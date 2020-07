Tennis, Bett1ACES Berlino 2020: orari 13 luglio, programma, tv, streaming, ordine partite

Oggi, lunedì 13 luglio, comincia il Bett1ACES 2020, torneo di tennis di esibizione che si svolgerà a Berlino nel corso di questa settimana. Il format della manifestazione è molto particolare: durante i primi tre giorni si giocherà sull’erba dello Steffi Graf Stadium, mentre da venerdì a domenica ci si sposterà su su un campo in cemento allestito appositamente per l’evento in un hangar in disuso nell’aeroporto di Tempelhof. Andiamo a scoprire il programma odierno, focalizzandoci anche sulle piattaforme tv e streaming sulle quali sarà possibile assistere alle partite.

Saranno protagonisti sei uomini e sei donne. A livello maschile, i partecipanti sono Dominic Thiem, Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Tommy Haas, Roberto Bautista Agut e Jan-Lennard Struff: i primi due sono già in semifinale, mentre gli altri scenderanno in campo oggi per i quarti di finale. In ambito femminile, invece, saranno presenti Elina Svitolina, Kiki Bertens, Petra Kvitova, Julia Goerges, Anastasija Sevastova e Andrea Petkovic: anche in questo caso le prime due usufruiscono di un bye al primo turno, mentre le rimanenti quattro si giocheranno oggi l’approdo in semifinale.

Il programma odierno sarà trasmesso integralmente in diretta televisiva su Eurosport 1 (canale visibile anche su DAZN) e sarà visibile anche in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale del match tra Sinner e Haas.

BETT1ACES BERLINO 2020: PROGRAMMA 13 LUGLIO

Ore 12.00: Roberto Bautista Agut – Jan-Lennard Struff

Non prima delle 13.30: Anastasija Sevastova – Julia Goerges

Non prima delle 16.00: Tommy Haas – Jannik Sinner

Non prima delle 17.30: Petra Kvitova – Andrea Petkovic

BETT1ACES BERLINO 2020: TV E STREAMING

Diretta tv – Eurosport 1

Diretta streaming – Eurosport Player

