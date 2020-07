LIVE Berrettini-Popyrin, UTS 2020 in DIRETTA: il romano per il riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-POPYRIN

Buon pomeriggio ai lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottavo incontro di Matteo Berrettini all’Ultimate Tennis Showdown. Questa volta, di fronte al romano c’è l’australiano Alexei Popyrin.

Si tratta di un match fondamentalmente decisivo, in chiave UTS, per entrambi i giocatori: nel caso in cui vincesse Berrettini, farebbe un grosso passo in avanti verso le semifinali; se, invece, dovesse essere Popyrin a passare, allora potrebbe davvero verificarsi un’ammucchiata di quattro uomini con altrettante vittorie per i due posti rimanenti nel penultimo atto della settimana prossima, in cui sono già quasi certi di avere il posto il greco Stefanos Tsitsipas (6 vinte, tra cui quella di ieri in rimonta contro l’azzurro, e una persa) e il francese Richard Gasquet (5 vinte e 2 perse).

Nella giornata di ieri, l’australiano ha perso proprio dal più esperto dei transalpini in campo, che lo ha regolato per tre quarti a uno. Una sfida, questa, che passerà molto dai colpi di inizio gioco, che per entrambi hanno una vitale importanza, per quanto Berrettini abbia una superiorità da fondo che ha dimostrato anche agli US Open 2019, quando i due si affrontarono nel terzo turno con vittoria del romano in quattro set nel suo percorso che l’avrebbe poi portato in semifinale.

Popyrin, che occupava al momento dell’interruzione la posizione numero 103 del ranking ATP, quest’anno ha avuto fortuna agli Australian Open, dov’è arrivato al terzo turno, prima approfittando del ritiro del francese Jo-Wilfried Tsonga e poi sconfiggendo lo spagnolo Jaume Munar, prima di cadere sotto i colpi del russo Daniil Medvedev. L’ultimo suo match sul circuito maggiore è stato quello perso nel primo turno delle qualificazioni di Dubai contro Lorenzo Musetti.

L’incontro tra Matteo Berrettini e Alexei Popyrin, previsto per le 18:30, durerà all’incirca un’ora. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

