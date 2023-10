Calcio, il derby di Torino va alla Juventus: granata ko su due calci da fermo

Bastano due calci piazzati alla Juventus per avere la meglio del Torino nel derby che si è giocato oggi, sabato 7 ottobre, all’Allianz Stadium e valido per l’ottava giornata di campionato.

I bianconeri si portano così a due punti dal primo posto in classifica occupato dall’Inter in attesa che il Milan giochi questa sera contro il Genoa.

La prima occasione è proprio della squadra di Massimiliano Allegri, con Kean che va a segno su imbeccata di Weah, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

I granata provano a reagire in un primo tempo complessivamente avaro di emozioni: Lazaro non centra la porta, così come dalla parte opposta Kostic.

La ripresa si apre con il vantaggio della Juventus, anche se c’è bisogno di un lungo check del Var affinché venga convalidato. Su calcio d’angolo dalla destra Milinkovic-Savic esce a vuoto, Kean tenta la girata e Gatti spedisce in fondo al sacco.

Una seconda fiammata bianconera porta al raddoppio dei padroni di casa. Il tiro di Milik viene deviato in corner dal portiere avversario e dal successivo tiro dalla bandierina lo stesso polacco incorna per il raddoppio.

Gatti, sempre da calcio d’angolo, sfiora il 3-0, poi Zapata prova ad impensierire Szczesny, senza esito, mentre Milinkovic-Savic è attento su Milik. Allo scadere, la rovesciata di Sanabria esce di poco a lato.

Foto: LaPresse