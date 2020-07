LIVE Brescia-Roma 0-3, Serie A calcio in DIRETTA: Fazio-Kalinic-Zaniolo: tris giallorosso per l’Europa League. Highlights e pagelle

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI BRESCIA-ROMA 0-3

GLI HIGHLIGHTS DI BRESCIA-ROMA 0-3

21.29: Grazie per averci seguito, buona serata e appuntamento alle prossime sfide della serie A

21.28: Queste le pagelle dell’incontro:

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci 5; Sabelli 5, Chancellor 5.5, Papetti 5 (85′ Mateju n.g.), Mangraviti ; Ndoj 5.5 (46′ Dessena 6), Tonali 5, Bjarnason 5 (58′ Donnarumma 5.5); Spalek 5.5 (78′ Ghezzi n.g.); Torregrossa 6, Skrabb 5 (46′ Zmhral 6). All. Diego Lopez

ROMA (3-4-2-1): Mirante 6.5; Mancini 6 (80′ Spinazzola n.g.), Fazio 6.5, Ibanez 6.5; Bruno Peres 6, Veretout 6 (67′ Villar 6), Diawara 5.5, Kolarov 6.5; Carles Perez 7 (67′ Perotti 6), Pellegrini 6.5 (67′ Zaniolo 6.5), Kalinic 6 (77′ Dzeko n.g.). All. Fonseca

21.26: Un primo tempo non indimenticabile per i giallorossi che poi hanno affondato i colpi nella ripresa, sbloccando il risultato con Fazio sugli sviluppi di corner e trovando altre due reti con Kalinic e con Zaniolo, alla sua quinta segnatura in campionato, la prima dopo il rientro

95′ Finisce qui. La Roma vince 3-0 sul campo del Brescia e fa un passo avanti importante nella corsa alla conquista di un posto in Europa League

94′ Problema muscolare per Tonali

93′ Bella azione di Sabelli che serve Torregrossa, conclusione da fuori area e deviazione in corner di Mirante

92′ Altro palo di Dzeko! Entra in area, supera anche Andrenacci ma la sua conclusione dal versante destro si spegne sul montante destro

90′ 5′ di recupero

89′ Tiro cross di Papetti la blocca Mirante

86′ Esce Mangraviti ed entra Semprini nel Brescia

86′ Giallo per Perotti

85′ Fuori Mancini, dentro Spinazzola

84′ Ancora una bella azione di Zaniolo sulla destra, tocco centrale per Dzeko che, da centro area, lascia partire un sinistro che si stampa sulla traversa

81′ Perotti sulla sinistra mette al centro un cross interessante ma nessuno devia in rete

78′ Grande occasione per il Brescia: conclusione ravvicinata di Torregrossa, respinge Mirante

78′ Nel Brescia entra Ghezzi, esce Spalek

77′ Entra Dzeko per Kalinic

74′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL ROMAAAAAAAAAAAAA!! Si sblocca anche Zaniolo che torna alla rete dopo il lungo stop per infortunio! Zaniolo viene servito da Perotti, entra in area sul versante sinistro e lascia partire un diagonale sul palo più vicino che batte Andrenacci

73′ Spettacolare rovesciata volante di Kalinic che mette di poco a lato

71′ cross da sinistra di Dessena, palla che arriva sul versante destro, conclusione di Spalek ma Kolarov si oppone

66′ Nella Roma entrano Villar, Perotti e Zaniolo, escono Carles Perez, Pellegrini e Veretout

62′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL ROMAAAAAAAAAAAAA!!! Lancio lungo di Carles Perez per Kalinic che controlla bene a centro area e, solo davanti ad Andrenacci, deposita in rete

61′ Giallo per Bruno Peres

59′ sta soffrendo la Roma. Un paio di situazioni pericolose nll’area dei giallorossi

58′ Cambio nel Brescia, fuori Bjaranson, dentro Donnarumma. Lopez si gioca il tutto per tutto aumentando il peso offensivo

54′ Che occasione per il Brescia! Corner da sinistra di Tonali, Mangraviti salta più in alto di tutti ma, di testa, conclude alto di poco

52′ Roma vicina al raddoppio: Pellegrini serve a Carles Perez che finta due volte la conclusione, libera il sinistro ma la conclusione viene ribattuta da un difensore

49′ GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL ROMAAAAAAAAAAAAA!! Sugli sviluppi di corner con la difesa bresciana ferma, la palla arriva a Fazio, sinistro non irresistibile e Andrenacci non riesce a trattenere: 0-1

48′ Azione avvolgente della Roma che si chiude solo con un corner

46′ Riprende il match. Due cambi nel Brescia: dentro Dessena e Zmrhal, fuori Ndoj e Skrabb

46′ Si chiude 0-0 un primo tempo non particolarmente divertente. Roma più pericolosa, Brescia che si è difeso con grinta ma non è mai stato pericoloso

43′ Bella azione di Pellegrini sulla destra, rinvia la difesa del Brescia e conclusione debole dal limite di Diawara che si spegne sul fondo sotto il controllo attento di Andrenacci

42′ Tira Pellegrini, devia in corner la barriera

41′ Ancora punizione dal limite, leggermente spostato sul versante destro, per la Roma

39′ Punizione bomba di Kolarov ad aggirare la barriera ma Andrenacci si fa trovare pronto alla respinta

38′ Fallo di Chancelor su Carles Perez. Punizione dal limite per la Roma, buona chance per Kolarov o Veretout

36′ procede a fiammate la Roma che non riesce a dare continuità alla sua pressione e permette al Brescia di rifiatare. Lombardi mai pericolosi dopo le due fiammate iniziali

32′ Lancio lungo dalla difesa per carles Perez, ancora lui,: buon controllo e diagonale di sinistro a incrociare che finisce di poco fuori

31′ Nuova occasione Roma: cvross dalla tree quarti destra di Carles Perez, fra i più intraprendenti, e colpo di testa di Kalinic alto sopra la traversa

30′ Momento di stanca dell’incontro. La Roma, che tra il 10′ e il 20′ aveva dominato il match sfiorando il vantaggio, adesso è mano efficace nella costruzione delle azioni

21′ Conclusione centrale di Bjarnason dal limite, blocca Mirante

19′ Rischio Brescia! Bella penetrazione da sinistra di Carles Perez e deviazione in corner di Andrenacci dopo il tocco di Chancelor

17′ cross da sinistra di Kolarov, Mangraviti si oppone a Carles Perez

15′ Occasione Roma!!! Ci prova Cares Perez da destra con una conclusione a girare ribattuta, la carambola favorisce Kalinic che gira a rete ma Papetti devia in corner

12′ La Roma, superato l’avvio non proprio brillante, sembra aver preso il comando delle operazioni ma quando il Brescia avanza la difesa giallorossa non sembra tranquilla

8′ Giallo per Tonali

5′ Conclusione da fuori di Veretout. Para in due due tempi Andrenacci, tiro forte ma centrale.

2′ Ripartenza del Brescia conclusione di Torregrossa fuori di un soffio

1′ Iniziata la gara

19.28: Squadre schierate a centrocampo

19.24: C’è una notizia dell’ultimo minuto. Il portiere titolare del Brescia ha accusato un problema nella fase di riscaldamento. Giocherà Andrenacci dal primo minuto

19.22: All’Olimpico, nel frattempo, terza sconfitta consecutiva della Lazio: il Sassuolo vince 2-1 con le reti di Luis Alberto, Raspadori e Caputo nei minuti di recupero

19.18: La Roma ha perso quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A ma ha vinto gli ultimi 21 confronti di campionato contro un’avversaria neopromossa, si tratta della striscia di successi più lunga nella storia della Serie A

19.15: Sono 45 i precedenti tra Brescia e Roma in A: per i lombardi, padroni di casa oggi, nove successi, 13 pareggi e 23 sconfitte.

19.12: La Roma ha interrotto mercoledì sera la serie negativa vincendo in rimonta 2-1 la sfida casalinga con il Parma

19.10: Nel frattempo Caputo ha siglato il gol del 2-1 per il Sassuolo sul campo della Lazio che abbandona probabilmente ogni velleità di rientrare nella corsa scudetto. Stasera Atalanta-Juventus sarà uno scontro diretto decisivo

19.09:

19.07:

19.04: qualche cambiamento anche per anche Lopez. A sinistra in difesa c’è Mangraviti, inserimento per Ndoj a centrocampo. In attacco sarà Skrabb ad affiancare Torregrossa

19.02: Tanti i cambi in formazione per Fonseca. Torna Kolarov dal 1′. In attacco turno di riposo (almeno inizialmente) a Dzeko, parte titolare Kalinic. Insieme a Pellegrini alle spalle dell’unica punta, in campo dall’inizio Carles Perez

19.00: Il Brescia arriva dalla vittoria casalinga con il Verona di una settimana fa e dalla sconfitta subita in rimonta sul campo del Torino mercoledì sera

18.30: Ecco le formazioni ufficiali dell’incontro:

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci; Sabelli, Chancellor, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. All.: Diego Lopez

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Zappacosta, Veretout, Diawara, Kolarov; Carles Perez, Pellegrini; Kalinic. All.: Fonseca

18.27: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Brescia-Roma, sfida valida per la 32ma giornata del campionato di serie A

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Brescia-Roma, match valido per le trentaduesima giornata del campionato Serie A TIM 2019-2020. E’ una sfida fondamentale per entrambe le squadre, impegnate a raggiungere obiettivi diversi. Da una parte le Rondinelle si giocano forse l’ultima chance per rientrare in gioco nella lotta per la salvezza, dopo un’ultima giornata disastrosa con la sconfitta di Torino e il successo del Lecce che ha allontanato il quart’ultimo posto. Dall’altra una Roma rinfrancata dal successo in rimonta casalingo contro il Parma, cerca di mettere ulteriore fieno in cascina per mettersi al riparo da brutte sorprese in chiave qualificazione all’Europa League e comunque è volata per evitare il sesto o il settimo posto (dipende da come si piazzerà il Napoli) che significherà passare dai turni preliminari di Europa League.

Diego Lopez punterà sul 4-3-1-2 con Joronen in porta, in difesa Sabelli, Semprini, Chancellor e Mateju. A centrocampo Tonali in regia con Bjarnason e Dessena esterni e davanti Zmrhal a supporto della coppia di attacco composta da Torregrossa e Donnarumma. Fonseca, invece, si affiderà al modulo 4-2-3-1 con Mirante tra i pali, Bruno Peres e Kolarov esterni arretrati, Mancini e Ibanez centrali di difesa. A centrocampo Diawara e Veretout centrali alle spalle del trio formato da Carles Perez, Pellegrini e Under, con Dzeko unica punta centrale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Brescia-Roma, match valido per le trentaduesima giornata del campionato Serie A TIM 2019-2020. Si giocherà allo stadio Rigamonti di Brescia, a porte chiuse, e con calcio d’inizio previsto per le ore 19.30, buon divertimento!

