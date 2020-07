VIDEO Brescia-Roma 0-3: highlights, gol e sintesi. I capitolini si impongono nella ripresa

HIGHLIGHTS BRESCIA-ROMA 0-3

La Roma ha sconfitto in trasferta il Brescia per 0-3 nel match valido per la 32ma giornata della Serie A di calcio. I capitolini si sono imposti grazie a tre gol siglati nel secondo tempo e hanno così compiuto un passo importante verso l’Europa League: le reti decisive al 48′ di Fazio, al 62′ di Kalinic ed al 74′ di Zaniolo.

IL GOL DI FAZIO

بريشيا 0 × 1 روما |هددددددددددددددددددددددف فازيو #BresciaRoma ⁦⁩

المتابعة للحساب الاساسي فقط : ⁦@Faster__Goal⁩ pic.twitter.com/BjFRWWDv9L — مجنون كورة ⚽️ (@GOALLLL15) July 11, 2020

IL GOL DI KALINIC

IL GOL DI ZANIOLO

Foto: LaPresse