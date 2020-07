Calcio, la Roma passa per 0-3 a Brescia nella 32ma giornata della Serie A 2020

La Roma ha sconfitto in trasferta il Brescia per 0-3 nel match valido per la 32ma giornata della Serie A di calcio. I capitolini si sono imposti grazie a tre gol siglati nel secondo tempo ed hanno così compiuto un passo importante verso l’Europa League: le reti decisive al 48′ di Fazio, al 62′ di Kalinic ed al 74′ di Zaniolo. Roma a quota 54, attualmente a +5 sul Milan.

Nel primo tempo subito il Brescia va in gol al 3′ ma l’arbitro annulla per fuorigioco, poi al 16′ sono gli ospiti a chiedere un rigore per un fallo di mani in area, ma il direttore di gara non è d’accordo. Al 32′ è Perez a rendersi pericoloso, mentre al 40′ è Kolarov su punizione a chiamare all’intervento il portiere avversario. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa la Roma passa: al 48′ Fazio sfrutta un bel cross da corner e beffa il portiere avversario, che lascia scorrere il pallone oltre la linea. Al 63′ arriva il raddoppio: Perez pesca Kalinic in area, grande aggancio dell’attaccante e conclusione a botta sicura per lo 0-2. Al 74′ Zaniolo, da poco rientrato dall’infortunio, viene lanciato in velocità da Perotti e sigla la rete che chiude definitivamente la gara per lo 0-3 finale.

Foto: LaPresse