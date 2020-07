Juventus-Torino in tv oggi: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma Sky

Continua praticamente senza sosta il massimo campionato di calcio italiano, giunto quest’oggi agli anticipi del 30° turno. Il primo match del programma odierno vedrà scendere in campo Juventus e Torino all’Allianz Stadium del capoluogo piemontese per il derby della Mole numero 150 della storia in Serie A. Si profila uno dei confronti più sbilanciati sulla carta degli ultimi anni tra queste due squadre, con i bianconeri in grande crescita ed impegnati nella lotta scudetto contro la Lazio mentre i granata sono reduci da due sconfitte di fila e devono guardarsi le spalle per allontanare lo spettro della retrocessione. La banda di Maurizio Sarri cavalca una striscia di 6 vittorie consecutive in campionato e punta a replicare l’affermazione del derby d’andata, in cui si impose per 1-0 con gol di De Ligt.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI JUVENTUS-TORINO DALLE ORE 17.15 (4 LUGLIO)

Loading...

Loading...

Il derby della Mole tra Juventus e Torino, valido per la 30ma giornata di Serie A, si svolgerà quest’oggi alle ore 17.15 e verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 ed in diretta streaming su Sky Go e NowTv. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere nemmeno un minuto della corsa scudetto 2020. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni della sfida:

PROGRAMMA E PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-TORINO

SABATO 4 LUGLIO

ore 17.15 Juventus-Torino (diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252, diretta streaming su Sky Go e NowTv)

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Berenguer; Verdi, Belotti

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse