas goes to the top yet again in Mugello practice#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/hC4FJwXN1U — Formula 1 (@F1) September 12, 2020

14.24: I vari team opteranno per ali da medio-alto carico che saranno fondamentali per avere una grande velocità nei rettifilo (si potrà utilizzare il DRS) e la giusta stabilità nelle curve a media e alta velocità. Dalle simulazioni fatte sembra che l’assetto aerodinamico migliore per questo tracciato sia similare a quello che i team hanno utilizzato In Spagna a Barcellona.

14.21: Il Mugello è un tracciato piuttosto tecnico, con curve tutte diverse tra loro. Nelle Luco-Poggio Secco-Materassi a inizio giro è fondamentale mantenere la massima velocità nel punto di corda e una perfetta traiettoria, mentre le due Biondetti a fine giro creano quasi una chicane naturale dove è fondamentale l’uscita per rilanciarsi al meglio nel giro seguente.

14.18: La pista situata sulle colline di Scarperia è lunga 5245 ed è formata da ben 15 curve, una più spettacolare del altra. Tante curve di media- alta velocità con un rettilineo in salita lunghissimo (oltre 1 km) dove le Formula 1 potranno sprigionare la potenza dello loro Power Unit. Un’altra caratteristica di questa pista che la rende molto spettacolare sono i continui dislivelli con una carreggiata stradale piuttosto stretta come i circuiti anni 70-80.

Raikkonen's roller coaster 🎢 Ride onboard for the twists and turns of Mugello 😍#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/qmSXjaWJmU — Formula 1 (@F1) September 12, 2020

14.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Toscana, nono round del Mondiale 2020 di F1.

Il programma del GP Toscana (12 settembre) – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – Le previsioni meteo

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Toscana, nono round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato del Mugello, per la prima volta teatro di un appuntamento del calendario iridato, godremo di un grande spettacolo e i piloti spingeranno fortissimo per conquistare la miglior posizione possibile in griglia di partenza, in vista della corsa di domani.

La Mercedes, come al solito, è favorita per la conquista della pole-position e ne ha dato dimostrazione soprattutto nelle seconde prove libere, ma attenzione alla Red Bull che con Max Verstappen non è così distante. Aspettarsi un confronto serrato per la p.1 forse è un po’ troppo fantasioso, ma vedremo fino a quanto Max saprà metterci del suo per fare la differenza su questo circuito.

Ferrari decisamente indecifrabile. In mattinata Charles Leclerc aveva riempito di speranza i cuori ferraristi, realizzando un inaspettato terzo tempo. Nel pomeriggio, invece, il monegasco è retrocesso a centro gruppo, dove si è attestato anche Sebastian Vettel. La sensazione è che quanto visto nella FP1 fosse troppo bello per essere vero, ma al tempo stesso non è chiaro quale possa essere il reale valore della Scuderia di Maranello. Nella FP2 Leclerc è stato l’unico a non migliorare il suo tempo mattutino (a parte Grosjean, che però praticamente non ha girato). Invece Vettel è passato dall’avere un secondo di distacco dal compagno di squadra a pagare un solo decimo. Insomma, non mancano le fluttuazioni per il Cavallino Rampante. Per oggi l’obiettivo deve comunque essere quello di piazzare almeno una monoposto in Q3.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Toscana, nono round del Mondiale 2020 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 15.00.

