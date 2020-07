Sinner-Haas oggi, Bett1Aces Berlino 2020: orario d’inizio, tv, programma, streaming

Comincia oggi il doppio ciclo berlinese di esibizioni per Jannik Sinner, di nuovo in campo, anche se non a livello ufficiale, a oltre quattro mesi dall’ultima volta. Il rientro arriva contro un giocatore che è ormai ritirato da tempo, ma che di giocare a tennis ne ha ancora voglia: Tommy Haas.

Si sono già visti diversi confronti e si sono già lette tante curiosità, perché parliamo di una differenza di età di ben 23 anni. Per intenderci, quando Haas raggiungeva la prima semifinale Slam nel 1999, Sinner non era ancora nato, e nell’anno in cui l’altoatesino è venuto al mondo, il 2001, il tedesco vinceva il suo unico Masters Series (antesignani dei Masters 1000, già noti anche come Super 9) a Stoccarda, nell’ultima edizione prima che Madrid si prendesse la data per sette annate. L’erba superficie che Sinner non ha quasi mai frequentato in carriera, è stata invece quella della semifinale a Wimbledon 2009 di Haas, quando fu battuto in tre set dal suo amico Roger Federer (che ha sconfitto in quattro occasioni, in diverse fasi della carriera di entrambi).

Loading...

Loading...

Il match tra Jannik Sinner e Tommy Haas, quarto di finale dell’esibizione bett1 ACES a Berlino, si terrà oggi non prima delle ore 16:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BETT1 ACES 2020: SINNER-HAAS, PROGRAMMA

LUNEDÌ 13 LUGLIO

Ore 16:00 Jannik Sinner (ITA)-Tommy Haas (GER)

BETT1 ACES 2020: SINNER-HAAS, TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo