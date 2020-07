Serie A in tv oggi, calendario 2 luglio: orari, tv, streaming, programma Sky e DAZN

Dopo le sei gare disputate ieri saranno soltanto due i match in programma per oggi, giovedì 2 luglio, per quanto riguarda il ventinovesimo turno della Serie A 2019-2020. Ad aprire le danze sarà il Napoli di Rino Gattuso che volerà a Bergamo a sfidare la Dea alle 19:30 e, subito dopo, nel match delle 21:45, la Roma di Paulo Fonseca ospiterà l’Udinese, a caccia di punti salvezza indispensabili per i friulani.

Interessantissimo sarà vedere chi la spunterà nell’anticipo tra le due formazioni più in forma della Serie A, con l’Atalanta desiderosa di escludere definitivamente il Napoli dalla corsa al quarto posto e quest’ultimo smanioso di rientrarvi dalla porta principale; con la Roma che, da ospite interessata, dovrà assolutamente sconfiggere l’Udinese per guadagnare terreno su una o entrambe le formazione che, rispettivamente, la precedono e seguono in classifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite odierne della ventinovesima giornata della Serie A di calcio maschile. Atalanta-Napoli sarà visibile in streaming su DAZN e su DAZN 1 (canale 209 di Sky), mentre Roma-Udinese sarà trasmessa su Sky Sport Serie A e Sky Sport (canali 202 e 251 di Sky), con ovviamente la possibilità di seguire in streaming il match su Sky Go.

PROGRAMMA SERIE A 2 LUGLIO

29ª GIORNATA

Giovedì 2 luglio



19:30 Atalanta-Napoli – DAZN e DAZN 1 (CANALE 209 si Sky)

e DAZN 1 (CANALE 209 si Sky) 21:45 Roma-Udinese – Sky Sport Serie A e Sky Sport (canali 202 e 251 di Sy)

Diretta streaming su DAZN di Atalanta-Napoli e su Sky Go di Roma-Udinese.

