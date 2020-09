Ciclismo, Mondiali Imola 2020: startlist e tutti i convocati delle Nazionali

Siamo entrati nella settimana iridata, tutto pronto per la prova più attesa, quella in linea degli uomini élite che si svolgerà domenica 27 settembre. L’Italia attesissima in quel di Imola, davanti al pubblico di casa, ma non mancheranno le stelle, con Julian Alaphilippe e Wout van Aert favoriti d’obbligo della vigilia. Andiamo a scoprire le scelte di tutte le Nazionali, con la startlist.

STARTLIST PROVA IN LINEA MONDIALI CICLISMO 2020

ALGERIA (4 Posti)

Loading...

Loading...

ARGENTINA (1 Posto)

AUSTRALIA (8 Posti) ✓

CLARKE Simon

DENNIS Rohan

HAIGH Jack

HAMILTON Lucas

HINDLEY Jai

HOWSON Damien

MATTHEWS Michael

PORTE Richie

AUSTRIA (6 Posti)

BAYER Tobias

GALL Felix

POSTLBERGER Lukas

SCHONBERGER Sebastian

WILDAUER Markus

ZOIDL Riccardo

AZERBAIJAN (1 Posto)

ASADOV Elchin

MIKAYILZADE Musa

BELGIO (8 Posti) ✓

BENOOT Tiesj

NAESEN Oliver

SERRY Pieter

STUYVEN Jasper

VAN AERT Wout

VAN AVERMAET Greg

VLIEGEN Loïc

WELLENS Tim

BIELORUSSIA (1 Posto)

KARALIOK Yauheni

RIABUSHENKO Aleksandr

CANADA (4 Posti) ✓

BOIVIN Guillaume

CATAFORD Alex

HOULE Hugo

WOODS Mike

CINA (1 Posto)

COLOMBIA (8 Posti) ✓

CHAVES Esteban

HENAO Sebastian

HENAO Sergio Luis

HIGUITA Sergio

LOPEZ Miguel Angel

MARTINEZ Daniel

TEJADA Harold

URAN Rigoberto

COSTARICA (1 Posto)

AMADOR Andrey

RIVERA SERRANO Kevin

DANIMARCA (8 Posti) ✓

EG Niklas

FUGLSANG Jakob

GREGAARD Jonas

HANSEN Jesper

HONORE’ Mikkel

JUUL-JENSEN Christopher

PEDERSEN Casper

VALGREN Michael

ECUADOR (6 Posti)

CARAPAZ Richard

CAICEDO Jonathan

CEPEDA Jefferson

ERITREA (4 Posti)

BERHANE Natnael

GEBREIGZABHIER Amanuel

KUDUS Merhawi

ESTONIA (4 Posti)

KANGERT Tanel

PAJUR Markus

PRUUS Peeter

TAARAMAE Rein

FRANCIA (8 Posti) ✓

ALAPHILIPPE Julian

BERNARD Julien

ELISSONDE Kenny

MADOUAS Valentin

MARTIN Guillaume

PACHER Quentin

PETERS Nans

PINOT Thibaut

GERMANIA (8 Posti) ✓

ARNDT Nikias

DEGENKOLB John

DENZ Nico

GESCHKE Simon

KOCH Jonas

MARTENS Paul

SCHACHMANN Maximilian

ZIMMERMANN George

GIAPPONE (1 Posto)

ARASHIRO Yukiya

NAKANE Hideto

GRAN BRETAGNA (6 Posti) ✓

CARTHY Hugh

HOLMES Matt

KNOX James

PIDCOCK Tom

ROWE Luke

SHAW James

GRECIA (1 Posto)

ILIAS Periklis

TZORTZAKIS Polychronis

GUATEMALA (1 Posto)

HONG KONG (1 Posto)

IRAN (1 Posto)

IRLANDA (6 Posti)

BENNETT Sam

DUNBAR Edward

HEALY Ben

MARTIN Daniel

MULLEN Ryan

ROCHE Nicholas

ITALIA (8 Posti)

BAGIOLI Andrea

BETTIOL Alberto

BRAMBILLA Gianluca

CARUSO Damiano

CONCI Nicola

FABBRO Matteo

MASNADA Fausto

NIBALI Vincenzo

ULISSI Diego

VISCONTI Giovanni

KAZAKISTAN (6 Posti)

BIZHIGITOV Zhandos

FOMINYKH Daniil

GRUZDEV Dmitriy

LUTSENKO Alexey

NATAROV Yuriy

PRONSKIY Vadim

LETTONIA (4 Posti)

LIEPINS Emils

LUKSEVICS Viesturs

NEILANDS Krists

SKUJINS Toms

LITUANIA (1 Posto) ✓

SISKEVICIUS Evaldas

LUSSEMBURGO (1 Posto)

GASTAUER Ben

WIRTGEN Tom

MAROCCO (1 Posto) ✓

ABDERRAHIM Zahiri

MESSICO (1 Posto) ✓

CASTILLO SOTO Ulises Alfredo

MOLDAVIA (1 Posto) ✓

RAILEANU Cristian

NORVEGIA (6 Posti) ✓

EIKING Odd Christian

HAGEN Carl Fredrik

HOELGAARD Markus

JANSEN Amund Grondahl

LAENGEN Vegard Stake

LEKNESSUND Andreas

NUOVA ZELANDA (4 Posti) ✓

BENNETT George

BEVIN Patrick

FISHER-BLACK Finn

SMITH Dion

PAESI BASSI (8 Posti) ✓

DUMOULIN Tom

GESINK Robert

TOLHOEK Antwan

EENKHOORN Pascal

VAN BAARLE Dylan

WEENING Pieter

OOMEN Sam

TUSVELD Martijn

POLONIA (6 Posti)

BODNAR Maciej

GOLAS Michal

GRADEK Kamil

KACZMAREK Jakub

KWIATKOWSKI Michal

MALECKI Kamil

MARCZYNSKI Tomasz

OWSIAN Lukasz

PATERSKI Maciej

PORTOGALLO (4 Posti) ✓

COSTA Rui

GUERREIRO Ruben

OLIVEIRA Ivo

OLIVEIRA Nelson

REPUBBLICA CECA (4 Posti)

BARTA Jan

CERNY Josef

HIRT Jan

OTRUBA Jakub

TOUPALIK Adam

TUREK Daniel

VAKOC Petr

ROMANIA (1 Posto)

GROSU Eduard

TVETCOV Serghei

RUSSIA (6 Posti)

BOEV Igor

CHERKASOV Nikolai

CHERNETSKII Sergei

KUZNETSOV Vlacheslav

NEKRASOV Denis

ROVNY Ivan

RYBALKIN Aleksei

SIVAKOV Pavel

STRAKHOV Dmitrii

RWANDA (1 Posto) ✓

MUGISHA Samuel

SLOVACCHIA (6 Posti)

BASKA Erik

BELLAN Juraj

CANECKY Marek

CULLY Jan Andrej

HARING Martin

SAGAN Juraj

SAGAN Peter

TYBOR Partik

VLCAK Martin

SLOVENIA (8 Posti)

POGACAR Tadej

SPAGNA (8 Posti) ✓

BILBAO Pello

DE LA CRUZ David

HERRADA Jesus

LANDA Mikel

MAS Enric

SANCHEZ Luis Leon

SOLER Marc

VALVERDE Alejandro

SUDAFRICA (4 Posti)

DLAMINI Nicholas

MEINTJES Louis

SVEZIA (1 Posto)

ERIKSSON Lucas

LUDVIGSSON Tobias

SVIZZERA (6 Posti) ✓

ALBASINI Michael

DILLIER Silvan

GASPAROTTO Enrico

HIRSCHI Marc

PELLAUD Simon

SCHAR Michael

TURCHIA (1 Posto)

UCRAINA (1 Posto)

BUDIAK Anatolii

PADUN Mark

UNGHERIA (1 Posto) ✓

VALTER Attila

USA (4 Posti) ✓

CRADDOCK Lawson

KUSS sepp

MCNULTY Brandon

POWLESS Neilson

VENEZUELA (1 Posto)

AULAR SANABRIA Orluis Alberto

BELANDRIA MARQUINA Juan

Foto: Valerio Origo