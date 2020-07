Ultimate Tennis Showdown in tv oggi: programma 11 luglio, orari, streaming

Comincia oggi l’ultimo weekend dell’Ultimate Tennis Showdown, il rivoluzionario torneo di esibizione ideato da Patrick Mouratoglou e in corso di svolgimento a Sophia-Antipolis, nei pressi di Nizza. In attesa di domani, quando si disputeranno semifinali e finali, in data odierna (11 luglio) andrà in scena l’ultima giornata della fase a girone unico. Andiamo a scoprire il programma e le piattaforme tv e streaming su cui sarà possibile assistere ai match.

Sono già stati definiti i quattro tennisti qualificati per le semifinali: Stefanos Tsitsipas (7-1), Richard Gasquet (6-2), Matteo Berrettini (5-3) e David Goffin (5-3). Gli incontri odierni, che non potranno in alcun modo rivoluzionare il quadro dei semifinalisti, saranno i seguenti: Moutet-Rune, Popyrin-Brown, Tsitsipas-Goffin, Gasquet-Paire e Feliciano Lopez-Benchetrit. Berrettini non sarà presente poiché sarà impegnato con il Thiem’s 7 a Kitzbuhel, ma tornerà in territorio francese per la giornata conclusiva.

Loading...

Loading...

Il programma odierno dell’Ultimate Tennis Showdown sarà trasmesso in diretta televisiva su Eurosport 1 (canale disponibile anche su DAZN) e sarà visibile anche in streaming su Eurosport Player e su utslive.tv, piattaforma a pagamento creata appositamente per il torneo.

ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN: PROGRAMMA 11 LUGLIO

Ore 16.15: Corentin Moutet – Holger Vitus Nodskov Rune

Ore 17.30: Alexei Popyrin – Dustin Brown

Ore 18.30: Stefanos Tsitsipas – David Goffin

Ore 21.00: Richard Gasquet – Benoit Paire

Ore 22.15: Feliciano Lopez – Elliot Benchetrit

ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN: TV E STREAMING

Diretta tv – Eurosport 1 (dalle 17.00 alle 19.30)

Diretta streaming – Eurosport Player e utslive.tv

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS