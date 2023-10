Su che canale vedere Juventus-Torino stasera? Calendario, programma, tv, streaming

Tra poche ore la Serie A ritornerà in campo con l’ottavo turno stagionale. La massima serie italiana è pronta a riservare forti emozioni anche quest’oggi, sabato 7 ottobre. E, a partire dalle ore 18.00, ci sarà una gara estremamente importante e interessante: si tratta di Juventus-Torino.

Il derby tra bianconeri e granata, sulla carta, si preannuncia scoppiettante: le due squadre sanno giocare e anche bene a calcio, e tenteranno di regalare spettacolo e di regalarsi un successo. Nelle ultime due giornate, la Juventus, ha vinto contro il Lecce per 1-0 ed ha pareggiato contro l’Atalanta per 0-0 al Gewiss Stadium. La posizione attualmente occupata in classifica è la quarta con 14 punti in sette giornate.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Il Torino di Ivan Juric invece, dopo sette gare, si trova all’11esimo posto con 9 punti, figli di due vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Vedremo se gli uomini di Massimiliano Allegri, per mantenere il passo lì davanti, riusciranno a strappare il +3 nella rovente stracittadina. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Juventus-Torino, match valido per l’8a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO JUVENTUS-TORINO

Sabato 7 ottobre

Ore 18.00 – Juventus-Torino – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA JUVENTUS-TORINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-TORINO

Foto: LaPresse