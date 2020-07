LIVE Roma-Parma, Serie A calcio in DIRETTA: le formazioni ufficiali!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.03 Dopo la vittoria di ieri del Milan contro la Juventus (4-2 in rimonta), la Roma è scivolata al sesto posto in classifica con 48 punti, a -1 dai rossoneri.

21.00 L’arrivo dei giocatori della Roma allo stadio Olimpico:

20.57 Si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, a porte chiuse, come da protocollo anti-COVID-19.

20.54 D’Aversa si affida invece a Sepe tra i pali, Darmian e Pezzella sugli esterni (fuori dunque sia Laurini che Gagliolo), Alves e Iacoponi i centrali, Hernani, Barillà e Kucka a centrocampo e al tridente composto da Gervinho, Kulusevski e Cornelius. Il danese torna titolare al centro dell’attacco crociato dopo la panchina contro la Fiorentina, in favore di un Karamoh (oggi l’ex Inter compie 22 anni) che non ha convinto.

20.51 Difesa inedita per Paulo Fonseca che conferma la linea a tre vista contro il Napoli schierando addirittura un centrocampista, Cristante, al centro davanti a Pau Lopez, con Mancini a destra e Ibanez a sinistra, Bruno Peres e Spinazzola gli esterni, Diawara e Veretout i centrali di centrocampo, chiudono Pellegrini e Mkhitaryan dietro a Edin Dzeko, unica punta.

20.48 Le formazioni ufficiali:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Lor. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.

20.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Parma, match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Parma, match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Allo stadio Olimpico di Roma si gioca una sfida tra due squadre in crisi, entrambe reduci da tre sconfitte consecutive nel massimo campionato italiano di calcio.

La Roma arriva all’appuntamento dopo i tre k.o. di fila rimediati contro Milan (2-0 esterno a San Siro), Udinese (0-2 interno) e Napoli, 2-1 nel posticipo di domenica sera al San Paolo con le reti di Callejon e Insigne per la formazione allenata da Gennaro Gattuso, con in mezzo il momentaneo pareggio firmato da Mkhitaryan al 60′. La squadra di Paulo Fonseca dovrà cercare, a partire da stasera, una rapida inversione del trend, per non compromettere la qualificazione alla prossima Europa League, dopo che le speranze Champions sono definitivamente sfumate per i giallorossi, dato il -15 sull’Atalanta quarta a otto giornate dal termine.

Il Parma si presenta anch’esso all’Olimpico dopo una striscia di tre stop consecutivi in campionato, Inter in casa (1-2 maturato nel finale con i ducali in vantaggio per più di un’ora), Verona in trasferta (pirotecnico 3-2 al Bentegodi) e Fiorentina al Tardini nell’ultimo turno (1-2 con reti messe a segno solo da rigore, due di Pulgar per la Viola nel primo tempo e Kucka ad inizio ripresa per gli emiliani). La squadra di Roberto D’Aversa è sprofondata dunque al dodicesimo posto in classifica, con 39 punti. In caso di vittoria oggi e di una serie di combinazioni favorevoli dei risultati delle dirette concorrenti (scontro diretto Bologna-Sassuolo e Verona-Inter), i crociati potrebbero però tornare a sperare in una qualificazione alla prossima edizione della Uefa Europa League.

OA Sport vi propone la diretta di Roma-Parma, match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, a porte chiuse come da protocollo anti-COVID-19. Calcio d’inizio previsto per le ore 21.45. Buon divertimento con il nostro live testuale con un ampio pre-partita e aggiornamenti in tempo reale minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Spinazzola, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Kolarov; Carles Perez, Dzeko. Allenatore: Fonseca.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.

