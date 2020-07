Roma-Parma: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni Serie A

La trentunesima giornata di Serie A è in rampa di lancio. Dopo gli anticipi di martedì 7, saranno i match di mercoledì 8 luglio a caratterizzare il dodicesimo turno del girone di ritorno. Fra le tante sfide, una delle più “roventi” – visti i momenti non proprio positivi delle due squadre – sarà quella fra Roma e Parma: entrambe desiderose di ripartire dopo una serie di ko.

La gara tra Roma e Parma si giocherà mercoledì 8 luglio. Il match della 31ma giornata della Serie A inizierà alle ore 21.45. La partita sarà visibile in tv in abbonamento su DAZN1, ed in streaming in abbonamento su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-PARMA

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Mancini, Ibanez; Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Kluivert, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: Roberto D’Aversa

PROGRAMMA ROMA-PARMA

Mercoledì 8 luglio, ore 21.45

Roma-Parma

Diretta tv su DAZN1

Diretta streaming su DAZN

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse