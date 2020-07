LIVE Bologna-Cagliari 1-1, Serie A calcio in DIRETTA: pareggio che pesa in ottica Europa League! Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DEI MATCH DELLE ORE 19.30

GLI HIGHLIGHTS DI BOLOGNA-CAGLIARI

OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.

PAGELLE:

Bologna: Skorupski 6, Tomiyasu 5.5, Danilo 5.5 , Bani 6, Dijks 5.5, Schouten 5 , Medel, 6 Soriano 6, Orsolini 6.5, Palacio 6, Barrow 7, Krejci 6, Dominguez 6, Svanberg 5.5, Sansone 5.5. All. Sinisa Mihajlovic 6.

Cagliari: Cragno 6.5 Walukiewicz 5.5, Ceppitelli 6, Carboni 6.5, Mattiello 5.5, Nandez 6, Nainggolan 6.5, Rog 6, Pellegrini 5.5, Joao Pedro 6, Simeone 7, Pisacane 6, Lykoggianis 6.5, Ionita 5.5 All. Walter Zenga 6.

21:30 Questo risultato non è particolarmente positivo, ne per l’una ne per l’altra squadra, che vedono allontanarsi quel sesto posto che significa Europa League.

90+6′ Finisce qui la partita!

90+3′ Fallo di Tomiyasu, calcio di punizione per il Cagliari.

90+1′ Cross pericolosissimo di Dominguez, Cragno respinge e regala un calcio d’angolo al Cagliari.

90+1′ Sono sei i minti di recupero.

89′ Medel lascia il campo a Svanberg.

86′ Prova un cross pericoloso Sansone, ma la difesa del Cagliari si fa trvare pronta.

83′ Grande giocata di Orsolini, che ne supera due in difesa, la sua conclusione è però debole e centrale.

80′ Barrow prova una rasoiata di sinistro, ma la palla finisce fuori.

78′ Ancora cambi: per il Cagliari esce Pellegrini ed entra Ionita.

77′ Cragno aveva fatto un miracolo in porta, ma Orsolini si trovava comunque in posizione di fuorigioco.

76′ Si può ripartire.

73′ Cooling break in corso.

70′ Per il Bologna escono Schouten, Dijks e Palacio, al loro posto entrano Dominguez, Krejci e Sansone.

67′ Pisacane nel frattempo ha preso il posto di Walukiewicz, che non ce la fa a rimanere in campo.

66′ Azione pericolosa del Cagliari: Lykoggianis la mette in mezzo e Jao Pedro la colpisce di testa, ma Skorupski si è fatto trovare pronto.

65′ Cartellino giallo per Dijks.

63′ Problemi fisici per Walukiewicz.

62′ Fallo in difesa di Dijks, che è stato costretto a fermare un contropiede del Cagliari.

60′ Cartellino giallo per Pellegrini che, essendo già diffidato, salterà la prossima partita.

57′ Contropiede pericolosissimo del Bologna, in qualche modo la difesa del Cagliari riesce a spedire la palla in calcio d’angolo.

55′ Orsolini resta a terra per uno scontro, deve entrare lo staff medico.

53′ Barrow non sfrutta un passaggio delizioso di Palacio, il numero 99 era solo in area.

51′ Orsolini ha provato un cross in mezzo all’area, ma la difesa avversaria si è fatta trovare pronta.

49′ Calcio d’angolo per i padroni di casa.

48′ GOL CONFERMATO!

47′ Il VAR sta riguardando l’azione per un eventuale fuorigioco.

46′ GOOOOOOL! ASSIST DI NAINGGOLAN, SIMEONE POI METTE A SEGNO IL DECIMO GOL DEL SUO CAMPIONATO!

46′ SI RIPARTE!

20:33 I giocatori stanno rifacendo il proprio ingresso in campo.

20:22 Primi 45′ di gioco abbastanza tattici ed equilibrati, entrambe le formazioni hanno provato tante conclusioni dalla distanza senza successo, prima che arrivasse Barrow a sbloccare la situazione. La parcentuale di possesso palla recita 58% Bologna, 42% Cagliari.

45+4′ Finisce qui il primo tempo, con il Bologna avanti 1-0.

45+3′ GOOOOOOOL!!!! BARROW SFRUTTA UN RIMPALLO E LA METTE DENTRO DI SINISTRO!!

45+1′ Quattro minuti di recupero.

44′ Cross impreciso di Palacio, in questa fase è il Bologna a fare il gioco, nel bene e nel male.

43′ Orsolini ha provato a sfruttare una serie di rimpalli favorevoli, ma il suo destro è lento e centrale, nessun problema per Cragno.

42′ Liscio incredibile di Palacio, che ha sprecato un’occasione ghiottissima.

41′ Calcio d’angolo per il Cagliari.

39′ Bellissimo cross di Medel, Palacio ci mette un piede, ma Cragno non si fa sorprendere.

38′ Ci prova anche Barrow dalla distanza, ma il suo destro a giro non è preciso.

37′ Contropiede pericolosissimo del Cagliari, ottima azione difensiva di Bani, che spedisce la palla in rimessa laterale.

36′ Bella conclusione di Soriano, la palla finisce di poco fuori.

34′ Si riparte a giocare.

32′ Cooling break in corso.

31′ Il primo calcio d’angolo del match è per la formazione di casa.

31′ Gran parata di Cragno su un’ottima conclusione di Palacio.

30′ Prima mezz’ora estremamente tattica, il ritmo è ancora molto basso.

28′ Simeone prova una rasoiata di destro, ma la conclusione è imprecisa.

27′ Errore di Pellegrini in ricostruzione, il numero 33 ha provato un cross, ma la palla è finita direttamente fuori senza trovare nessun compagno.

25′ Cartellino giallo per Carboni, che ha commesso fallo ai danni di Palacio.

24′ Non ce la fa il capitano del Bologna, al suo posto entra Lykogiannis.

22′ Probelma muscolare per Cappitelli, che resta a terra.

20′ Ammonizione per Tomiyasu.

19′ Ci ha provato Orsolini con un sinitro a giro, ma la conclusione è finita alta sopra la traversa.

18′ Ingenuità difensiva di Carboni, Orsolini ha un’ottima possibilità per tirare direttamente in porta.

16′ Fallo in attacco di Soriano, calcio di punizione per il Cagliari.

14′ Il primo cartellino giallo del match è per Schouten.

12′ Orsolini ha provato un tiro sconclusionato dalla distanza, la sua conclusione è finita ampiamente fuori.

10′ Ancora un’altra ottima giocata di Nainggolan, che ha provato a metterla in mezzo per i compagni, ma Danilo capisce tutto e spedisce la palla fuori.

8′ Cannonata di Nainggolan dalla distanza, la palla ha sfiorato il palo laterale sinistro!

7′ Prova un destro a giro Barrow, ma la sua conclusione finisce ampiamente sopra la traversa.

6′ Calcio di punzione ai limiti dell’area per la formazione di casa. Brutto fallo di Rog su Barrow.

5′ Fuorigioco di Dijks.

4′ Ottimo cross di Nainggolan per Joao Pedro, ma la difesa bolognese si fa trovare pronta.

3′ Inizio prepotente del Cagliari, che vuole tenere fin da subito il ritmo alto.

1′ SI PARTE!

19:28 E’ il momento dell’inno della Serie A TIM.

19:25 Piove allo stadio Renato Dall’Ara, ma la temperature sono comunque elevate.

19:22 I giocatori stanno facendo il proprio ingresso in campo.

19:19 Il Cagliari non avrà invece a disposizione Deiola, Farias, Olivia, Pavoletti, Pereiro e Romagna.

19:16 Il Bologna dovrà fare a meno di Mbaye, Santander e Skov Olsen, tutti e tre alle prese con problemi fisici.

19:13 Entrambe le squadre sembrano momentaneamente al sicuro dalla zona retrocessione, che dista rispettivamente 12 e 13 punti, l’obiettivo comune è quello di avvicinare il più possibile la sesta piazza, che vale le qualificazioni all’Europa League, in questa sfida, tutt’altro che facile, dovranno vedersela anche con Napoli, Milan, Parma e Verona.

19:10 Il Bologna ha invece subito due batoste contro Lazio e Juventus, prima di vincere contro la Sampdoria.

19:07 Il rientro in camo dopo la pausa dovuta al Covid-19 ha sorriso di più al Cagliari, che ha raccolto due vittorie convincenti contro Spal e Torino e una sconfitta contro il Verona

19:04 L’obiettivo del Bologna sarà sicuramente quello di ribaltare il risultato della gara d’andata, quando il Cagliari, in una partita avvincente, era riuscito ad avere la meglio con il risultato di 3-2.

19:00 Il direttore di gara sarà Juan Luca Sacchi, Ciro Carbone e Zingarelli i suoi assistenti.

18:57 Il Cagliari occupa invece la decima piazza con 38 punti.

18:54 Il Bologna si trova all’undicesimo posto in classifica con 37 punti.

18:51 Allo stadio Renato Dall’Ara, senza tifosi sugli spalti, due delle rivelazioni di questa stagione si affronteranno per allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione e per provare ad avvicinare quel sesto posto che significherebbe Europa League (Qualificazioni).

18:48 Il Cagliari (3-5-2) risponde con: Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Pellegrini; Joao Pedro, Simeone. All. Walter Zenga.

18:45 Questi gli undici della formazione di casa (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Schouten, Medel, Soriano; Orsolini, Palacio, Barrow. All. Sinisa Mihajlovic.

18:42 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bologna-Cagliari, match della ventinovesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020.

Presentazione ventinovesima giornata

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bologna-Cagliari, match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Allo stadio Renato Dall’Ara, senza tifosi sugli spalti, due delle rivelazioni di questa stagione si affronteranno per allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione e, perchè no, per provare ad avvicinare quel sesto posto che significherebbe Europa League (Qualificazioni).

Entrambe le formazioni stanno disputando un campionato al di sopra delle aspettative, il Bologna occupa l’undicesima posizione in classifica con 37 punti all’attivo, il Cagliari si trova invece in decima piazza con 38. Il rientro in campo ha sorriso di più al Cagliari che al Bologna: la formazione ospite ha raccolto due vittorie convincenti contro Spal e Torino e una sconfitta contro il Verona, i ragazzi di coach Mihajlovic hanno invece subito due batoste contro Lazio e Juventus, prima di vincere contro la Sampdoria. L’obiettivo del Bologna sarà sicuramente quello di ribaltare il risultato della gara d’andata, quando il Cagliari, in una partita avvincente, era riuscito ad avere la meglio con il risultato di 3-2. Entrambe le squadre sembrano momentaneamente al sicuro dalla zona retrocessione, che dista rispettivamente 12 e 13 punti, l’obiettivo comune è quello di avvicinare il più possibile la sesta piazza, che vale le qualificazioni all’Europa League, in questa sfida, tutt’altro che facile, dovranno vedersela anche con Napoli, Milan, Parma e Verona.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Bologna-Cagliari, match della ventinovesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi nulla, si parte alle ore 19:30!

PROBABILI FORMAZIONI:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Simeone, João Pedro.

