LIVE Torino-Brescia 3-1, Serie A calcio in DIRETTA: Verdi, Belotti e Zaza ribaltano il risultato. Pagelle e highlights

GLI HIGHLIGHTS DI TORINO-BRESCIA

Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime sfide di Serie A.

Andiamo a scoprire le pagelle della sfida:

Torino (3-4-1-2): Sirigu 6,5; Lyanco 6, Nkoulou 6, Bremer 6; De Silvestri 6, Rincon 6,5, Meitè 6,5, Ansaldi 5,5; Verdi 7.5; Zaza 7, Belotti 7. All.Longo 6,5

Brescia (4-3-1-2): Joronen 6; Sabelli 5,5, Papetti 5, Mateju 4,5, Martella 5,5; Bjarnason 5,5, Tonali 4,5, Dessena 5; Spalek 6; Torregrossa 6,5, Donnarumma 5. All.Lopez 6

Finisce qui la partita: Torregrossa porta in vantaggio un buon Brescia, super Torino nella ripresa che ribalta con Verdi, Belotti e Zaza, vince 3-1 e torna in una zona sicura in chiave salvezza.

95′ Occasione allo scadere per Zaza, palla a lato.

93′ Tanta confusione a metà campo, partita che si appresta a terminare.

91′ Occasione sprecata dal Brescia: Skrabb tira su Sirigu, poi Donnarumma si gira e tira, palla a lato.

90′ Cinque minuti di recupero.

89′ Dentro anche Djiji per De Silvestri.

89′ Cambio per il Torino: fuori Belotti, dentro Berenguer.

89′ Fuori Torregrossa dentro il giovane Ghezzi per il Brescia.

88′ Partita praticamente chiusa.

87′ ZAZA!!! 3-1 Torino! Meité calcia fortissimo da fuori, Joronen non blocca e la punta trova il tap in vincente.

86′ Donnarumma ci prova di testa, ma colpisce male.

84′ Brescia che prova ad attaccare, ora il Torino si rintana nella propria metà campo.

82′ Fallo in attacco di Donnarumma che viene ammonito per proteste.

81′ Padroni di casa che ora stanno gestendo bene la situazione.

79′ Altro cambio per il Torino: dentro Lukic per Verdi.

77′ Ammonito Zaza per una bruttissima entrata.

76′ Primo cambio per il Torino: entra Aina per Ansaldi.

74′ Doppio cambio per gli ospiti: dentro Ndoj e Skrabb per Spalek e Dessena.

73′ Brescia che non riesce a cambiar passo.

71′ Provano il contropiede Belotti e Zaza, palla lunga.

70′ 20 minuti più recupero al termine.

68′ Torino che prova a mettere ordine in mezzo al campo, la qualità arriva tutta da un Verdi in formissima.

66′ Ci prova due volte Donnarumma: la punta bresciana non riesce a metterla dentro.

64′ Brescia che deve assolutamente far risultato, visto che ora la situazione in chiave classifica si fa davvero critica.

62′ Doppio cambio per il Brescia: fuori Tonali e Bjarnason, dentro Viviani e Zmhral.

60′ Ora si fa dura per il Brescia.

58′ BELOTTIIII! 2-1 per il Torino che ribalta la partita: ancora Verdi protagonista, il suo tiro è deviato ed arriva perfetto sulla testa del capitano granata.

57′ Ammonito anche Tonali per il Brescia.

55′ Torino che ora prova a fare la partita.

53′ Palo esterno di Belotti dopo un colpo di testa da posizione defilata.

52′ Cartellino giallo per Papetti.

51′ Brescia che torna subito pericoloso: stacco di testa di Torregrossa, difficile colpirla bene per metterla verso la porta.

49′ VERDI!!! Pareggio del Torino con l’uomo più in forma in questa partita: palla di Meité, aggancio con la coscia e tiro al volo, deviato, che si insacca alle spalle di Joronen. 1-1.

47′ Insidioso il cross di Verdi, mette fuori Joronen con i pugni.

46′ Ci prova subito il Torino che conquista un corner con Belotti.

Squadre che stanno tornando in campo. Tutto pronto per il secondo tempo.

Brescia in vantaggio con la rete di Torregrossa: ora 15′ di stop e poi la ripresa.

45’+1 Termina con un sinistro di Verdi deviato il primo tempo.

45′ Un minuto di recupero.

43′ Torregrossa vicinissimo al raddoppio: gran palla di Bjarnason per Torregrossa che di testa la mette a fil di palo.

42′ Bell’azione per il Torino: Rincon prova a metterla in mezzo per Belotti che di sinistro al volo la prende troppo d’esterno.

40′ Ci ha provato Zaza di testa su corner, Joronen non poteva far nulla, ma la palla esce.

38′ Opportunità da entrambi i lati, partita divertente: Bjarnason stoppa in area e ci prova con un destro non irresistibile, blocca Sirigu.

37′ Zaza ci prova con il sinistro da fuori, Joronen non ha problemi.

36′ Buon colpo di testa di Bremer, Joronen può bloccare.

35′ Cross di Verdi deviato, Joronen mette in angolo.

34′ Sirigu salva tutto su una conclusione di Donnarumma deviata, eccellenti riflessi con i piedi per l’estremo difensore granata.

32′ Sponda di De Silvestri per Zaza che non riesce a dar forza al tiro.

30′ Torino che si sta affidando alla qualità di Verdi, i padroni di casa non arrivano nella zona presidiata da Joronen.

28′ Granata che stanno tornando a fare gioco, senza però alzare il ritmo.

25′ Torino in netta difficoltà, il Brescia continua a spingere.

23′ Gran cross di Sabelli per Torregrossa che di testa la mette a lato di poco.

22′ Tutto da rifare per il Torino che era partito fortissimo, trovando un gol in fuorigioco con Belotti e una traversa con Verdi.

20′ TORREGROSSA!!! Un rimpallo favorisce la prima punta bresciana che si ritrova davanti a Sirigu e lo supera con lo scavetto. Vantaggio per il Brescia, 1-0.

19′ Tanta confusione per le due compagini a metà campo.

17′ Tre corner consecutivi per il Brescia che ha impensierito la difesa casalinga.

15′ Sirigu salva tutto su un ottimo stacco di testa di Mateju.

14′ Prima offensiva per il Brescia che conquista un corner con Torregrossa.

13′ Doppio passo e mancino all’angolino per Verdi, Joronen salva tutto! In formissima il trequartista granata.

11′ Il Brescia sta facendo tantissima fatica in questi primi minuti.

10′ Altro contropiede per i padroni di casa: il tiro di Belotti è deviato in angolo.

8′ Torino che è partito fortissimo.

7′ TRAVERSA DI VERDI! Spettacolare azione del trequartista granata che in solitaria salta l’uomo, va al tiro di mancino e centra il legno.

5′ Torino che prova a gestire il possesso del pallone, Brescia con la linea dietro la metà campo.

4′ Gran guizzo di Belotti che segna di controbalzo di destro, ma era nettamente avanti rispetto alla linea del Brescia. Annullata la rete.

2′ Prima offensiva con le Rondinelle che provano a sfruttare un calcio di punizione dalla trequarti.

1′ È il Brescia a dare il via alla gara.

21.46 Stretta di mano tra i capitani, Belotti e Torregrossa, e si comincia.

21.43 Ingresso in campo sulle note di Ennio Morricone per le due compagini.

21.35 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento, sono tornate negli spogliatoi e a breve entreranno in campo per la sfida.

21.33 Poco più di 10′ all’inizio dell’incontro.

21.29 Secondo i dati di OPTA: “Sono 35 i precedenti tra Torino e Brescia in A: per i granata 21 vittorie, sei pareggi e otto sconfitte”.

21.20 Circa mezz’ora all’inizio della sfida.

21.10 Prime immagini dallo stadio:

21.04 La formazione degli ospiti:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. All.Lopez

21.01 La formazione ufficiale dei padroni di casa:

20.59 Alle 21.45 in programma la sfida salvezza tra Torino e Brescia allo Stadio Olimpico.

20.55 Buonasera e ben ritrovato con il grande calcio di Serie A.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Torino-Brescia, incontro valido per la 31ma giornata del campionato di Serie A di calcio. Scontro salvezza allo Stadio Olimpico: i padroni di casa granata, infatti, reduci da tre sconfitte consecutive, dovranno vedersela con le Rondinelle che nell’ultimo turno hanno ottenuto un preziosissimo successo contro il Verona, il quale ha ridato linfa alle loro chance di evitare la retrocessione.

Attualmente i lombardi sono penultimi a 21 punti e il quartultimo posto, occupato da un Lecce vincente ieri contro la Lazio, dista sette punti. Obbligatorio dare continuità a quel risultato, dunque, altrimenti risulterebbe un vano exploit. Il Torino occupa una posizione relativamente più tranquilla, infatti si trova al quintultimo posto a quota 31 punti. Attenzione, però, poiché il Genoa terzultimo si trova ad appena quattro punti. Una sconfitta stasera dei granata farebbe sì che i padroni di casa si trovassero risucchiati nella lotta per evitare la Serie B.

Appuntamento alle 21.45 per non perdervi neanche un minuto di questa sfida salvezza con la nostra DIRETTA LIVE.

