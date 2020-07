Tennis, UTS 2020: Matteo Berrettini domina contro Alexei Popyrin ed è in semifinale!

Matteo Berrettini stacca il biglietto per le semifinali dell’Ultimate Tennis Showdown 2020, il torneo ad esibizione organizzato da Patrick Mouratoglou nella sua accademia a Nizza. Il tennista romano ha sconfitto nettamente Alexei Popyrin per 4-0 con i punteggi di 14-12, 17-9, 19-10, 14-11 ed è quasi certo di chiudere la fase a gironi tra i migliori quattro. Si tratta della quinta vittoria per il numero otto del mondo nella manifestazione a fronte di tre sconfitte, una delle quali ieri con Stefanos Tsitsipas al sudden death. La contemporanea affermazione del francese Richard Gasquet ai danni dello spagnolo Feliciano Lopez ha poi reso ufficiale il pass per la fase finale del torneo.

PRIMO QUARTO – Allunga subito Matteo, che si porta sul 4-1. Popyrin sbaglia ancora e l’azzurro sale sul 6-2, ma l’australiano riesce a rimontare ed arriva in parità (6-6). Berrettini gestisce bene i turni di servizio, ma si gioca punto a punto e si arriva sul 13-12 per l’azzurro. Popyrin sbaglia di rovescio e Berrettini conquista il primo quarto per 14-12.

SECONDO QUARTO – Si gioca sul filo dell’equilibrio con i due giocatori che arrivano sul 6-6. Da quel momento di scatena Berrettini, che infila sette punti consecutivi, portandosi sul 13-6. E’ il break decisivo per il romano, che conquista anche la seconda frazione con il punteggio di 17-9.

TERZO QUARTO – Inizio folgorante per Berrettini, che si porta subito sul 5-0. Matteo gioca benissimo la carta del X3 (ace) e addirittura scappa sul 10-2. La partita è praticamente finita, perché Popyrin non riesce a sfruttare le carte a sua disposizione e Berrettini chiude sul 19-10.

QUARTO QUARTO – Popyrin cerca di chiudere almeno con un quarto vinto e si porta sul 6-2. Berrettini, però, è inarrestabile e vuole chiudere sul 4-0. Matteo sfrutta al meglio la carta dei 4 servizi e si porta sul 12-10. Popyrin ha ancora il X3, ma non lo sfrutta e si vede costretto a cedere anche questo quarto per 14-11.

Foto: LaPresse