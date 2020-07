Tennis, UTS 2020: Matteo Berrettini è in semifinale. Vittorie al sudden death per Tsitsipas e Gasquet

Matteo Berrettini giocherà le semifinali dell’Ultimate Tennis Showdown 2020, il torneo ad esibizione organizzato da Patrick Mouratoglou nella sua accademia a Nizza. Il tennista romano ha sconfitto oggi nettamente per 4-0 l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 14-12, 17-9, 19-10, 14-11 ed ha staccato il biglietto per la fase ad eliminazione diretta grazie anche al successo di Richard Gasquet su Feliciano Lopez.

Il francese ha superato lo spagnolo al sudden death, confermandosi al secondo posto. Un match tiratissimo e che era decisivo per Lopez, che ha saputo rimontare per due volte lo svantaggio di un quarto. Alla fine hanno deciso due punti consecutivi di Gasquet che si è imposto per 18-10, 8-16, 16-13, 12-17, 2-0.

In prima posizione c’è sempre Stefanos Tsitsipas, ma il greco ha davvero sofferto tantissimo contro il francese Corentin Moutet, che ha sprecato clamorosamente il doppio vantaggio. Infatti Tstisipas ha poi vinto al sudden death, chiudendo il match con il punteggio di 10-16, 11-13, 15-11, 19-5, 3-1.

Il quarto giocatore ad accedere alle semifinali è David Goffin. Decisiva per il belga la vittoria contro Benoit Paire per 3-1 (13-15, 20-8, 16-12, 15-14) con un quarto quarto davvero combattuto e che si è concluso al punto decisivo. Da segnalare anche la vittoria Elliot Benchetrit su Dustin Brown, in un match che non aveva interesse per la classifica.

RISULTATI UTS 2020 (5 LUGLIO 2020)

Benchetrit (Fra) b. Brown (Ger) 3-1 (17-11, 18-7, 12-15, 17-12)

Tsitsipas (Gre) b. Moutet (Fra) 3-2 (10-16, 11-13, 15-11, 19-5, 3-1)

Berrettini (Ita) b. Popyrin (Aus) 4-0 (14-12, 17-9, 19-10, 14-11)

Gasquet (Fra) b. Lopez (Spa) 3-2 (18-10, 8-16, 16-13, 12-17, 2-0)

Goffin (Bel) b. Paire (Fra) 3-1 (13-15, 20-8, 16-12, 15-14)

Foto: LaPresse