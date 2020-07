LIVE Berrettini-Tsitsipas 2-3, UTS 2020 in DIRETTA: il greco vince in rimonta facendo sua la sudden death

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TSITSIPAS

LA CRONACA DI BERRETTINI-TSITSIPAS 2-3

E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e una felice notte!

Tsitsipas, con questa vittoria, è praticamente certo di entrare in semifinale.

Stefanos Tsitsipas, con una prima di servizio cui Berrettini risponde appena lungo, vince in rimonta. 11-16 13-14 14-13 13-10 2-0 in favore del greco.

0-1 Tsitsipas, errore di Berrettini. Match point per il greco.

SUDDEN DEATH

10-13 Tsitsipas, risposta vincente di Berrettini, ma si va ora alla sudden death: chi per primo vince due punti di fila si aggiudica il match.

9-13 Tsitsipas, ci riprova Berrettini a venire a rete, ma gli va male. Sudden death certa.

9-12 Tsitsipas, Berrettini riprende la rete con il rovescio, ma stavolta è questo il colpo con cui il greco lo passa.

9-11 Tsitsipas, Berrettini va di servizio e dritto e ovviamente usa lo steal serve.

8-11 Tsitsipas, schiaffo al volo e poi smash facile di Berrettini. Un minuto ancora.

7-11 Tsitsipas, servizio e dritto con Berrettini che non può tirar su il dritto. Due servizi per l’azzurro. 1’30” ancora di gioco.

7-10 Tsitsipas, prima vincente.

7-9 Tsitsipas, lungo il dritto in uscita dal servizio di Berrettini. Il greco usa ora il vincente x3 sfruttando il servizio. Poco più di 2′ a fine ultimo quarto.

7-8 Tsitsipas, una cannonata di dritto di Berrettini gira lo scambio e il greco mette il rovescio in rete.

6-8 Tsitsipas, Berrettini corre fondamentalmente per tutto il campo prima di cedere il punto. Va ora al servizio con vincente x3.

6-7 Tsitsipas, non trova il passante di dritto Berrettini.

6-6 Back di rovescio in rete di Berrettini, c’è steal serve per Tsitsipas.

6-5 Berrettini, meraviglioso passante di rovescio in corsa che trafigge Tsitsipas a rete!

5-5 Servizio e dritto di Berrettini. Due turni di battuta per Tsitsipas.

4-5 Tsitsipas, scambio piuttosto lungo al termine del quale c’è l’errore di Berrettini.

4-4 Servizio e dritto di Tsitsipas, il recupero di dritto di Berrettini rimane in rete. Due servizi per l’azzurro.

4-3 Berrettini, prima vincente di Tsitsipas.

4-2 Berrettini, arriva l’ace.

3-2 Berrettini, altro gran bel punto con i fondamentali da fondo, e poi va a chiudere con la volée di dritto molto semplice. 3′ di ultimo quarto trascorsi.

2-2 Splendido punto di Berrettini, che con il rovescio trova l’incrocio delle righe alla sua sinistra per chiudere nell’altro con il dritto.

1-2 Tsitsipas, Berrettini era stato bravo a girare lo scambio, ma al momento di chiudere sbaglia la volée alta di rovescio.

1-1 Risposta di rovescio lunga di Tsitsipas.

0-1 Tsitsipas, Berrettini sbaglia il dritto in uscita dal servizio.

QUARTO QUARTO

13-14 Tsitsipas, il drop shot di Berrettini è vincente, ma il terzo quarto se l’aggiudica il greco: si deciderà dunque tutto nel prossimo.

12-14 Tsitsipas, Berrettini aiutato assai dal nastro. Ha però meno di 20 secondi.

11-14 Tsitsipas, scambio più lungo del match e lo vince il greco che trova uno strepitoso angolo con il dritto incrociato. Ultimo minuto del terzo periodo.

11-13 Tsitsipas, prima vincente centrale. C’è anche lo steal serve per lui con 1’31” da giocare nel quarto.

11-12 Tsitsipas, ace con il quale si riporta avanti.

11-9 Berrettini, ace. Va ora a servire Tsitsipas che usa il vincente x3.

10-9 Berrettini, pressione di Tsitsipas che provoca l’errore di dritto in arretramento dell’azzurro, che lo mette in rete.

10-8 Berrettini, e sono tre punti per lui con il servizio e palla corta di dritto in avvicinamento alla rete, con comodo. Due servizi ancora per l’azzurro che usa lo steal serve a 2’50” da fine quarto.

7-8 Tsitsipas aggredisce Berrettini sulla seconda, poi viene a rete a chiudere con la volée di dritto.

7-7 Stavolta è Tsitsipas a perdere la misura del dritto. Due servizi per l’azzurro che usa il vincente x3.

6-7 Tsitsipas, bel lob difensivo di Berrettini, il greco lo aggancia, ma l’azzurro arriva tardi a rete e non tira su la palla corta di dritto.

6-6 Bellissimo dritto in uscita dal servizio di Berrettini (e Tsitsipas aveva rimesso la palla in una zona non proprio facile da gestire, vicino all’incrocio delle righe). Time out per Tsitsipas, padre e figlio. 4’58” a fine frazione.

5-6 Tsitsipas, seconda profonda di Berrettini che sorprende il greco.

4-6 Tsitsipas, rovescio in recupero appena largo di Berrettini che va a servire.

4-5 Tsitsipas, servizio esterno e contropiede con il rovescio lungolinea.

4-4 Berrettini spedisce in rete il dritto in uscita dal servizio. Poco più di 3′ trascorsi da inizio terzo periodo.

4-3 Berrettini, risposta in rete di Tsitsipas.

3-3 Tsitsipas, sfortunato, si vede la palla respinta da un nastro che la tiene per un secondo lì e poi la rimanda indietro.

2-3 Tsitsipas, che viene a prendersi il punto a rete.

2-2 Tsitsipas gira intorno alla palla per giocare di dritto, ma la palla va in corridoio. Due servizi per il greco.

1-2 Tsitsipas, esce il rovescio in contenimento del greco.

0-2 Tsitsipas, ace. Al servizio Berrettini.

0-1 Tsitsipas, primo punto del greco con risposta non buona di Berrettini.

TERZO QUARTO

14-13 Berrettini vince anche il secondo quarto! Prende la rete a seguire il servizio, non passa il rovescio di Tsitsipas.

13-13 Trova uno splendido passante di dritto in corsa Berrettini! E c’è deciding point, per giunta sul servizio del romano, in quanto il tempo è scaduto.

12-13 Tsitsipas, seconda al corpo del greco che Berrettini non riesce a togliersi.

12-12 Servizio e dritto di Berrettini, e proprio quando scocca l’ultimo minuto del quarto. Tsitsipas sceglie, quasi in modo scontato, il vincente x3.

11-12 Tsitsipas, impatta male con il rovescio il greco sulla seconda di Berrettini.

10-12 Tsitsipas, prima esterna vincente di Berrettini che decide anche di usare lo steal serve.

9-12 Tsitsipas, doppio fallo di Berrettini.

9-11 Tsitsipas, non supera la rete la risposta di rovescio di Berrettini, ora al servizio.

9-10 Tsitsipas, esce il suo dritto ed è il primo momento di defaillance in questo parziale.

8-10 Tsitsipas, prima vincente di Berrettini, con risposta lunga del greco che va ora a servire con 3’40” da giocare nel secondo quarto.

7-10 Tsitsipas, ace di Berrettini che così guadagna i tre punti non avendo fatto toccare palla al greco. Altra chance ora.

4-10 Tsitsipas, che avanza con il dritto, Berrettini non trova il lob vincente. L’azzurro va al servizio e usa il vincente x3.

4-9 Tsitsipas, prima profonda centrale vincente.

4-8 Tsitsipas, ancora implacabile alla battuta. E utilizza proprio lo steal serve.

4-7 Tsitsipas, prima centrale vincente.

4-6 Tsitsipas, Berrettini alla quarta (minimo) accelerazione trova il punto con l’incrociato. C’è time out con 5’29” prima della chiusura del secondo periodo.

3-6 Tsitsipas, Berrettini lo sposta con il dritto.

2-6 Tsitsipas, ace. Serve Berrettini.

2-5 Tsitsipas, risposta in rete di Berrettini. Tre minuti di secondo quarto trascorsi.

2-4 Tsitsipas, che gira lo scambio e trova un gran dritto vincente appena sopra la rete, incrociato.

2-3 Tsitsipas, Berrettini sposta il greco e chiude col dritto incrociato in avanzamento.

1-3 Tsitsipas, risposta lunga di Berrettini che va a servire.

1-2 Tsitsipas, tenta il recupero in risposta di dritto di Berrettini, ma il greco gioca il rovescio vincente.

1-1 Rovescio in back in rete di Berrettini in uscita dal servizio. Alla battuta Tsitsipas.

1-0 Berrettini, ace tanto per aprire bene.

SECONDO QUARTO

16-11 Berrettini, finisce così il primo quarto, con la risposta lunga di Tsitsipas.

15-11 Berrettini, dritto in rete di Tsitsipas e a questo punto mancano 5 secondi, ma i giochi son fatti per il primo parziale.

14-11 Berrettini, spinge di forza con il dritto Tsitsipas.

14-10 Berrettini, prima centrale vincente di Tsitsipas che usa lo steal serve.

14-9 Berrettini, sbaglia di dritto in uscita dal servizio Tsitsipas. Ultimo minuto del periodo.

13-9 Berrettini, risposta profonda di Tsitsipas, ora al servizio.

13-8 Berrettini, prima vincente dell’azzurro, centrale.

12-8 Berrettini, altro dritto largo di Tsitsipas. L’azzurro chiede e ottiene lo steal serve, quindi serve altre due volte a 1’56” da fine primo quarto.

11-8 Berrettini, esce la risposta di Tsitsipas.

10-8 Berrettini, gran risposta vincente del romano che torna al servizio e gioca a sua volta il vincente x3.

9-8 Berrettini, Tsitsipas trova il dritto vincente, ma l’azzurro tocca e non concede i tre punti.

9-7 Berrettini, seconda molto profonda del romano. Tsitsipas gioca il vincente x3.

8-7 Berrettini, gran risposta di Tsitsipas nei piedi dell’azzurro.

8-6 Berrettini, servizio e dritto Tsitsipas.

8-5 Gran punto di Berrettini! Viene a rete Tsitsipas, ottimo passante di dritto in recupero dell’azzurro, il greco è costretto a una complessa volée e lascia campo aperto al suo avversario.

7-5 Berrettini, buona prima esterna. Al servizio il greco.

6-5 Berrettini, rovescio in rete di Tsitsipas.

5-5 Prima vincente di Tsitsipas, esterna. Due servizi per Berrettini.

5-4 Berrettini, rimane largo il suo dritto.

5-3 Berrettini, altra prima profonda. 2’50 trascorsi.

4-3 Berrettini, prima vincente esterna.

3-3 Ed è Berrettini il primo a vincere un punto in risposta.

2-3 Prende campo Tsitsipas e chiude con lo smash.

2-2 Gran prima vincente di Berrettini. Serve ora Tsitsipas.

1-2 Tsitsipas, dritto scentrato e largo del greco.

0-2 Tsitsipas, prima vincente. Serve Berrettini.

0-1 Si comincia con un dritto largo di Berrettini.

22:16 Giocatori in campo, si parte!

22:13 Un paio di minuti all’ingresso in campo di Tsitsipas e Berrettini sul campo veloce utilizzato per l’esibizione.

22:10 Dovesse vincere, Tsitsipas avrebbe praticamente la certezza di disputare le semifinali; ce la facesse invece Berrettini, si ricreerebbe un trio a parità di vittorie (5) e sconfitte (2), essendoci dentro anche Gasquet. Rimosso definitivamente dalla classifica Thiem, dopo aver abbandonato il torneo.

22:05 Dieci minuti ci separano dall’inizio dell’incontro tra il numero 6 del mondo (Tsitsipas) e il numero 8 (Berrettini) nell’attualmente bloccato ranking ATP.

22:00 Questo il responso dei precedenti incontri: Elliot Benchetrit ha battuto Benoit Paire al sudden death nel derby francese, vittorie per 3-1 del tedesco Dustin Brown sullo spagnolo Feliciano Lopez, del francese Richard Gasquet sull’australiano Alexei Popyrin e, proprio pochi istanti fa, di Goffin su Moutet (20-7 il finale).

21:55 Il match tra Berrettini e Tsitsipas è quello dei due che, fino a stamattina, hanno guidato la classifica dell’UTS. Nel frattempo Goffin è avanti 12-6 su Moutet nell’ultimo parziale.

21:50 Si attende la conclusione del match tra il belga David Goffin e il francese Corentin Moutet, con il numero 10 del mondo che ha vinto due dei primi tre quarti ed è avanti anche in quello che, teoricamente, può essere l’ultimo.

21:45 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e un cordiale benvenuto alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas in programma alle 22:15.

Buona serata ai lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del settimo incontro di Matteo Berrettini all’Ultimate Tennis Showdown. La sfida è di quelle pesanti, contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Sono, di fatto, i due principali giocatori del torneo ora che l’austriaco Dominic Thiem ha deciso di mollare definitivamente per concentrarsi sul suo evento di Kitzbuhel: l’ellenico e il romano affrontano questo incontro da primi due della classe, con posizione di ampio favore nell’ottica di un ingresso nel playoff a quattro della settimana prossima (in origine doveva essere a sei, ma c’è stata una successiva correzione, insieme a molte altre occorse in questo UTS).

Già due i precedenti a livello ufficiale tra Tsitsipas e Berrettini: il greco li ha vinti entrambi, nelle qualificazioni degli US Open 2017 e al primo turno degli Australian Open 2019, in entrambi i casi al termine di battaglie non da poco, durate rispettivamente tre (al meglio dei due su tre) e quattro set. Per i due top ten del circuito ATP una prova generale del ritorno, sebbene con situazione del tutto differente in termini di punteggio rispetto a quel che accade di norma.

Ci troviamo nel penultimo fine settimana dell’evento ideato da Patrick Mouratoglou, che nelle intenzioni non vuole essere un unicum: molto rimane da comprendere, anche oltre il sistema di gioco che non si può dire che, all’esterno, abbia avuto un particolare successo. Di certo, la condizione mostrata da Berrettini non è stata propriamente la peggiore possibile, di ritorno dalla quarantena svolta (con allenamenti) negli Stati Uniti.

L’incontro tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas, previsto per le 22:15, durerà all’incirca un’ora. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

