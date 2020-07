LIVE Fiorentina-Cagliari, Serie A calcio in DIRETTA: viola contro rossoblu, in palio punti pesanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.15 Le squadre stanno intanto completando il riscaldamento.

Loading...

Loading...

19.10 Peserà l’assenza per squalifica di capitan Pezzella nella difesa dei toscani? Al suo posto, nel cuore della linea attreta – che è a tre – è stato schierato Ceccherini.

19.05 Osservato speciale il grande ex della partita: Giovanni Simeone, che in viola ha collezionato complessivamente 20 gol in Serie A, nel combinato delle stagioni 2017/2018 e 2018/2019.

19.00 Mezz’ora esatta all’inizio del match.

18.55 Dopo l’affermazione contro la SPAL a Ferrara e il punto ottenuto a Bologna contro la squadra di Mihajlovic, il Cagliari riuscirà ad allungare la sua striscia positiva in trasferta?

18.50 Iachini e Zenga hanno quindi operato le loro scelte. A sorpresa i viola hanno recuperato un Ribery che, nonostante la contusione al piede accusata a Parma e il furto subito a casa sua a cui sono seguite polemiche non indifferenti, è arrivato allo stadio con grandi motivazioni.

18.45 Arrivano le formazioni ufficiali del match

FIORENTINA (3-4-3) – Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Badelj, Duncan, Venuti; Ribery, Vlahovic, Chiesa.

CAGLIARI (3-5-2) Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Birsa, Nainggolan, Rog, Mattiello; Joao Pedro, Simeone

Fiorentina-Cagliari: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni Serie A

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Fiorentina-Cagliari, match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze si gioca una sfida molto più pesante per i padroni di casa che per gli ospiti, dal momento che i viola stanno ancora lottando per conquistarsi la salvezza.

Dopo un periodo negativo, culminato nell’1-3 subito in casa una settimana fa per mano del Sassuolo, i “Viola” di Beppe Iachini nel weekend sono tornati a vincere imponendosi 1-2 a Parma, grazie alla doppietta (entrambe le volte dal dischetto) di un glaciale Pulgar. Ma per sigillare la salvezza questo ancora non basta: i toscani infatti, attualmente a 34 punti, hanno necessariamente bisogno di un paio di vittorie per arrivare a confermarsi nella massima serie.

Dall’altra parte i sardi, allenati da un Walter Zenga che – da subentrato in panchina – si è sin qui dimostrato all’altezza. I rossoblu infatti (39 pti), nonostante il ko interno nell’ultimo turno contro l’Atalanta (0-1), vengono da un momento positivo avendo ottenuto prima due successi, contro SPAL e Torino, e poi un prezioso pareggio sul campo del Bologna.

OA Sport vi propone la diretta di Fiorentina-Cagliari, match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020, che si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Calcio d’inizio previsto per le ore 19.30. Buon divertimento con il nostro live testuale con un ampio pre-partita e aggiornamenti in tempo reale minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Milenkovic, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Chiesa.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Carboni, Lykogiannis; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Ionita; Simeone, João Pedro.

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse