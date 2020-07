LIVE Bologna-Sassuolo, Serie A calcio in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Buonasera cari amici ed amiche e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport di Bologna-Sassuolo. Un match che vede contrapposte due squadre che stanno vivendo un ottimo momento di forma le quali, oltretutto, grazie ai risultati recenti si sono avvicinate alla zona Europa League. Il Bologna, che ha raccolto sette punti nelle ultime tre partite, infatti, si trova al nono posto a quota 41 punti. Il Sassuolo, invece, reduce da due successi consecutivi, è decimo a 40. La sesta piazza occupata, al momento, dalla Roma, dista sette punti per i padroni di casa e otto per gli ospiti. Nel caso una delle due squadre uscisse oggi dal campo sconfitta, essa vedrebbe le sue chance di agguntare la qualificazione alla seconda coppa continentale diminuire drasticamente.

Il Sassuolo ha nell’attacco il suo punto di forza. Gli emiliani, infatti, con 55 reti segnate, vantano il quinto reparto offensivo del campionato. Solo Atalanta, Lazio, Juventus e Inter, al momento, hanno saputo fare meglio. Il Bologna, che nell’ultimo turno ha vinto in rimonta in casa dell’Inter, può, però, annoverare tra le sue file uno degli attaccanti più in forma del momento, vale a dire quel Musa Barrow, di proprietà dell’Atalanta, arrivato a gennaio il quale continua a segnare senza soluzione di sosta.

Il match inizierà ufficialmente verso le 21.30, ma l’appuntamento con l’inizio della nostra DIRETTA LIVE è alle 21.00, quando verranno comunicare le formazioni ufficiali. Appuntamento a più tardi, dunque, non mancate!

