F1, GP Austria 2020: orari prove libere, programma, tv, streaming 3 luglio

Signore e signori il tanto atteso 3 luglio 2020 è finalmente arrivato! Prende il via ufficialmente, infatti, il fine settimana del Gran Premio d’Austria e, di conseguenza, anche il Mondiale di Formula Uno. La lunghissima attesa è conclusa. Si parte e lo si fa con il consueto venerdì dedicato alle prove libere. Saranno due sessioni di 90 minuti ciascuna che ci permetteranno di capire come si presentano ai nastri di partenza del campionato le varie scuderie.

Non vediamo azione ormai dal 28 febbraio, ultimo giorno dei test pre-stagionali del Montmelò. Sei sessioni di lavoro che ci fecero vedere una Mercedes a livelli stellari (con il famigerato DAS) inseguita da Red Bull e Ferrari. Sarà così anche al Red Bull Ring? Lo vedremo sin da domani con le prime due sessioni di prove libere. L’attesa si è finalmente conclusa, buon divertimento a tutti!

IN TV — Il venerdì dedicato alle prove libere del GP d’Austria 2020 sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà seguire su SkyGo (riservato ai soli abbonati) e NowTV su pc, tablet e smartphone. OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP Austria F1 2020 (su Sky Sport)

Venerdì 3 luglio

ore 11.00-12.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

Repliche FP2 su Sky Sport F1 (207): ore 20.30 e 00.00

