Serie A 2020: Inter e Milan a caccia del successo contro Brescia e Spal, spareggio salvezza Lecce-Samp

Il mese di luglio si apre quest’oggi con una giornata molto intensa per la Serie A di calcio, nella quale andranno in scena ben 6 partite valide per il 29° turno del massimo campionato italiano. Nella prima fascia oraria delle 19.30 riflettori puntati su San Siro per Inter-Brescia, uno scontro sulla carta impari tra la terza e la penultima forza della manifestazione in cui i nerazzurri sono nettamente favoriti per un successo che sarebbe molto importante in ottica scudetto. In contemporanea si disputerà anche Bologna-Cagliari, con entrambe le compagini reduci da un successo nell’ultima giornata ed impegnate in una complicatissima rincorsa per il settimo posto, utile per la qualificazione ai preliminari di Europa League.

Saranno quattro invece le sfide in programma alle ore 21.45, tra cui spicca il fondamentale scontro diretto salvezza tra Lecce e Sampdoria. Le due squadre (terzultima e quartultima in classifica) sono divise da un solo punto in favore dei genovesi, perciò i pugliesi con una vittoria scavalcherebbero i liguri di due lunghezze portandosi virtualmente in zona salvezza a nove turni dal termine della stagione. Da monitorare nella lotta per la permanenza in Serie A anche la partita del “Franchi” tra Fiorentina e Sassuolo, con i padroni di casa alla ricerca dei 3 punti per raggiungere proprio gli emiliani (a quota 34) e soprattutto per allontanare forse in maniera definitiva la zona retrocessione (attualmente distante 6 punti).

Gli altri due match serali vedranno il Milan di Pioli far visita alla Spal ed il Verona di Juric impegnato in casa contro il Parma. A Ferrara saranno a confronto le ambizioni europee dei rossoneri (settimi, a +3 sulle inseguitrici) con il sogno di una semi-impossibile rimonta salvezza da parte degli emiliani. Molto significativo ed interessante anche il match del “Bentegodi” con due delle più grandi rivelazioni del campionato ancora clamorosamente in corsa per un settimo posto che aprirebbe le porte per i preliminari di Europa League.

